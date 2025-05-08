Ένταση επικράτησε στο πλατό της πρωινής εκπομπής του Action 24, ανάμεσα στην πρόεδρο της Πλεύσης Ελευθερίας, Ζωής Κωνσταντοπούλου και τους παρουσιαστές Γιώργο Κακούση και Άννα Λιβαθυνού.

Καθώς η εκπομπή τελείωνε, η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας διαμαρτυρήθηκε για τον χρόνο που είχε στον τηλεοπτικό αέρα.

«Σε μία εποχή που οι αποκαλύψεις για την Ομάδα Αλήθειας, το μαύρο χρήμα που κυκλοφορεί και σε δημοσιογράφους και ο έλεγχος της ενημέρωσης οργιάζουν και κάποιοι μιλάνε και κάποιοι όχι, θα μου επιτρέψετε να μην είμαι αφελής» ανέφερε χαρακτηριστικά.

Σε ερώτηση αν αναφέρεται στους συντελεστές της εκπομπής, η ίδια απάντησε: «Ε, φυσικά. Δεν είναι αιχμή. Είναι καταγγελία. Και την έχω κάνει και δεν με ρωτήσατε γι' αυτό».

Οι παρουσιαστές επέμειναν πως δεν είχαν άλλο χρόνο στον αέρα καθώς έπρεπε να κλείσουν την εκπομπή.

«Πρέπει να κλείσουμε, κλείνει η εκπομπή μας», της απαντά η παρουσιάστρια. «Το θεωρώ μεγάλη αγένεια» συνέχισε η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας, για να λάβει την απάντηση από την δημοσιογράφο πως: «Σας περιμέναμε 9:00 να βγείτε στον αέρα».

«Κυρία πρόεδρε, σας καλέσαμε μια συγκεκριμένη ώρα, για 40 λεπτά και μας ήρθατε ένα τέταρτο πριν», της απάντησε και ο παρουσιαστής.

Δείτε το βίντεο:

Πηγή: skai.gr

