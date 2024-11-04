Ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης έκανε την εξής ανάρτηση για να συγχαρεί την Πρόεδρο της Μολδαβίας, Μάια Σάντου για την επανεκλογή της:
«Συγχαρητήρια Πρόεδρε Μάια Σάντου για την επανεκλογή σας. Η Ελλάδα στέκεται στο πλευρό της Μολδαβίας καθώς προχωρά στην ευρωπαϊκή της πορεία, προσηλωμένη στις κοινές μας αξίες της δημοκρατίας και της ελευθερίας. Προσβλέπουμε στην περαιτέρω ενίσχυση των σχέσεων μεταξύ των χωρών μας».
Η ανάρτηση στα αγγλικά:
«Congratulations President @sandumaiamd on your re-election. Greece stands with Moldova as it advances on its European path, committed to our shared values of democracy and freedom. Looking forward to further strengthening the relations between our countries».
