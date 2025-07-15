«Κύριε Μαρινάκη τα πράγματα είναι πολύ απλά, μην ψάχνετε δικαιολογίες», διαμηνύει ο εκπρόσωπος Τύπου του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, Κώστας Ζαχαριάδης και παραπέμπει σε δήλωση του Πρωθυπουργού στις 29 Ιανουαρίου:

«Ξέρετε, όταν συγκροτείται μία Εξεταστική Επιτροπή, εκ των πραγμάτων η διαδικασία μπαίνει στη λογική της κομματικής αντιπαράθεσης και σε μία, θα έλεγα, ενδεχομένως αναμενόμενη περιχαράκωση των κομμάτων που δυσκολεύονται αυτή τη στιγμή, νομίζω, ιστορικά να δουν τη μεγάλη εικόνα και να δράσουν αντικειμενικά. Θεωρώ ότι είναι ένα δομικό πρόβλημα των Εξεταστικών Επιτροπών της Βουλής και, όπως πολλές άλλες, δεν έχουν καταφέρει να διαφωτίσουν την κοινή γνώμη.»

«Αντί να απαντήσει για την κοινή πρόταση ΣΥΡΙΖΑ ΠΣ - ΝΕΑΡ, για την συγκρότηση Προκαταρτικής Επιτροπής για τους Υπουργούς του κ. Μητσοτάκη μιλάει πάλι για το παρελθόν και την κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ, λες και δεν κυβερνά έξι χρόνια η ΝΔ. Κατανοητές οι εμμονές του, αλλά δεν θα αποφύγουν τη λογοδοσία», τονίζει.

«Τα αδιέξοδα της ΝΔ και του κ. Μητσοτάκη δεν μπορούν και δεν πρέπει να γίνουν αδιέξοδα της χώρας. Ψηφίστε την πρόταση μας για Προκαταρκτική Επιτροπή ή αφήστε ελεύθερους τους βουλευτές σας να ψηφίσουν, αλλιώς θα επιβεβαιώσετε ότι είστε σε ομηρία από τους κ.κ. Βορίδη και Αυγενάκη και για εσωκομματικούς λόγους παρεμποδίζετε την απόδοση Δικαιοσύνης ακόμη και σε θέματα που ζητά διερεύνηση η Ευρωπαία Εισαγγελέας», καταλήγει.

