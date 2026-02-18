Ζ. Κωνσταντοπούλου: «Εγκληματική η εξωτερική πολιτική που ασκεί η κυβέρνηση»

Συνοπτικά από ΣΚΑΪ AI toggle Η Ζωή Κωνσταντοπούλου στη Βουλή απάντησε στο διακύβευμα του πρωθυπουργού για τις εκλογές του 2027, με την αναφορά στο «ένα καράβι και μία καπετάνισσα».

Εξέφρασε ανησυχία για την εξωτερική πολιτική του Κυριάκου Μητσοτάκη, χαρακτηρίζοντάς την "εγκληματική" και επικριτική για την κατεύθυνση που έχει πάρει η χώρα.

Κατήγγειλε τον πρωθυπουργό πως οδηγεί τη χώρα στην πλευρά των "σφαγέων, εγκληματιών του πολέμου και διεθνών εγκληματιών" αντίθετα με παραδοσιακά ειρηνική και δίκαιη πορεία του ελληνικού λαού.

«Πρώτα από όλα να πω ότι επειδή πολλοί ζήλεψαν τα καράβια, τις πλεύσεις, τους πλόες και τα πληρώματα, ένα είναι το καράβι και μία η καπετάνισσα», είπε η Ζωή Κωνσταντοπούλου, στην αρχή της ομιλίας της στη Βουλή, μιλώντας στη συζήτηση του νομοσχεδίου του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας, απαντώντας ουσιαστικά στο διακύβευμα που έθεσε ο πρωθυπουργός για τις εκλογές του 2027, αν οι Έλληνες θα επιλέξουν να παραμείνει η Ελλάδα ασφαλής ή να μετατραπεί σε ένα ακυβέρνητο καράβι.

Η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας, εξέφρασε τον προβληματισμό της «που κάποιοι με τόση πραγματικά έλλειψη φαντασίας, προσπαθούν να απομιμηθούν, αυτή τη δύσκολη πορεία της Πλεύσης Ελευθερίας που σε λίγο συμπληρώνει δέκα χρόνια ζωής».

Δήλωσε «εξαιρετικά ανήσυχη συνολικά από την εξωτερική πολιτική που ασκεί ο κ. Μητσοτάκης» την οποία χαρακτήρισε «εγκληματική». Είπε ότι ο πρωθυπουργός «έχει σύρει τη χώρα στην εντελώς αντίθετη πλευρά και κατεύθυνση από την πορεία που έχει χαράξει ο ελληνικός λαός σε όλα του τα χρόνια» και τόνισε: «Ο ελληνικός λαός ήταν και είναι διαχρονικά ένας λαός, ειρηνικός, ένας λαός που τάσσεται με το δίκαιο, τους ανθρώπους, με τους αμάχους, με τα θύματα και ο κ. Μητσοτάκης θέλει να μας σύρει, με την πλευρά των σφαγέων, με την πλευρά των εγκληματιών του πολέμου, με την πλευρά των διεθνών εγκληματιών».

Η κυρία Κωνσταντοπούλου ανέφερε ότι το κόμμα της αντιτάσσεται απόλυτα «στην πολιτική συμμετοχής στον γεννοκτονικό στρατό IDF» και κάλεσε την κυβέρνηση να φέρει «τα θέματα αυτά στην Ολομέλεια της Βουλής». Επίσης, είπε ότι «είναι επιβεβλημένο να διαχωρίσει τη θέση της η χώρα από την πολιτική Τραμπ, από αυτό τον εντελώς επικίνδυνο άνθρωπο που έχει σπείρει τον τρόμο σε παγκόσμιο επίπεδο αλλά και έχει παραβιάσει κατ' επανάληψη το Σύνταγμα της χώρας του, λειτουργώντας με έναν εσωτερικό στρατό καταστολής που σκοτώνει τους Αμερικανούς πολίτες».

Για την πολύνεκρη τραγωδία των Τεμπών, η Ζωή Κωνσταντοπούλου δήλωσε ότι «φωτίζει άλλη μια επιχείρηση συγκάλυψης και άλλη μια επιχείρηση ακραίας παρέμβασης στη Δικαιοσύνη», τονίζοντας ότι «χθες έγιναν υποτιθέμενες κληρώσεις σύνθεσης» για τους δικαστές όπου «όλοι κατά τύχη είναι αυτοί που επέλεξε ο κ. Φλωρίδης να μεταθέσει, μαζί με τη σημερινή πρόεδρο του Αρείου Πάγου, πριν από λίγες ημέρες και πριν από λίγο μήνες». «Είναι προφανές ότι έχουμε μια άκυρη σύνθεση γιατί κάποιοι προσβλέπουν σε μία στημένη δίκη. Εμείς στημένες δίκες δεν πρόκειται να επιτρέψουμε», συμπλήρωσε η κ. Κωνσταντοπούλου.

Τέλος, η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας, αναφέρθηκε στις πρόσφατες απώλειες της Άννας Ψαρούδας-Μπενάκη και του Αναστάση Παπαληγούρα, λέγοντας ότι «είναι σημαντικό να μνημονεύουμε τους ανθρώπους που χάραξαν μια διαφορετική διαδρομή». Όπως είπε, «ο Αναστάσης Παπαληγούρας ήταν πράγματι ένας υπουργός Δικαιοσύνης, που ανέλαβε πρωτοβουλίες για τα ανθρώπινα δικαιώματα, τα σχολεία δεύτερης ευκαιρίας στις φυλακές, θεσμοθέτησε τον πρώτο νόμο για την ενδοοικογενειακή βία, ήταν αυτός που αφαίρεσε τα τζάμια από την επικοινωνία δικηγόρων και κρατουμένων και επίσης αυτός που θεσμοθέτησε τη μαγνητοφώνηση των δικών... που έκανε περίπου 18 χρόνια να υλοποιηθεί».

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.