Της Δέσποινας Βλεπάκη

Ο βουλευτής Αρκαδίας του ΠΑΣΟΚ Οδυσσέας Κωνσταντινόπουλος μετά από καιρό αφωνίας, σε συνέντευξή του άσκησε κριτική κατά πάντων στο κόμμα του με αιχμή τις δημοσκοπήσεις, την ακούνητη βελόνα και τη διεύρυνση με τα ευτράπελα.

«Έχουμε εκλεγμένο δημοκρατικά πρόεδρο. Οποιαδήποτε πρωτοβουλία μπορεί να πάρει ο ίδιος ο πρόεδρος αλλά υπάρχει μία άλλη ηγετική ομάδα, εγώ δεν είμαι στην ηγετική ομάδα. Οι προηγούμενες εκλογές έφτιαξαν μία νέα ηγεσία στο ΠΑΣΟΚ. Όλοι αυτοί πρέπει να επαναξιολογήσουν μαζί με τον πρόεδρο την κατάσταση για να δουν τι φταίει που είμαστε 15 μονάδες μακριά», ανέφερε ο Οδυσσέας Κωνσταντινόπουλος στο OPEN.

Όσο για τη διεύρυνση και την ανακοίνωση του Θεοδόση Πελεγρίνη που τάραξε τα νερά της Χαριλάου Τρικούπη, ο βουλευτής Αρκαδίας τόνισε ότι αν το ΠΑΣΟΚ είχε 20 και 25% δεν θα γινόταν αυτή η συζήτηση, ενώ σχολίασε έμμεσα και τις επιλογές του Κώστα Σκανδαλίδη που έχει αναλάβει επικεφαλής της Επιτροπής Συμπαράταξης και Διεύρυνσης:

«Αγαπώ πολύ τον Κώστα Σκανδαλίδη, είναι και γιος ιερέα άρα μπορεί να χρησιμοποιεί την παραβολή του ασώτου υιού και να συγχωρεί τον κόσμο και γι’ αυτό κάνει αυτή τη μεγάλη διεύρυνση» σημείωσε μεταξύ άλλων.

Λίγα λεπτά μετά ήρθε και η πρώτη αντίδραση της Χαριλάου Τρικούπη για τα λεγόμενα του πρωτοκλασάτου στελέχους του ΠΑΣΟΚ, με τον Κώστα Τσουκαλά να σχολιάζει ότι ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ δεν μπαίνει σε επιτροπεία.

«Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ δεν μπαίνει σε επιτροπεία. Είναι εκλεγμένος πρόεδρος δίνει μία μεγάλη μάχη. Όλοι κρινόμαστε από το εάν είμαστε σ’ αυτή τη γραμμή μάχης κι αν επικοινωνούμε τις θέσεις του ΠΑΣΟΚ. και δίνουμε τη μάχη απέναντι στον αντίπαλο που είναι η Νέα Δημοκρατία. Και η βάση της παράταξης και η κοινωνία αξιολογεί τον καθέναν μας», σημείωσε ο εκπρόσωπος Τύπου του ΠΑΣΟΚ στο OPEN κληθείς να σχολιάσει τα όσα είχα αναφέρει ο Οδυσσέας Κωνσταντινόπουλος.

«Ναι» επί της αρχής από το ΠΑΣΟΚ στο νομοσχέδιο του υπουργείου Περιβάλλοντος - Επιφυλάξεις για τις συμβάσεις της Κρήτης

Την ίδια ώρα, ο Νίκος Ανδρουλάκης δίνει αγώνα δρόμου για να φτάσει σήμερα στην ολομέλεια της Βουλής από το Στρασβούργο οπού βρέθηκε χθες για να παρακολουθήσει τη συζήτηση στην Ολομέλεια του Ευρωκοινοβουλίου για τις υποκλοπές και να τοποθετηθεί από το βήμα για το νομοσχέδιο του υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας.

Οι συμβάσεις που θα συζητηθούν σήμερα στη Βουλή αφορούν τη μίσθωση μεταξύ της Ελλάδας και των εταιρειών Chevron Greece και HELLENiQ Upstream για την έρευνα και εκμετάλλευση υδρογονανθράκων, για έρευνες στις θαλάσσιες περιοχές νοτίως της Πελοποννήσου και νοτίως της Κρήτης.

Οι πληροφορίες αναφέρουν ότι το ΠΑΣΟΚ θα στηρίξει με «ναι» τα άρθρα που αφορούν τις συμβάσεις που αφορούν την Πελοπόννησο, οι βουλευτές της αξιωματικής αντιπολίτευσης ωστόσο θα ασκήσουν σκληρή κριτική και θα ζητήσουν εξηγήσεις για τις συμβάσεις της Κρήτης, για τις οποίες διαφωνούν λόγω του άρθρου 30.

Όπως αναφέρουν πήγες από την πράσινη παράταξη στο συγκεκριμένο άρθρο εγείρονται μείζονα ερωτηματικά και εθνικής σημασίας ζητήματα, αφού όπως επισημαίνουν το άρθρο 30 ορίζει ότι για την τροποποίηση της σύμβασης απαιτείται κύρωσή της με νόμο, πλην τροποποιήσεων που συνδέονται με μεταβολές στα ποσοστά των συμμισθωτών και μεταβολή του εντολοδόχου.

Στο μικροσκόπιο της πράσινης παράταξης μπαίνει το επίμαχο σημείο που σύμφωνα με πληροφορίες αναφέρει ότι: «Οι γεωγραφικές συντεταγμένες των νότιων και πλευρικών ορίων της Συμβατικής περιοχής μπορούν να αναθεωρηθούν…» και τότε «παύει να αποτελεί μέρος της Συμβατικής περιοχής και όλα τα δικαιώματα του Μισθωτή επί του τμήματος αυτού εκλείπουν, χωρίς να δημιουργούνται δικαιώματα ή αξιώσεις του Μισθωτή έναντι του Εκμισθωτή», όπως το διαβάζουν από τη Χαριλάου Τρικούπη.

Από την πράσινη παράταξη τονίζεται ότι μέχρι σήμερα οι 12 συμβάσεις που έχουν κυρωθεί βασίζονται στην «πρότυπη σύμβαση» (model agreement). Σε όλες τις προηγούμενες συμβάσεις ακολουθούνται και εμπεριέχονται -κατά γράμμα- όλα τα άρθρα της πρότυπης και ότι στην περίπτωση των συμβάσεων για τα νότια της Κρήτης δημιουργείται ένα «πρωτότυπο παράδοξο».

Οι βουλευτές του ΠΑΣΟΚ μετά τις εξηγήσεις που θα δοθούν στη Βουλή θα καταλήξουν αν θα ψηφίσουν παρών ή κατά στα συγκεκριμένα άρθρα.

Εκδήλωση InSocial για τις Γεωπολιτικές Εξελίξεις και τις σχέσεις Ελλάδας - Τουρκίας

Την ανάγκη ενίσχυσης της στρατιωτικής ετοιμότητας της Ελλάδας αλλά και ευρύτερης προετοιμασίας της κοινωνίας για γεωπολιτικές κρίσεις υπογράμμισε ο Αθανάσιος Πλατιάς, μιλώντας σε εκδήλωση - συζήτηση με θέμα «Γεωπολιτικές εξελίξεις και οι σχέσεις Ελλάδας - Τουρκίας», που διοργάνωσε το Ινστιτούτο για τη Σοσιαλδημοκρατία - InSocial. Στην εκδήλωση μίλησε και ο πρώην πρέσβης της ΕΕ και πρώην υφυπουργός Εξωτερικών Δημήτρης Κούρκουλας, με βαθύτατη γνώση και υπηρεσιακή εμπειρία στην περιοχή της Μέσης Ανατολής. Τη συζήτηση συντόνισε ο δημοσιογράφος Σήφης Πολυμίλης, ο οποίος σημείωσε ότι οι επιπτώσεις των πολεμικών συγκρούσεων στο Ιράν αφορούν ολόκληρο τον κόσμο, επισημαίνοντας παράλληλα ότι οι ελληνοτουρκικές σχέσεις επηρεάζονται άμεσα από τις διεθνείς εξελίξεις και την αναδιάταξη του γεωπολιτικού χάρτη.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.