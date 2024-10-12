Την απώλεια της Αθηνάς (Νουνού) Μαρτίνου, Ιδρύτριας του ναυτιλιακού κολοσσού Thenamaris Ships Management, που έφυγε χθες από τη ζωή στις 11 Οκτωβρίου, σε ηλικία 97 ετών, ανακοίνωσε η οικογένειά της.

«Η αγαπημένη μας Μητέρα Γιαγιά και Προγιαγιά εκοιμήθη χθες 11/10/24 πλήρης ημερών, σε ηλικία 97 ετών. Η κηδεία της θα είναι σε στενό οικογενειακό κύκλο. Ευχαριστούμε τους φίλους για τα μηνύματα συμπαράστασης.

Θανάσης, Ελένη, Ντίνος, Ανδρέας, Εγγόνια και Δισέγγονα».

Ποια ήταν η πρωτοπόρος στην παγκόσμια ναυτιλία Αθηνά Μαρτίνου

Η Αθηνά Μαρτίνου γεννήθηκε τον Αύγουστο του 1926 στη Γλυφάδα. Γόνος εφοπλιστικής οικογένειας με καταγωγή από την Κεφαλλονιά. Αδέλφια της ήταν ο Μελέτης και ο Κλεόβουλος ή Μπίμπης Μεθενίτης.

Παντρεύτηκε τον Ιωάννη Μαρτίνο από τη Στεμνίτσα Αρκαδίας, ο οποίος ήταν από τους πιο γνωστούς αντικέρ της Αθήνας και απέκτησαν τέσσερα παιδιά, τον Θανάση, τον Ντίνο, τον Ανδρέα και την Ελένη.

Τη δεκαετία του '60 ξεκίνησε μόνη και με τη βοήθεια του συζύγου της το ταξίδι στους ωκεανούς, «πούλησε την προίκα της», έλεγε χρόνια αργότερα η κόρη της Ελένη.

Το 1964 απέκτησε το πρώτο πλοίο, το οποίο αγόρασε από τον Λιβανό έναντι του ποσού των 80.000 λιρών. Το «Θανάσης» ανακατασκευάστηκε, ταξίδεψε και τρία χρόνια αργότερα πουλήθηκε για 300.000 δολάρια.

Το δεύτερο πλοίο της, ήταν το «Ελένη».

Η Αθηνά Μαρτίνου, πάντα μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας, αποτελούσε πηγή έμπνευσης για δεκάδες εφοπλιστές, τους οποίους προέτρεπε και συμβούλευε. Αφηγούμενη τη ζωή της στους «ΑΕΙΝΑΥΤΕΣ» έλεγε:

«Είμαι Κεφαλλονίτισσα, αλλά ρόλο για την αγάπη μου για τη θάλασσα έπαιξε ότι γεννήθηκα στη Γλυφάδα και έβλεπα τα πλοία να περνάνε και έλεγα στις φίλες μου: «και εμείς θα κάνουμε βαπόρια και το κάναμε. Είχαμε μανία με αυτό και το κάναμε και έκανε βαπόρια όλη η οικογένεια.

Σε αυτή την προσπάθεια, δεν ήμουν μόνη μου. Κοντά μου ήταν από την πρώτη στιγμή ο άνδρας μου, αλλά κυρίως ήταν οι γιοι μου Θανάσης Ντίνος και Ανδρέας. Ο άνδρας μου, ο Ιωάννης Μαρτίνος, αγαπούσε τη θάλασσα».

Με κινητήρια δύναμη τον σύζυγό της με βάση της την Αντικερί της οδού Πανδρόσου και τη Γλυφάδα, αρμένισε σε όλες τις θάλασσες. Και όταν ο σύζυγός της Γιάννης έφυγε σε ηλικία 49 ετών η «Νούνου» δεν ξαναπαντρεύτηκε. Αφοσιώθηκε πλήρως στα παιδιά, τα καράβια και τους εργαζομένους της, έχοντας της δίπλα της στο τιμόνι τους γιους της και την κόρη της Ελένη.

Το 1975, διέθετε ένα στόλο 36 πλοίων με δυναμικό 850.000 τόνων.

Το 1991 η Αθηνά παρέδωσε το τιμόνι στα παιδιά της, οι οποίοι απέκτησαν τις δικές τους εταιρείες, κατέχοντας ξεχωριστό στόλο την Παγκόσμια Ναυτιλία. Συνέχισε να εργάζεται στην οικογενειακή επιχείρηση «Thenamaris» μέχρι το 2019 σε ηλικία 92 ετών.

Ήταν από τις ελάχιστες γυναίκες στο City του Λονδίνου. Τα όσα έζησε τα περιέγραφε ως εξής:

«Όταν πήγα στο Λονδίνο, οι άνδρες κάθονταν στη μία γωνιά και οι γυναίκες στην άλλη γωνία. Στο Λονδίνο, εγώ καθόμουν με τους άνδρες για να ακούω για τις ναυλώσεις και τα πλοία. Είμαστε ικανοί, οι πρώτες ασφάλειες, ξεκίνησαν από τους Χιώτες, είχανε τραπεζάκια στο Λονδίνο.

Ήταν και εφοπλιστές και ασφαλιστές. Οι Έλληνες, είμαστε πιο έξυπνοι από τους άλλους. Οι εφοπλιστές είναι έξυπνοι άνθρωποι, Χιώτες, Ανδριώτες, Κεφαλονίτες. Κάναμε μεγάλα πράγματα…»

