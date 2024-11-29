Η εφ' όλης της ύλης συνέντευξη του υπουργού Επικρατείας Άκη Σκέρτσου, στο ΣΚΑΪ, επικεντρώθηκε και σε θέματα φορολογικής πολιτικής και τη σύγκρουση με την αξιωματική αντιπολίτευση.

Συγκεκριμένα, ο κ. Σκέρτσος δήλωσε:

«Είμαστε μια κυβέρνηση που μειώνει φόρους, κανείς δεν μπορεί να κατηγορήσει αυτή την κυβέρνηση για φορολαγνεία ή για κρυφή ατζέντα φόρων, όπως μπορούν να κατηγορηθούν άνετα και ο ΣΥΡΙΖΑ και το ΠΑΣΟΚ. Η κυβέρνηση αυτή έχει μειώσει ως σήμερα 60 φόρους, άμεσους και έμμεσους». Εξάλλου, «η οικονομία μας πηγαίνει καλύτερα, οι επενδύσεις πηγαίνουν καλύτερα, οι θέσεις εργασίας αυξάνονται χάρη στη φιλοεπενδυτική και φορολογικά ορθή πολιτική που εφαρμόζουμε. Άλλοι 12 φόροι θα μειωθούν με τον προϋπολογισμό που θα ψηφισθεί».

Στη συνέχεια, αφού αναγνώρισε ότι η αναλογία άμεσων/ έμμεσων φόρων στην Ελλάδα είναι «όντως προβληματική», επιχειρηματολόγησε λέγοντας πως «είμαστε μια οικονομία με στενή φορολογική βάση, με εκτεταμένη φοροδιαφυγή. Ήμασταν, αυτό είναι κάτι που διορθώνεται». Όμως, όσο θα διευρύνεται η φορολογική βάση, «τόσο θα μπορούμε να κάνουμε και πιο γενναίες και τολμηρές κινήσεις, ενδεχομένως και στους έμμεσους φόρους. Αυτή η κυβέρνηση έχει μειώσει 23 έμμεσους φόρους από το 2019», υπενθύμισε δε.

Ενώ, αφού χαρακτήρισε «ανεύθυνη» την πρόταση του ΠΑΣΟΚ για το ΦΠΑ στα τρόφιμα, ανέφερε: «Όντως, η ΝΔ το 2019 είχε κάνει μια πρόταση για μείωση του ΦΠΑ, που δεν επαναλήφθηκε το 2023 όταν επανεξελέγη». «Είδαμε ότι όπου εφαρμόσθηκε, δεν έφερε αποτέλεσμα. Δεν έφθασε στον τελικό καταναλωτή, ήταν πεταμένα λεφτά, που πηγαίνουν στους μεσάζοντες και στις τσέπες των επιχειρηματιών», σημείωσε επικαλούμενος και την εμπειρία από την Ισπανία.

Στην κριτική προς το ΠΑΣΟΚ, υποστήριξε ακόμη ότι «εφαρμόζει μια μαξιμαλιστική πολιτική ως προς τις διακηρύξεις του και ατεκμηρίωτη σε μεγάλο βαθμό, όσο είναι στην αντιπολίτευση. Βλέπουμε τι γίνεται, όμως, όταν ένα στέλεχός του, όπως είναι ο κ. Δούκας, αναλαμβάνει τη διοίκηση. Αυξάνει τα δημοτικά τέλη. Ο κ. Δούκας εξελέγη με πρόγραμμα μείωσης των δημοτικών τελών - όπως τώρα το ΠΑΣΟΚ λέει, ανεύθυνα και επιπόλαια, ότι θα μειώσει το ΦΠΑ - και έχει έρθει και αυξάνει τα δημοτικά τέλη».

Κατά τον κ. Σκέρτσο, η διαχωριστική γραμμή ανάμεσα στα κόμματα πλέον, είναι μεταξύ «υπευθυνότητας και ανευθυνότητας - λαϊκισμού». «Εμείς είμαστε μια δύναμη υπευθυνότητας, αυτό που έχουμε καταφέρει είναι να μειώσουμε 72 φόρους», σημείωσε με έμφαση και επεσήμανε ότι τα φορολογικά έσοδα «το 2019 ήταν 50 δισ. και το 2025 θα είναι 70 δισ.».

