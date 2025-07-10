Ο Υπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, Γιάννης Κεφαλογιάννης, συναντήθηκε σήμερα, Πέμπτη 10 Ιουλίου 2025, με τον Υπουργό παρά τω Υπουργώ Επικρατείας και Υπουργό Εσωτερικών της Γαλλίας, François-Noël Buffet, στο Παρίσι.

Η συνάντηση αποτέλεσε σημαντικό βήμα για την ενίσχυση της διμερούς συνεργασίας Ελλάδας–Γαλλίας στον τομέα της Πολιτικής Προστασίας, με επίκεντρο την πρόληψη και διαχείριση φυσικών καταστροφών, ειδικά των δασικών πυρκαγιών, και την ανταλλαγή τεχνογνωσίας και βέλτιστων πρακτικών.

Κατά την επίσκεψη του ο κ. Κεφαλογιάννης συναντήθηκε και με τον Γενικό Διευθυντή Πολιτικής Ασφάλειας και Διαχείρισης Κρίσεων, Julien Marion, με τον οποίο αντάλλαξαν προτάσεις και ιδέες για την ενίσχυση των εκατέρωθεν συστημάτων πολιτικής ασφάλειας με γνώμονα την αντιμετώπιση των ολοένα αυξανόμενων προκλήσεων στην αντιμετώπιση των συνεπειών της κλιματικής κρίσης.

Ο Υπουργός παρουσίασε τον ελληνικό σχεδιασμό αντιμετώπισης δασικών πυρκαγιών, που αξιοποιεί τεχνολογίες αιχμής όπως η τεχνητή νοημοσύνη και τα μη επανδρωμένα αεροσκάφη (drones), ενώ συζητήθηκαν σημαντικά θέματα στρατηγικής συνεργασίας, όπως η επιχειρησιακή συνδρομή, η τεχνική συνεργασία και οι προοπτικές απόκτησης ελικοπτέρων Η215 από την Airbus. Επίσης, έγινε ανταλλαγή απόψεων για το μέλλον του Μηχανισμού Πολιτικής Προστασίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Σημαντική στιγμή της επίσκεψης αποτέλεσε η υπογραφή του Οδικού Χάρτη συνεργασίας, που σηματοδοτεί νέα εποχή στην ελληνογαλλική συνεργασία για την Πολιτική Προστασία και την αντιμετώπιση της κλιματικής κρίσης.

Επιπλέον, ο Υπουργός επισκέφθηκε το Εθνικό Συντονιστικό Κέντρο Κρίσεων της Γαλλίας (Centre Interministériel de Crise – CIC) και το Κέντρο Επιχειρήσεων και Διαχείρισης Κρίσεων (Centre opérationnel de gestion interministérielle des crises – COGIC), όπου ενημερώθηκε για τη δομή και λειτουργία των κρίσιμων υποδομών πολιτικής προστασίας της Γαλλίας.

Η επίσκεψη αυτή ενισχύει τη στρατηγική προσπάθεια της Ελλάδας για τη βελτίωση της συνεργασίας, την ανταλλαγή γνώσης και την ανάπτυξη κοινών εργαλείων, ώστε να αντιμετωπιστούν πιο αποτελεσματικά οι επιπτώσεις της κλιματικής κρίσης και των φυσικών καταστροφών.

Ο Υπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, Γιάννης Κεφαλογιάννης δήλωσε:

«Είχα σήμερα τη χαρά και την τιμή, μαζί με τον ομόλογό μου, τον Υπουργό παρά τω Υπουργώ Επικρατείας, Υπουργό Εσωτερικών της Γαλλικής Δημοκρατίας, να υπογράψουμε έναν οδικό χάρτη στα ζητήματα Πολιτικής Προστασίας. Μεταξύ άλλων, δίνουμε έμφαση στην επιχειρησιακή συνδρομή, στην ανάπτυξη της συνεργασίας μας σε τεχνικά ζητήματα και εκπαίδευση, καθώς και στη συμμετοχή της Ελλάδας και της Γαλλίας σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης και την ταύτιση απόψεων σε θέματα πολιτικής προστασίας.

Στο πλαίσιο αυτό, είχαμε την ευκαιρία να συζητήσουμε περαιτέρω τρόπους συνεργασίας σε ζητήματα πολιτικής προστασίας, καθώς οι δύο χώρες αντιμετωπίζουν κοινές προκλήσεις λόγω της κλιματικής αλλαγής. Στην ουσία, έχουμε κάνει πολλά βήματα τα προηγούμενα χρόνια, αλλά βάσει του οδικού χάρτη πλέον μπαίνουμε σε μια πολύ συγκεκριμένη πορεία όσον αφορά τα ζητήματα στα οποία θα συνεργαστούμε.

Κυρίως οι αλλαγές που έχουν συντελεστεί τα τελευταία χρόνια μάς έχουν κάνει εκ των πραγμάτων αναγκαίους, προκειμένου να δούμε τι θα αλλάξουμε ώστε να αντιμετωπίσουμε τις προκλήσεις από τις φυσικές καταστροφές. Οι εμπειρίες που έχουν αποκομίσει τόσο η Ελλάδα όσο και η Γαλλία είναι χρήσιμες, και αποφασίσαμε συγκεκριμένα να εμβαθύνουμε αυτή τη συνεργασία σε εκπαιδευτικό και τεχνικό επίπεδο, αλλά και σε αμοιβαία συνδρομή σε περίπτωση που υπάρξει κάποια φυσική καταστροφή.»

Πηγή: skai.gr

