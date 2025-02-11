Το θέμα της προμήθειας πυραύλων Meteor και της συνάντησης του Έλληνα πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη με τον Γάλλο πρόεδρο Εμανουέλ Μακρόν προκειμένου να εμποδίσει την πώλησή τους απασχολούν και σήμερα τα μέσα ενημέρωσης στην Τουρκία, με το τηλεοπτικό δίκτυο Haber Global να κατηγορεί την Αθήνα για «εχθρότητα», όπως μεταδίδει ο ανταποκριτής του ΣΚΑΙ, Μανώλης Κωστίδης.

Το τηλεοπτικό δίκτυο σημειώνει ότι ο Κυριάκος Μητσοτάκης προσπαθεί να εμποδίσει την Τουρκία να αποκτήσει ευρωπαϊκά αμυντικά συστήματα, όπως την απόκτηση των πυραύλων Meteor, ενώ προσθέτει ότι προσπαθεί να αποτρέψει και τη συνεργασία της Άγκυρας με την Ιταλία.

«Τι ωραία που θα ήταν να υπήρχε μόνο η φιλία και να μην υπήρχε η εχθρότητα της Ελλάδας. Καθώς η Ελλάδα επιχειρεί να βάλει διπλωματικά εμπόδια στην προσπάθεια της Τουρκίας να αποκτήσει ευρωπαϊκά αμυντικά συστήματα», αναφέρει το Haber Global και προσθέτει:

«Αν και παράγουμε πολλά οπλικά συστήματα, εμείς θέλουμε να αγοράσουμε τους πυραύλους Meteor από τη Γαλλία. Ο Μητσοτάκης όμως λέει "όχι'' σε αυτό. Ο Μητσοτάκης όμως αγόρασε μαχητικά Rafale και πυραύλους Meteor με πόρους της Ε.Ε. Και ο Μητσοτάκης αρνείται την πώληση αυτών των πυραύλων στην Τουρκία. Έκανε άλλη μια συνάντηση με τον Μακρόν και προσπαθεί να εμποδίσει αυτήν την πώληση. Όσο μας εμποδίζουν εμείς κατασκευάζουμε καλύτερα συστήματα. Αλλά φαίνεται πως ο Μητσοτάκης θα συνεχίζει τις προσπάθειες για να εμποδίσει την πώληση των Meteor στην Τουρκία».

Συνεχίζοντας το τουρκικό δίκτυο σημειώνει ότι «ο Μητσοτάκης θα επιχειρήσει να εμποδίσει και να διαμαρτυρηθεί και για τη συνεργασία της Baykar με την ιταλική Piaggio, δηλαδή θα διαμαρτυρηθεί για μια συνεργασία της ιταλικής εταιρείας με την τουρκική».

Ελπίζει η Τουρκία για απόκτηση F-35 από τις ΗΠΑ

Την ίδια στιγμή, όπως μεταδίδει ο Μανώλης Κωστίδης, η Άγκυρα εμφανίζεται αισιόδοξη για το ενδεχόμενο απόκτησης F-35 από τις ΗΠΑ, αφού όπως σημειώνεται η υπηρεσία ερευνών του Κογκρέσου λέει πως οι κυρώσεις για τα F-35 θα μπορούσαν να επανεξεταστούν.

Η Ελλάδα κλείνει τα σχολεία της τουρκικής μειονότητας στη Δυτική Θράκη

Την ίδια στιγμή, το υπουργείο Παιδείας της Τουρκίας κατηγορεί την Ελλάδα ότι κλείνει τα σχολεία της τουρκικής μειονότητας στη Δυτική Θράκη.

Μιλώντας σε εκδήλωση για την παιδεία, ο υπουργός Παιδείας της Τουρκίας Γιουσούφ Τεκίν σημείωσε: «Πρέπει επίσης να διασφαλίσουμε το δικαίωμα στην εκπαίδευση της 'τουρκικής' μειονότητας στη 'Δυτική' Θράκη. Είναι αξιοπερίεργο ότι, στην Ελλάδα, ο αριθμός των σχολείων των ομοεθνών και φίλων μας στη ‘Δυτική Θράκη’ που ορίζονται ως ‘τουρκική μειονότητα’ έχει πλέον μειωθεί ακριβώς στο ένα τέταρτο από τον αριθμό των σχολείων που υπήρχαν κατά την υπογραφή της (Συνθήκης) της Λωζάνης. Η Ελλάδα κλείνει τα σχολεία. Εμείς εδώ εξασφαλίζουμε τη συνέχιση λειτουργίας αυτών των σχολείων με τον τρόπο που μας αρμόζει. Αυτή είναι η δική μας προσέγγιση σε αυτό το θέμα».

Συνεχίζοντας ο Τεκίν τόνισε: «Ας μάθουν τα παιδιά μας για τη ‘Γεωγραφία της Καρδιάς μας’, από την Παλαιστίνη μέχρι την Κεντρική Ασία, από τα Βαλκάνια μέχρι τη Μέση Ανατολή. Για να μην μας λένε αύριο: ''Και τι σχέση έχουμε εμείς με την Ιερουσαλήμ, την Παλαιστίνη και την Κύπρο;''. Σκεφτήκαμε λοιπόν ότι πρέπει να το συμπεριλάβουμε αυτό στη διδακτέα ύλη μας. Ιδρύσαμε μια επιτροπή που ονομάζεται ‘Πολιτισμός και η Γεωγραφία της Καρδιάς μας'».

