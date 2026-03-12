Δικογραφία σε βάρος ενός 34χρονου για το αδίκημα της συκοφαντικής δυσφήμισης μέσω διαδικτύου σε βάρος του υπουργού Υγείας, Άδωνι Γεωργιάδη, σχηματίστηκε από τη Διεύθυνση Δίωξης Κυβερνοεγκλήματος.
Η ανακοίνωση του υπουργείου Προστασίας του Πολίτη:
Από τη Διεύθυνση Δίωξης Κυβερνοεγκλήματος σχηματίσθηκε δικογραφία τακτικής διαδικασίας σε βάρος 34χρονου ημεδαπού για το αδίκημα της συκοφαντικής δυσφήμισης μέσω διαδικτύου σε βάρος πολιτικού προσώπου.
Η διερεύνηση της υπόθεσης ξεκίνησε έπειτα από υποβολή έγκλησης σε βάρος διαχειριστή λογαριασμού σε μέσο κοινωνικής δικτύωσης, ο οποίος σύμφωνα με την καταγγελία ανήρτησε οπτικοακουστικό υλικό (βίντεο) με συκοφαντικό περιεχόμενο σε βάρος του πολιτικού προσώπου.
Από την επακόλουθη ενδελεχή και εμπεριστατωμένη αστυνομική και ψηφιακή - διαδικτυακή έρευνα, ταυτοποιήθηκε ο 34χρονος ως διαχειριστής του επίμαχου λογαριασμού.
Η δικογραφία που σχηματίσθηκε υποβλήθηκε στην αρμόδια εισαγγελική Αρχή.
- Χατζηδάκης στον ΣΚΑΪ: Προληπτική κίνηση τα νέα μέτρα, θέλαμε να προλάβουμε φαινόμενα αισχροκέρδειας
- Ο Κωνσταντινόπουλος «ξαναχτύπησε» - «Ναι» επί της αρχής από το ΠΑΣΟΚ για τους υδρογονάνθρακες, επιφυλάξεις για το άρθρο 30
- Στη Βουλγαρία μεταβαίνει ο Νίκος Δένδιας – Στο επίκεντρο συνεργασία για αμυντικά συστήματα και SAFE
Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.