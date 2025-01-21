Τη Σύρο επισκέφθηκε ο Υπουργός Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής Χρήστος Στυλιανίδης ο οποίος παρουσίασε το συνολικό σχέδιο της κυβέρνησης για τις θαλάσσιες συγκοινωνίες.

Ο κ. Στυλιανίδης, συνοδευόμενος από τον Υφυπουργό Στέφανο Γκίκα και τον Γενικό Γραμματέα Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής Μανώλη Κουτουλάκη, παραχώρησε συνέντευξη τύπου στα τοπικά μέσα του νησιού και συμμετείχε, ύστερα από πρόσκληση, στην πρώτη διευρυμένη συνεδρίαση του νέου Διοικητικού Συμβουλίου του Επιμελητηρίου Κυκλάδων. Η ηγεσία του υπουργείου συνεχάρη τη διοίκηση του Επιμελητηρίου για το σύνολο των πρωτοβουλιών που έχει αναλάβει, αλλά και για την καινοτόμο ψηφιακή αναβάθμιση των υπηρεσιών του που αφορούν 25.000 μέλη.

Κατά τη συνέντευξη τύπου, ο Υπουργός τόνισε ότι το πρόγραμμα ΣΔΙΤ για την αντικατάσταση των πλοίων σε συγκεκριμένες άγονες γραμμές μέσω του ΕΣΠΑ, ξεκίνησε με 80 εκ. ευρώ και μετά από διαπραγμάτευση με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, έχει ανέβει στα 265 εκ. ευρώ. Ο κ. Στυλιανίδης επισήμανε πως στρατηγικός στόχος του υπουργείου από την αρχή, ήταν και παραμένει η σύνδεση της πράσινης μετάβασης με την ασφάλεια. Παρουσίασε, δε, το συνολικό σχέδιο της κυβέρνησης για τις θαλάσσιες συγκοινωνίες, σημαντικό τμήμα του οποίου είναι η πρόταση για ανανέωση του στόλου μέσω ΣΔΙΤ, καθώς επίσης και η λειτουργία των χρονοθυρίδων, ασφαλών αναχωρήσεων και αφίξεων στα νησιωτικά λιμάνια. Παράλληλα, προχωρά η κατάρτιση του συγκοινωνιακού Master Plan του Αιγαίου και προωθούνται με ευρωπαϊκούς πόρους, επενδύσεις στα νησιωτικά λιμάνια άνω των 300 εκ. ευρώ. Και πρόσθεσε:

«Η αποστολή μας είναι διττή. Να κάνουμε σωστή και ολοκληρωμένη διαχείριση των ευρωπαϊκών πόρων και ταυτόχρονα να προκαλέσουμε τη μόχλευση των αναγκαίων ιδιωτικών επενδύσεων στον τομέα, ώστε να μπορούμε να μιλάμε για ένα σύνολο πόρων έως 2 δις ευρώ».

Ειδικότερα σε ό,τι αφορά τα ενδοκυκλαδικά δρομολόγια, ο κ. Στυλιανίδης υπογράμμισε ότι επιδίωξη του υπουργείου είναι οι 12ετείς συμβάσεις. Σχετικά με το κόστος των θαλασσίων μεταφορών, επισήμανε ότι στόχος της Κυβέρνησης, του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής αλλά και των συναρμόδιων υπουργείων, είναι να μην υπάρξει αύξηση των τιμών των ακτοπλοϊκών εισιτήριων. Όπως δήλωσε «έχουμε ήδη ξεκινήσει διαβουλεύσεις με τις ακτοπλοϊκές εταιρείες και είμαστε σε επαφή με τα συναρμόδια υπουργεία, ακριβώς για να βρούμε βιώσιμες λύσεις. Θέλουμε να δώσουμε στον πολίτη τη δυνατότητα να επισκέπτεται τα νησιά μας και να μπορεί, όχι απλώς να τα συντηρεί σε επίπεδο οικονομικής ανάπτυξης, αλλά και να τα απολαμβάνει».

Όσον αφορά στο Μεταφορικό Ισοδύναμο, ο Υπουργός σημείωσε ότι με αυτόν τον τρόπο επιδιώκεται να μετριασθεί το μειονέκτημα που έχουν οι νησιώτικες περιοχές σε σχέση με τον ηπειρωτικό χώρο. «Γι’ αυτό», όπως τόνισε, «πρέπει να κοιτάξουμε, κυρίως, την κλαδική και χωρική διάσταση του μεταφορικού ισοδύναμου για να μπορέσει να βοηθήσει αποτελεσματικότερα τον επιβάτη και τον επιχειρηματία, προκειμένου να αποτελέσει μοχλό οικονομικής ανάπτυξης και όχι μηχανισμό εξισορρόπησης τιμών».

Ο Υπουργός Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής ολοκλήρωσε την επίσκεψή του στη Σύρο με τη σημερινή συνάντηση με τον Σεβασμιότατο Μητροπολίτη Σύρου κ.κ Δωρόθεο Β' και την ξενάγησή του στους χώρους του ναυπηγείου Σύρου.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

