ΣΥΡΙΖΑ: «Πικρή δικαίωση» η καταδίκη Κασσελάκη για το Πόθεν Έσχες

Μια «πικρή δικαίωση» χαρακτηρίζει ο ΣΥΡΙΖΑ την καταδίκη του Στέφανου Κασσελάκη για την παραβίαση του νόμου περί Πόθεν Άσχες.

«Το κόμμα μας, παρά το κόστος, έλαβε τις κατάλληλες αποφάσεις, τόσο με τη μομφή όσο και με τον αποκλεισμό του από υποψήφιο προέδρο, ώστε να προστατευτεί απέναντι σε έναν ολόκληρο μιντιακό και οικονομικό σύστημα που στήριζε τότε την παραμονή και επανεκλογή του στην ηγεσία του κόμματος», αναφέρει στην ανακοίνωσή του ο ΣΥΡΙΖΑ και προσθέτει: «Εξάλλου, όλοι θυμόμαστε ότι η ΝΔ με τον κρατικοδίαιτο και διεφθαρμένο επικοινωνιακό μηχανισμό της «Ομάδας Αλήθειας» είχαν κάνει τα πάντα για να λοιδορήσουν τις εσωκομματικές διαδικασίες του ΣΥΡΙΖΑ - Προοδευτική Συμμαχία, παρεμβαίνοντας ευθέως στα εσωτερικά του με δηλώσεις υπέρ του Κασσελάκη ακόμα και του ίδιου του κυβερνητικού εκπροσώπου». Και καταλήγει: «Η σημερινή καταδίκη είναι μια μικρή φωτεινή στιγμή στο σκοτεινό τοπίο αδιαφάνειας και αναξιοπιστίας των θεσμών και ειδικά του πολιτικού συστήματος. Το γεγονός ότι έγινε βάσει νόμου της κυβέρνησης του ΣΥΡΙΖΑ δηλώνει με καθαρό τρόπο ότι δεν ήμασταν και δεν είμαστε όλοι το ίδιο σε αυτή τη χώρα»

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

