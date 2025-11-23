Σε ανακοίνωσή της, η Πλεύση Ελευθερίας καταγγέλλει οργανωμένη επίθεση από την κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας και τα μέσα ενημέρωσης που τη στηρίζουν, με στόχο τον Διαμαντή Καραναστάση, το κόμμα και τη Ζωή Κωνσταντοπούλου.

Όπως αναφέρει το κόμμα, η ενόχληση της κυβέρνησης προκύπτει από το γεγονός ότι "έχουμε τους πιο καθαρούς ανθρώπους". Παράλληλα, επισημαίνεται πως η παραίτηση του Διαμαντή Καραναστάση από το βουλευτικό αξίωμα, με αιτιολογία πως δεν μπορεί να ανεχτεί "τη βρωμιά", αποτέλεσε αφορμή για την επίθεση.

Η Πλεύση Ελευθερίας υπογραμμίζει ότι δεν εξαρτάται από κανέναν και υπηρετεί μόνο το δίκιο και την αλήθεια. Κατηγορεί επίσης την κυβέρνηση για προσπάθεια σπίλωσης του Διαμαντή Καραναστάση, με στόχο να πληγεί το κόμμα.

Σύμφωνα με το γραφείο Τύπου, διατυπώνονται κατηγορίες για διάδοση "χοντρών ψεμάτων", ενώ σημειώνεται πως "αρκεί η ίδια τους η εικόνα και ο λόγος για να καταλάβει κάθε πολίτης τον ξεπεσμό μιας Κυβέρνησης που έχει ήδη πέσει".

Πηγή: skai.gr

