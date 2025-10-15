Ο υφυπουργός Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής Στέφανος Γκίκας, παρέστη και απηύθυνε χαιρετισμό στην έναρξη της Ετήσιας Συνόδου Κορυφής του European Shortsea Network (ESN), που εφέτος είχε τίτλο: “Περπατώντας σε μια Νέα Εποχή”, η οποία διοργανώθηκε από το Shortsea Promotion Center της Ελλάδας (SPC Greece), με αφορμή την Ελληνική Προεδρία στο Ευρωπαϊκό Δίκτυο Μικρών Αποστάσεων.

Το ESN αποτελεί τον Ευρωπαϊκό Φορέα συνεργασίας, προώθησης και ανάπτυξης για τη Ναυτιλία μικρών αποστάσεων και αποτελεί το Ευρωπαϊκό Δίκτυο συνεργασίας και ανταλλαγής πληροφοριών, με κύριους στόχους την προώθηση και την ανάπτυξη της shortsea Ναυτιλίας, καθώς και την ενίσχυση της ενσωμάτωσης της, στην αλυσίδα διατροπικών μεταφορών.

Ιδρύθηκε το 2000 και συνίσταται από τα Εθνικά Κέντρα Προώθησης (SPC) που λειτουργούν σε διάφορα Ευρωπαϊκά Κράτη και συντονίζονται μέσω αυτού του Δικτύου.

Το SPC Greece είναι ένα από τα ιδρυτικά μέλη του ESN και λειτουργεί υπό την Ένωση Εφοπλιστών Ναυτιλίας Μικρών Αποστάσεων ( Ε.Ε.Ν.Μ.Α.).

Το SPC Greece, ασκεί την Προεδρία του ESN από τον Ιανουάριο του 2025 και για δύο χρόνια με Πρόεδρο και Συντονιστή, τον Πρόεδρο της Ε.Ε.Ν.Μ.Α. κ. Χαράλαμπο Σημαντώνη.

Στο πλαίσιο των δράσεων αυτής της περιόδου, διοργανώνει το εν λόγω συνέδριο, με στόχο την ευρεία ενημέρωση για τη σημασία και τη σημαντικότητα των διατροπικών μεταφορών ―συνδυασμός πλοίων, λιμένων, logistics, φορτηγών, τρένων― καθώς και για τις πολιτικές της ΕΕ για μετατόπιση των εμπορευματικών ροών στην Ναυτιλία μικρών αποστάσεων, ως μια βιώσιμη και αποτελεσματική εναλλακτική λύση στις οδικές μεταφορές.

O κ. Γκίκας, απευθυνόμενος στην παριστάμενη Υπουργό Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας Δόμνα Μιχαηλίδου, στον Προέδρο της Ένωσης Εφοπλιστών Ναυτιλίας Μικρών Αποστάσεων Χαράλαμπο Σημαντώνη, στα Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, στους Προέδρους Φορέων και Οργανισμών και στους Εκπροσώπους των ανάλογων Κέντρων απ’ όλη την Ευρώπη, αναφέρθηκε στους πυλώνες που καθορίζουν τις Δράσεις του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής και για τους οποίους άξονες τόνισε ότι:

«Εργαζόμαστε με συνέπεια και στρατηγική, για την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας, την επιτάχυνση της πράσινης μετάβασης και την στήριξη της βιώσιμης ανάπτυξης του Ναυτιλιακού κλάδου. Αξιοποιώντας όλους τους διαθέσιμους πόρους, από τα Ευρωπαϊκά ή Εθνικά χρηματοδοτικά εργαλεία.».

Συγκεκριμένα, ο Υφυπουργός Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής τόνισε ότι: «όπως έχει αναφέρει επανειλλημένα και ο Υπουργός μας Βασίλης Κικίλιας, ο πρώτος άξονας είναι η βελτίωση των λιμενικών υποδομών, παράλληλα με το “πρασίνισμα” των Λιμένων, δηλαδή το “cold ironing”. Ο δεύτερος άξονας, έχει να κάνει με την “ψηφιοποίηση” και τον εκσυγχρονισμό των υπηρεσιών του Λιμενικού Σώματος – Ελληνικής Ακτοφυλακής. Ο τρίτος, με την ανανέωση και τον εκσυγχρονισμό του στόλου της επιβατικού ναυτιλίας και όχι μόνον.

Ο τέταρτος, με την “πράσινη μετάβαση” της Ναυτιλίας και εδώ θα πρέπει να προσέξουμε, διότι η “πράσινη μετάβαση” δεν θα πρέπει να γίνει εις βάρος της ανταγωνιστικότητας της Nαυτιλίας σε όλα τα επίπεδα. Και ο πέμπτος άξονας, είναι αυτός του εκσυγχρονισμού της Ναυτικής Εκπαίδευσης και της προσέλκυσης νέων στο Ναυτικό επάγγελμα.».

Αναφερόμενος στην “Νησιωτικότητα” τόνισε: «Καταβάλουμε εργώδη προσπάθεια ώστε η “Νησιωτικότητα” να αποτελέσει κυρίαρχη πολιτική συνιστώσα, σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης, ώστε στην επόμενη προγραμματική περίοδο 2028-2034, η “Νησιωτικότητα” να είναι παράγοντας που θα συνυπολογιστεί στον καθορισμό των Τομεακών Προγράμματων. Διεκδικούμε με άλλα λόγια, η επόμενη Προγραμματική Περίοδος, να έχει ένα ξεχωριστό Τομεακό Πρόγραμμα για τα νησιά, τα Ευρωπαϊκά νησιά. Τα νησιά δεν είναι μειονέκτημα, είναι πλεονέκτημα για μια χώρα.».

Αναφερόμενος τέλος ο κ. Γκίκας στην προσπάθεια που καταβάλλεται σε Ευρωπαϊκό επίπεδο για ενίσχυση και αναβάθμιση της Ναυτιλίας τόνισε: «Πρόσφατα ο Επίτροπος κ. Τζιτζικώστας, ανέφερε ότι διπλασιάζονται οι Ευρωπαϊκοί πόροι στον τομέα των μεταφορών και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό.

Θα πρέπει όμως οι Ευρωπαϊκές Στρατηγικές να συμπεριλαμβάνουν, στους φορείς χρηματοδότησης και την Ναυτιλία Μικρών Αποστάσεων, καθώς και τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις του Ναυτιλιακού τομέα. Γιατί μέχρι τώρα, όπως όλοι γνωρίζουμε, δεν υπήρχε αυτή η πρόβλεψη.».

