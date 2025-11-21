Αμερικανικές κυρώσεις και σε ελληνική ναυτιλιακή εταιρεία για το Ιράν 

Η Ουάσινγκτον κλιμακώνει τις πιέσεις της κατά των μηχανισμών χρηματοδότησης της Τεχεράνης. Συγκεκριμένα το αμερικανικό υπουργείο Οικονομικών, ανακοίνωσε νέες κυρώσεις σε σκιώδη στόλο δεξαμενόπλοιων, «ο οποίος», όπως αναφέρει χαρακτηριστικά σε επίσημη ανακοίνωσή του το Γραφείο Ελέγχου Ξένων Περιουσιακών Στοιχείων (OFAC) των ΗΠΑ «συνέβαλε καθοριστικά στη μεταφορά σημαντικών ποσοτήτων ιρανικού αργού και υγραερίου», τροφοδοτώντας δίκτυα που η αμερικανική πλευρά θεωρεί κρίσιμα για τα έσοδα του ιρανικού καθεστώτος.

Ανάμεσα στις εταιρείες στις οποίες αναφέρονται ότι επιβλήθηκαν κυρώσεις βρίσκεται και η ελληνική ναυτιλιακή, Altomare, οι ιδιοκτήτες της οποίας έχουν εκτεταμένες επιχειρηματικές δραστηριότητες στη χώρα μας, μεταξύ των οποίων και στον χώρο των Media. Παράλληλα, στο στόχαστρο βρέθηκαν και τέσσερις εταιρείες παναμαϊκής έδρας μεν, ελληνικών συμφερόντων δε.

Μάλιστα, το Γραφείο Ελέγχου Ξένων Περιουσιακών Στοιχείων των ΗΠΑ επισημαίνει ότι «από τις αρχές Ιανουαρίου έως τις αρχές Φεβρουαρίου 2025, το δεξαμενόπλοιο KALLISTA (IMO 9411965) με σημαία Παναμά, το οποίο ανήκει και διαχειρίζεται η ελληνική Altomare S.A., μετέφερε σχεδόν τέσσερα εκατομμύρια βαρέλια ιρανικού πετρελαίου σε πολλαπλές αποστολές, για λογαριασμό της Sepehr Energy Jahan». Σχετικά με την τελευταία, σημειώνει επιπλέον ότι «αποτελεί εταιρεία - βιτρίνα που λειτουργεί ως μεταφορέας ιρανικών στρατιωτικών φορτίων πετρελαίου»

Σε ό,τι αφορά τις τέσσερις εταιρείες παναμαϊκής έδρας και ελληνικών συμφερόντων, (πρόκειται για τις Thasos Maritime and Trading S.A., Serifos Maritime and Trading S.A., Tilos Maritime and Trading S.A., και Corfu Maritime and Trading S.A.), σύμφωνα με το OFAC «ελέγχουν ή διαχειρίζονται πλοία του "σκιώδους" στόλου» (όπως τα TUSITALA, NEXO, KAISA I και GAS ATHENA) και φέρονται να «έχουν μεταφέρει εκατομμύρια βαρέλια υγροποιημένου πετρελαίου (LPG) και άλλων πετρελαϊκών προϊόντων, από το Ιράν, κυρίως σε πελάτες στη Νότια Ασία, συμπεριλαμβανομένου του Πακιστάν και του Μπαγκλαντές», μέσω ship-to-ship μεταφορτώσεων, «πρακτική που χρησιμοποιείται συχνά για την απόκρυψη της προέλευσης του φορτίου», εξηγεί στην ίδια ανακοίνωση το Γραφείο Ελέγχου Ξένων Περιουσιακών Στοιχείων των ΗΠΑ.

Σε κάθε περίπτωση το OFAC δεν κατονομάζει φυσικά πρόσωπα και ως εκ τούτου οι κυρώσεις δεν αφορούν τους ιδιοκτήτες των εταιρειών.

Υπενθυμίζεται ότι η κυβέρνηση Τραμπ έχει επιβάλει κυρώσεις σε περισσότερα από 170 πλοία που μεταφέρουν ιρανικό πετρέλαιο και πετρελαϊκά προϊόντα, αυξάνοντας το κόστος για τους Ιρανούς εξαγωγείς και μειώνοντας τα έσοδα που αποκομίζει η Τεχεράνη από κάθε βαρέλι που διαθέτει.

Πηγή: skai.gr

