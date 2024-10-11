Περισσότεροι από 800 κορυφαίους παράγοντες της ναυτιλίας από τον κόσμο της χρηματοδότησης, της εφοδιαστικής αλυσίδας και των λιμενικών επιχειρήσεων συγκεντρώθηκαν σήμερα στην Αθήνα προκειμένου να παρακολουθήσουν το 26ο συνέδριο Euromed του ιταλικού ομίλου Grimaldi Στο επίκεντρο βρέθηκε η επίτευξη του στόχου της καθαρής μηδενικής εκπομπών έως το 2050. Στο πλαίσιο αυτό, το Διεθνές Ναυτιλιακό Επιμελητήριο (ICS), υπό την προεδρία του Emanuele Grimaldi, παρουσίασε την πρόσφατη πρόταση του στον Διεθνή Ναυτιλιακό Οργανισμό (ΙΜΟ) το ICS Zero Emission Shipping Fund: προβλέπει τη μείωση του κόστους μεταξύ των συμβατικών και εναλλακτικών ναυτιλιακών καυσίμων, δίνοντας κίνητρα για την παραγωγή και την υιοθέτηση νέων καυσίμων μηδενικών εκπομπών.

Στην εναρκτήρια ομιλία του, ο Emanuele Grimaldi διευθύνων σύμβουλος του ομίλου Grimaldi, παρουσίασε έναν εκτενή απολογισμό των κυριότερων γεγονότων των τελευταίων δύο ετών όσον αφορά τον μεγαλύτερο ναυτιλιακό όμιλο της Ιταλίας και τον κορυφαίο παίκτη στους θαλάσσιους διαδρόμους στην Ευρώπη. Υπογράμμισε τις επενδύσεις που πραγματοποιήθηκαν από το 2022, όχι μόνο για την επέκταση του στόλου αλλά και για την ολοκληρωμένη εφοδιαστική αλυσίδα.

Τα τελευταία δύο χρόνια έχουν παραδοθεί επτά νέα πλοία. 'Αλλα 20 πλοία βρίσκονται επί του παρόντος υπό ναυπήγηση, συμπεριλαμβανομένων δεκαεπτά καθαρών φορτηγών και αυτοκινήτων (PCTC) 9.000 CEU, σχεδιασμένων να μεταφέρουν τόσο ηλεκτρικά όσο και συμβατικά οχήματα, καθώς και άλλους τύπους κυλιόμενου φορτίου. 'Oλα τα νέα πλοία τύπου PCTCs θα είναι πιστοποιημένα με το χαρακτηρισμό της κατηγορίας «Ammonia Ready» που απονέμεται από τον ιταλικό νηογνώμονα rina και επομένως μπορούν να μετατραπούν για τη μελλοντική χρήση αμμωνίας ως καύσιμο με μηδενικές εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα.

Εν τω μεταξύ, μέχρι το τέλος του 2024 θα πραγματοποιηθούν παραγγελίες για εννέα νέα πλοία ro-pax για τη μεταφορά εμπορευμάτων και επιβατών στη Μεσόγειο και τη Βαλτική Θάλασσα. Ο όμιλος Grimaldi έχει επίσης επενδύσει σημαντικά στην απόκτηση λιμενικών τερματικών σταθμών και τη δημιουργία νέων ναυτιλιακών πρακτορείων, με στόχο τη συνεχή επέκταση στον ευρύτερο τομέα της εφοδιαστικής τομέα.

Νωρίτερα φέτος, ο όμιλος ολοκλήρωσε την εξαγορά του 100% του τερματικού σταθμού Darsena Toscana στο Λιβόρνο και την πλειοψηφία των μετοχών του λιμανιού του Ηρακλείου, του σημαντικότερου λιμανιού της Κρήτης. Στο 2022 και 2023 αντίστοιχα, παρόμοιες εργασίες πραγματοποιήθηκαν στο λιμάνι της Ηγουμενίτσας και στο στον τερματικό σταθμό πολλαπλών χρήσεων του 'Αμστερνταμ, όπου η Grimaldi διαθέτει σύμβαση παραχώρησης. Ο Όμιλος απέκτησε επίσης τον έλεγχο του πρακτορείου Niels Winter στη Δανία και αύξησε τα μερίδιά του στα πρακτορεία Grimaldi France, Grimaldi Maroc και Grimaldi Cote d'Ivoire.

«Αντιμετωπίζουμε μια σειρά από παγκόσμια ζητήματα, όπως οι γεωπολιτικές εντάσεις, το αυξημένο κόστος του χρήματος, ο πληθωρισμός και μια νέα μορφή προστατευτισμού, με τον πολλαπλασιασμό των μονομερών εμπορικών φραγμών», δήλωσε ο Emanuele Grimaldi.Τόνισε ότι ο Όμιλός έχει ακολουθήσει μια συνειδητή στρατηγική, σύμφωνα με την οποία προσπαθεί να είναι ενεργός πρωταγωνιστής της εποχής, ερμηνεύοντας και αναπτύσσοντας τις οικονομικές μεγατάσεις, ενώ παράλληλα υπερασπίζεται την περιβαλλοντική βιωσιμότητα. Είπε, επίσης, ότι ο όμιλος Grimaldi πιστεύει στον τομέα των μεταφορέων αυτοκινήτων και θέλει να βρίσκεται σε πλεονεκτική θέση παρέχοντας υποδομή σε κορυφαίους κατασκευαστές οχημάτων.

Ο διευθύνων σύμβουλος Emanuele Grimaldi αναφέρθηκε στην απόκτηση πλειοψηφικού ποσοστού μετοχών των δύο λιμένων Ηγουμενίτσας και Ηρακλείου από τον ιταλικό όμιλο. Τόνισε ότι η διαδρομή από την Ιταλία προς την Ελλάδα και συγκεκριμένα Βενετία-Μπάρι-Πάτρα ενισχύθηκε, όπως και το δρομολόγιο Μπρίντιζι-Ηγουμενίτσα, που συνδέει τις δύο χώρες σε 9 ώρες καθημερινά.

Σημείωσε ότι ο στόλος του Ομίλου έχει αυξηθεί και είναι τώρα 140 πλοία ενώ ο αριθμός των λιμανιών που προσεγγίζουν 150, υποστηριζόμενα από 90 πρακτορεία. Σημείωσε, εξάλλου, ότι ο Όμιλος έχει επίσης ενισχύσει τα υφιστάμενα λιμάνια όσον αφορά τα τετραγωνικά μέτρα, τους χώρους στάθμευσης αυτοκινήτων την ενεργειακή απόδοση, αναλαμβάνοντας δεσμεύσεις για επενδύσεις δεκάδων εκατομμυρίων ευρώ στα λιμάνια Ravenna, Gioia Tauro, Sagunto, Βαρκελώνη και Αμβέρσα.

Αναφερόμενος στον κύκλο εργασιών του Ομίλου είπε ότι πέρυσι ανήλθε σε 5 δισ. ευρώ, ενώ το συνολικό ενεργητικό ανήλθε σε 9 δισ. ευρώ. Εκτίμησε ότι το 2023 ήταν μια χρονιά ρεκόρ, ενώ το 2024 το χαρακτήρισε ως «καλή χρονιά παρά το αυξημένο κόστος του χρήματος, τον πληθωρισμό, τις γεωπολιτικές εντάσεις, την εμπόλεμη κατάσταση, τον φόρο ETS και τους νέους κανόνες για τα καύσιμα».

Σχετικά με το φιλανθρωπικό έργο του Ομίλου Grimaldi είπε ότι το 2007 «η οικογένεια ίδρυσε το ΙΔΡΥΜΑ GRIMALDI, όπου επενδύσαμε μέρος των κερδών μας για τη χρηματοδότηση φιλανθρωπικών έργων». Έως σήμερα, προσέθεσε, οι δωρεές έχουν ξεπεράσει τα 52 εκατ. ευρώ -και αυξάνονται συνεχώς-, ενώ έχουν χρηματοδοτηθεί περίπου 400 κοινωνικά έργα.

