Ιράν: Κατάσχεσε ξένο τάνκερ - Κατηγορίες για λαθρεμπόριο καυσίμων

Οι ιρανικές αρχές κατάσχεσαν ένα ξένο δεξαμενόπλοιο με την κατηγορία του λαθρεμπορίου καυσίμων στα ύδατα του Κόλπου και συνέλαβαν τα 17 μέλη του πληρώματός του, ανέφεραν τη Δευτέρα τα τοπικά μέσα ενημέρωσης.

«Οι συνοριοφύλακες της αστυνομίας στην επαρχία Χορμοζγκάν κατάσχεσαν ένα δεξαμενόπλοιο με το όνομα Phoenix, που έφερε σημαία τρίτης χώρας, στα ιρανικά χωρικά ύδατα», ανέφερε το πρακτορείο ειδήσεων ISNA, χωρίς να δώσει περισσότερες λεπτομέρειες.

Πρόσθεσε ότι οι ιρανικές δυνάμεις συνέλαβαν «17 ξένους υπόπτους» που επέβαιναν στο πλοίο, το οποίο διαπιστώθηκε ότι μετέφερε «περισσότερα από δύο εκατομμύρια λίτρα λαθραίων καυσίμων».

Το λαθρεμπόριο καυσίμων αποτελεί μια πρόκληση για το Ιράν, όπου οι μεγάλες επιδοτήσεις έχουν διατηρήσει τις εγχώριες τιμές καυσίμων μεταξύ των χαμηλότερων στον κόσμο.

Οι ιρανικές αρχές ανακοινώνουν τακτικά την κατάσχεση τάνκερ που μεταφέρουν παράνομα καύσιμα στην περιοχή.

Τον περασμένο μήνα, οι ιρανικές αρχές κατάσχεσαν στη Θάλασσα του Ομάν ένα ξένο δεξαμενόπλοιο ύποπτο για λαθρεμπόριο, το οποίο, σύμφωνα με τα κρατικά μέσα ενημέρωσης, μετέφερε επίσης δύο εκατομμύρια λίτρα καυσίμων.

Πηγή: skai.gr

