ΥΠΕΝ: Ξεκινούν σήμερα οι συναντήσεις στο Τέξας για τους υδρογονάνθρακες

Τα σχέδια των κορυφαίων αμερικανικών ενεργειακών επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στον τομέα της έρευνας και εκμετάλλευσης υδρογονανθράκων για την Ελλάδα θα βρεθούν στο επίκεντρο των επαφών που θα έχουν από σήμερα στο Τέξας ο υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, κ. Σταύρος Παπασταύρου και ο Υφυπουργός, κ. Νίκος Τσάφος.

Οι συναντήσεις ξεκινούν απόψε στις εγκαταστάσεις της Chevron, με τον Πρόεδρο της Chevron International Exploration and Production, κ. Clay Neff, και την Αντιπρόεδρο Παγκόσμιας Εξερεύνησης της Chevron (Chevron's Vice President of Global Exploration), κυρία Liz Schwarze. Η Chevron αποτελεί την δεύτερη μεγαλύτερη πετρελαϊκή εταιρεία των ΗΠΑ, με δραστηριότητες σε πάνω από 180 χώρες παγκοσμίως, (Αίγυπτο, Ανγκόλα, Αργεντινή, Αυστραλία, Βραζιλία, Ηνωμένο Βασίλειο, Η.Π.Α., Καναδά, Κύπρο, κ.ά.) και με σημαντική εμπειρία σε γεωτρήσεις μεγάλου βάθους νερού, όπως στον κόλπο του Μεξικού και την Βραζιλία.

Το 2024, η Chevron πραγματοποίησε μετεγκατάσταση των κεντρικών της γραφείων από την Καλιφόρνια στο Χιούστον. Τα έσοδα της για το 2024 ανήλθαν σε 202,79 δισ. δολάρια.

Αύριο, Παρασκευή θα γίνει συνάντηση με τον Αντιπρόεδρο Παγκόσμιας Εξερεύνησης (Global Exploration) της ExxonMobil, κ. John Ardill. Η ExxonMobil είναι μία από τις μεγαλύτερες πολυεθνικές εταιρείες ενέργειας στον κόσμο, με έδρα το Spring του Τέξας. Οι κύριοι τομείς δραστηριότητάς της είναι η εξερεύνηση και παραγωγή πετρελαίου και φυσικού αερίου, η διύλιση και η ανάπτυξη τεχνολογιών για μείωση των εκπομπών, όπως δέσμευση άνθρακα και υδρογόνο.

Θα ακολουθήσει επίσκεψη στην Cheniere Energy, η οποία δραστηριοποιείται στην παραγωγή και εξαγωγή υγροποιημένου φυσικού αερίου (LNG). Είναι η μεγαλύτερη παραγωγός LNG στις Ηνωμένες Πολιτείες, αλλά και ο δεύτερος μεγαλύτερος προμηθευτής υγροποιημένου φυσικού αερίου (LNG) παγκοσμίως, μετά την Qatar Energy.

Αρμόδιες πηγές σημειώνουν ότι είναι η πρώτη φορά που κυβερνητική αντιπροσωπεία της Ελλάδας πραγματοποιεί συναντήσεις με κορυφαία στελέχη των εταιρειών αυτών στο Τέξας, για την ανάπτυξη του τομέα υδρογονανθράκων στη χώρα μας.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

