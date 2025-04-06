Ακτοπλοϊκά εισιτήρια: «Πολυτέλεια» το ταξίδι με καράβι για μια οικογένεια

Σε είδος πολυτελείας τείνουν να μετατραπούν τα ταξίδια με πλοίο για μια τετραμελή οικογένεια, λόγω των ακτοπλοϊκών εισιτηρίων.

Από την 1η Μαΐου αναμένεται να αυξηθούν έως και 10%, παρά τις περί του αντιθέτου διαβεβαιώσεις, φθάνοντας ακόμα και έναν μέσο μισθό.

Αυξήσεις όπως υποστηρίζουν οι ακτοπλόοι είναι αναπόφευκτες, εξαιτίας του νέου ευρωπαϊκού κανονισμού για καύσιμα με μειωμένο θείο.

“Αύξηση που θα φτάνει το 8-10%... Το λυπηρό είναι ότι από 1η Σεπτεμβρίου θα έχουμε μία μεγάλη αύξηση γύρω στο 30% αυτά είναι που μας τρομάζουν” δήλωσε στον ΣΚΑΪ ο πρόεδρος τουριστικών πρακτόρων Κρήτης Μιχάλης Βλατάκης.

Στην Κρήτη οι ακτοπλοϊκές προσπαθούν να βρουν λύση θα υπάρχουν ελαφρύνσεις έχουν εφαρμόσει ήδη το early booking, πρόσθεσε ο κ. Βλατάκης.

Εάν μια τετραμελής οικογένεια θέλει να ταξιδέψει με ΙΧ στο Ηράκλειο θα χρειαστεί 556,90 ευρώ πήγαινε - έλα από το λιμάνι του Πειραιά.Με τη νέα αύξηση 8% το κόστος ξεπερνά πλέον τα 600 ευρώ. Σε όλα αυτά όμως δεν συμπεριλαμβάνεται καμπίνα...

Γι' αυτό και πολλοί λένε “ναι” σε μετακίνηση με αεροπλάνο....

“Όταν είναι μακρινοί οι προορισμοί όπως είναι η Μυτιλήνη ή η Ρόδος κοιτάνε και τα αεροπορικά γιατί βγαίνουν πιο οικονομικά” τόνισε στον ΣΚΑΪ ο τουριστικός πράκτορας Αντώνης Παπαχριστόπουλος.

Άλλοι πάλι, προτιμούν το εξωτερικό. Ενώ κάποιοι ψηφίζουν κοντινούς προορισμούς.

Ακόμη όμως και αυτά τα κοντινά δρομολόγια προς Αργοσαρωνικό όπως λένε οι επιβάτες έχουν γίνει απαγορευτικά.

Η Αίγινα είναι πολύ ακριβή, δεδομένου ότι εάν πάρεις αυτοκίνητο βάλεις και 2 άτομα αλέ - ρετούρ, θα δώσεις τόσα χρήματα που θα έδινες στη στεριά και θα έτρωγες κιόλας. Είναι υψηλό το τίμημα.

Πάντως, παρά τα τσουχτερά εισιτήρια των ακτοπλοϊκών τα πλοία όπως όλα δείχνουν για δημοφιλείς πασχαλινούς προορισμούς θα αναχωρήσουν ασφυκτικά γεμάτα...

Πριν το Πάσχα αναμένονται οι ανακοινώσεις της κυβέρνησης με τις οποίες επιδιώκεται να μπει φρένο στις νέες αυξήσεις των ακτοπλοϊκών εισιτηρίων.

Πηγή: skai.gr

