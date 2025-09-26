Η Δύναμη του Ελληνικού Εμπορικού Στόλου τον μήνα Ιούλιο 2025, σε σύγκριση με την αντίστοιχη του Ιουλίου 2024, παρουσίασε αύξηση κατά 0,8%. Αύξηση κατά 0,3% σημειώθηκε κατά την αντίστοιχη σύγκριση του Ιουλίου έτους 2024 προς τον Ιούλιο 2023, σύμφωνα με την ΕΛΣΤΑΤ.

Η Ολική Χωρητικότητα του Ελληνικού Εμπορικού Στόλου, από πλοία 100 ΚΟΧ και άνω, παρουσίασε μείωση κατά 2,7% τον μήνα Ιούλιο 2025 σε σύγκριση με την αντίστοιχη χωρητικότητα του Ιουλίου 2024. Μείωση 3,1% είχε σημειωθεί και κατά την αντίστοιχη σύγκριση του Ιουλίου του έτους 2024 προς τον Ιούλιο 2023 (Πίνακας 1).



Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.