Η Navios Maritime Partners, υπό την ηγεσία της Αγγελικής Φράγκου, «ηγείται» μίας ομάδας Ελλήνων πλοιοκτητών που απαλλάσσονται από τα παλιά τους panamaxes εν μέσω κατακόρυφης πτώσης της αξίας τους και των επικείμενων ειδικών επιθεωρήσεων.

Οι αγοραστές είναι εταιρείες της Άπω Ανατολής που είναι έτοιμες να εμπορεύονται τα πλοία για μερικά χρόνια ακόμη πριν τα στείλουν για scrapping.

Brokers στις ΗΠΑ, την Ελλάδα και την Ιταλία συνδέουν τη Navios Partners με την πώληση ενός ζεύγους παλαιών σκαφών.

Το Navios Galileo των 76.600 dwt (κατασκευής 2006) και το Navios Asteriks 76.800 dwt (κατασκευής 2005) λέγεται ότι απέφεραν 8 εκατομμύρια δολάρια το καθένα σε δύο ξεχωριστές συναλλαγές.

Στα τέλη του περασμένου μήνα, το Navios Sagittarius 75.800 dwt (μετονομάστηκε σε Xinde Honor, κατασκευής 2006) πουλήθηκε σε κινεζικά συμφέροντα.

Σημειώνεται ότι η Navios Partners δεν σχολιάζει εμπορικές συναλλαγές εκτός επίσημων δελτίων τύπου και αρχειοθέτησης χρηματιστηρίου.

Ωστόσο, τα πλοία πληρούν όλα τα κριτήρια που συνήθως εφαρμόζει η Φράγκου, όταν απαλλάσσεται από πλοία

Η ηλικία τους τα τοποθετεί μεταξύ των επτά παλαιότερων πλοίων του γιγαντιαίου στόλου της Navios Partners με 179 ιδιόκτητα και διαχειριζόμενα πλοία bulker, τάνκερ και πλοία μεταφοράς εμπορευματοκιβωτίων (container ships).

Επιπλέον, τα Navios Asteriks και Navios Galileo είχαν επαγγελματική δραστηριότητα που έληξε τον Νοέμβριο και τον Δεκέμβριο του 2024, αντίστοιχα.

Επιπρόσθετα, τα πλοία έχουν προγραμματιστεί να υποβληθούν σε ειδικές επιθεωρήσεις την άνοιξη.

Ένα άλλο ζευγάρι ελεγχόμενων από την Ελλάδα panamaxes που πιστεύεται ότι πουλήθηκαν αυτή την εβδομάδα, αναμένουν επίσης την ειδική επιθεώρησή τους.

Brokers με έδρα την Αθήνα αναφέρουν ότι αγοραστές κινεζικών συμφερόντων πληρώνουν 8 εκατομμύρια δολάρια για το 73.900-dwt Graecia Universalis της Angelakos (Hellas) (κατασκευής 2005), που είναι το παλαιότερο σκάφος με διαφορά στον στόλο των 13 bulkers της εταιρείας.

Εάν επιβεβαιωθεί, αυτή θα ήταν η δεύτερη διαδοχική πώληση panamax από την Angelakos.

Η TradeWinds ανέφερε τον περασμένο μήνα πώς η εταιρεία συγκέντρωσε περίπου 11 εκατομμύρια δολάρια για το Asia Graeca χωρητικότητας 73.900 dwt (μετονομάστηκε σε Dolphin 77, κατασκευής 2004).

Η εταιρεία της οικογένειας Κολλάκη Chartworld Shipping λέγεται ότι πουλά το παλαιότερο bulker της λίγους μήνες πριν από την ημερομηνία της ειδικής έρευνας.

Τα κινεζικά συμφέροντα φέρονται να αγοράζουν το Capt Stefanos 74.100 dwt (κατασκευής 2002) έναντι 6,8 εκατομμυρίων δολαρίων.

Όχι αρκετά παλιό για scrapping

Το ενδιαφέρον για τέτοια πλοία προκαλείται από την κατακόρυφη πτώση της αξίας τους.

Σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία της Clarksons, οι τιμές των μεταχειρισμένων panamaxes 20 ετών μειώθηκαν κατά ένα τρίτο από τον Ιούλιο στα 8 εκατομμύρια δολάρια κατά μέσο όρο.

Ωστόσο, όλα τα πλοία που αναφέρονται παραπάνω κατασκευάστηκαν στην Ιαπωνία, πράγμα που σημαίνει ότι η αξία τους πιθανώς επηρεάστηκε λιγότερο αρνητικά από τον μέσο όρο της αγοράς.

Οι κινήσεις της Navios και της Angelakos εντάσσονται σε μια ευρύτερη τάση κατά την οποία οι ελληνικές ναυτιλιακές αντικαθιστούν τα παλιά τους panamaxes με νεότερα kamsarmaxes.

Η Alpha Bulkers, μια άλλη μεγάλη, παραδοσιακή ελληνική ναυτιλιακή εταιρεία bulker, έχει μειώσει τον άλλοτε εκτεταμένο στόλο panamax σε ένα μόνο σκάφος με την αναφερόμενη πώληση την περασμένη εβδομάδα του Alpha Melody 74.500 dwt (κατασκευής 2002).

Η Efshipping που ελέγχεται από την οικογένεια Ευσταθίου έχει «αποχωριστεί» όλα τα panamaxes της μετά την πώληση του Argolis 76.300 dwt (κατασκευής 2005).

Οι Κινέζοι αγοραστές ήταν απασχολημένοι με την αύξηση της χωρητικότητας, στο πλαίσιο της ανάκαμψης μετά τη Covid στην αγοραστική τους δραστηριότητα.

Οι ιδιοκτήτες της Άπω Ανατολής φαίνονται άνετα να εμπορεύονται panamaxes που κατασκευάστηκαν τη δεκαετία του 2000 και δεν θα τα πουλήσουν για scrapping μέχρι να γίνουν περίπου 30 ετών.

Η TradeWinds ανέφερε την περασμένη εβδομάδα ότι τέσσερα κινεζικά ελεγχόμενα panamaxes που κατασκευάστηκαν μεταξύ 1994 και 1998 πωλούνταν για να αξιοποιηθούν για scrapping.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.