«Η Ελλάδα συνεχίζει να αγνοεί τα δικαιώματα και τις ελευθερίες της «Τουρκικής Μειονότητας της Δυτικής Θράκης», που κατοχυρώνονται από τη Συνθήκη της Λωζάνης, αρνούμενη να αναγνωρίσει τους Μουφτήδες που εκλέγονται από τη μειονότητα», ανέφερε ανακοίνωση του Υπουργείου Εξωτερικών της Τουρκίας, το βράδυ της Μ. Τετάρτης και κάλεσε «τις ελληνικές αρχές να αντιστρέψουν

την επίμονα λανθασμένη πορεία τους», εφιστώντας ταυτόχρονα, όπως αναφέρει, «την προσοχή της διεθνούς κοινότητας στο γεγονός ότι η Ελλάδα δεν αναγνωρίζει τους

εκλεγμένους θρησκευτικούς ηγέτες μιας επίσημης μειονότητας εντός των συνόρων της».

Αναλυτικά η ανακοίνωση του Τουρκικού ΥΠΕΞ:

Η Ελλάδα συνεχίζει να αγνοεί τα δικαιώματα και τις ελευθερίες της «Τουρκικής Μειονότητας της Δυτικής Θράκης», που κατοχυρώνονται από τη Συνθήκη της Λωζάνης, αρνούμενη να αναγνωρίσει τους Μουφτήδες που εκλέγονται από τη μειονότητα.

Τους τελευταίους μήνες, η διαδικασία διορισμού «Μουφτήδων» με το πρόσχημα των «εκλογών», που επιβλήθηκε στο Διδυμότειχο χωρίς διαβούλευση με εκπροσώπους και φορείς της «Τουρκικής Μειονότητας της Δυτικής Θράκης», επιχειρείται τώρα στις επαρχίες Ροδόπης και Ξάνθης.

Δεν μπορούμε να αποδεχτούμε αυτές τις πρακτικές. Με την ευκαιρία αυτή, εφιστούμε για άλλη μια φορά την προσοχή της διεθνούς κοινότητας στο γεγονός ότι η Ελλάδα δεν αναγνωρίζει τους εκλεγμένους θρησκευτικούς ηγέτες μιας επίσημης μειονότητας εντός των συνόρων της.



Τονίζουμε ότι ο τερματισμός των καταπιεστικών πρακτικών της Ελλάδας κατά των συμπατριωτών μας θα επηρεάσει θετικά τις διμερείς μας σχέσεις και καλούμε τις ελληνικές αρχές να αντιστρέψουν την επίμονα λανθασμένη πορεία τους όσον αφορά την «Τουρκική Μειονότητα της Δυτικής Θράκης».



Η Τουρκία, τηρώντας παράλληλα τις συμβατικές της υποχρεώσεις, θα συνεχίσει να παρακολουθεί στενά την προστασία των δικαιωμάτων της «Τουρκικής Μειονότητας» της Δυτικής Θράκης στην Ελλάδα.

Regarding Greece’s Policies Toward the Muftis of the Turkish Minority in Western Thrace https://t.co/OVheHDg5h3 pic.twitter.com/4JGynptkxV — Turkish MFA (@MFATurkiye) April 8, 2026

Πηγή: skai.gr

