«Βρισκόμαστε στο άτυπο συμβούλιο ΥΠΕΞ της ΕΕ σε μία εξαιρετικά κρίσιμη στιγμή, κρίσιμη στιγμή για τη στρατηγική αυτονομία της ΕΕ, η οποία πρέπει να αναπτύξει τις αμυντικές ικανότητες να ενισχύσει το διεθνές της αποτύπωμα έτσι ώστε να μπορεί στον κόσμο να έχει μία πολύ ισχυρή θέση σε δύσκολους καιρούς», δήλωσε ο υπουργός Εξωτερικών, Γιώργος Γεραπετρίτης κατά την άφιξή του στο Άτυπο Συμβούλιο ΥΠΕΞ της ΕΕ στη Βαρσοβία.

Ο ίδιος πρόσθεσε: «Συζητούμε σήμερα για το θέμα των Δυτικών Βαλκανίων, της προενταξιακής διαδικασίας. Η Ελλάδα αποτέλεσε πάντα μία ενεργό δύναμη, μία επισπεύδουσα δύναμη στην ενσωμάτωση των Δυτικών Βαλκανίων στην ευρωπαϊκή οικογένεια . Θα συνεχίσουμε να είμαστε αρωγοί της προσπάθειας αυτής. Είναι σημαντικό να ξεκαθαρίσουμε ότι ορισμένες από τις αρχές της ΕΕ παραμένουν αδιαπραγμάτευτες όπως είναι η προσήλωση στο Διεθνές Δίκαιο, η προσήλωση στο Κράτος Δικαίου και ο σεβασμός των αρχών της Δημοκρατίας. Σήμερα 80 χρόνια μετά από τη λήξη το Β΄ΠΠ βρισκόμαστε δυστυχώς ίσως στη χειρότερη στιγμή παγκοσμίως.Σε μία στιγμή στην οποία ήδη για περισσότερο από 3 χρόνια έχουμε τον πόλεμο στην Ουκρανία μετά τη ρωσική επίθεση που εξακολουθεί να υφίστανται, οι εχθροπραξίες στη Γάζα που κάθε μέρα έχουμε καινούριες εστίες συρράξεων στην Οικουμένη, όπως συμβαίνει μεταξύ της Ινδίας και του Πακιστάν. Αλλά και συνθήκες οι οποίες είναι απαξιωτικές για τους ανθρώπους όπως συμβαίνει για παράδειγμα στην υποσαχάρια Αφρική και ιδίως στο Σουδάν με εκτοπισμένους και στα όρια της ανέχειας. Η ΕΕ και ο κόσμος ολόκληρος θα πρέπει να δώσουν έμφαση ώστε τα διδάγματα του Β΄ΠΠ να παραμείνουν ενεργά. Η ανθρώπινη αξία, η ελευθερία θα πρέπει να είναι το πρώτο και το μεγάλο ζητούμενο στον κόσμο.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.