Η Δύναμη του Ελληνικού Εμπορικού Στόλου τον μήνα Ιούλιο 2025, σε σύγκριση με την αντίστοιχη του Ιουλίου 2024, παρουσίασε αύξηση κατά 0,8%. Αύξηση κατά 0,3% σημειώθηκε κατά την αντίστοιχη σύγκριση του Ιουλίου έτους 2024 προς τον Ιούλιο 2023, σύμφωνα με την ΕΛΣΤΑΤ.
Η Ολική Χωρητικότητα του Ελληνικού Εμπορικού Στόλου, από πλοία 100 ΚΟΧ και άνω, παρουσίασε μείωση κατά 2,7% τον μήνα Ιούλιο 2025 σε σύγκριση με την αντίστοιχη χωρητικότητα του Ιουλίου 2024. Μείωση 3,1% είχε σημειωθεί και κατά την αντίστοιχη σύγκριση του Ιουλίου του έτους 2024 προς τον Ιούλιο 2023 (Πίνακας 1).
Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.