Του Στέφανου Νικολαΐδη

Με τριπλό διπλωματικό μέτωπο να βρίσκεται σε εξέλιξη — από την υπόθεση του στολίσκου προς τη Γάζα έως τις πληροφορίες περί νομοθέτησης της «Γαλάζιας Πατρίδας» από την Άγκυρα και το περιστατικό με το drone στη Λευκάδα — η Αθήνα επιχειρεί να διατηρήσει ανοιχτούς διαύλους επικοινωνίας, αποφεύγοντας ταυτόχρονα κινήσεις που θα μπορούσαν να οδηγήσουν σε πρόωρη κλιμάκωση.

Κατά τη σημερινή ενημέρωση των διπλωματικών συντακτών, η εκπρόσωπος του υπουργείου Εξωτερικών, Λάνα Ζωχιού, γνωστοποίησε ότι οι Έλληνες πολίτες που συμμετέχουν στον στολίσκο Global Sumud Flotilla αναμένεται να αφιχθούν σταδιακά εντός των επόμενων ωρών στο λιμάνι της Ασντόντ, όπου θα ακολουθήσουν διαδικασίες ταυτοποίησης και καταγραφής από τις ισραηλινές αρχές.

Όπως ανέφερε, η πρέσβης της Ελλάδας θα μεταβεί αύριο το πρωί στο σημείο όπου θα βρίσκονται οι Έλληνες πολίτες, προκειμένου να τους παρασχεθεί κάθε αναγκαία προξενική συνδρομή. «Το υπουργείο Εξωτερικών θα φροντίσει ώστε να παρασχεθεί κάθε προξενική συνδρομή και θα μεριμνήσει ώστε να γίνουν τάχιστα οι διαδικασίες επαναπατρισμού», σημείωσε χαρακτηριστικά.

Η ίδια υπογράμμισε ότι το ελληνικό υπουργείο Εξωτερικών έχει ήδη προχωρήσει σε διαβήματα προς την ισραηλινή πλευρά με στόχο να διασφαλιστεί η ασφάλεια των Ελλήνων πολιτών, ενώ παραμένει σε συνεχή επικοινωνία με συγγενείς και οικείους τους. «Απαιτούμε την απόλυτη τήρηση των αρχών του διεθνούς δικαίου, τον σεβασμό της αξιοπρέπειας και των δικαιωμάτων των Ελλήνων πολιτών», ανέφερε η κ. Ζωχιού.

«Θα αντιδράσουμε στα περί Γαλάζιας Πατρίδας όταν υπάρξει πλήρης εικόνα»

Στο μέτωπο των ελληνοτουρκικών, η εκπρόσωπος του ΥΠΕΞ απέφυγε να σχολιάσει τα δημοσιεύματα σχετικά με ενδεχόμενη νομοθέτηση της «Γαλάζιας Πατρίδας» από την Τουρκία, επαναλαμβάνοντας ότι η Αθήνα δεν τοποθετείται επί διαρροών ή ανεπίσημων πληροφοριών.

«Το υπουργείο Εξωτερικών δεν σχολιάζει δημοσιεύματα», ανέφερε χαρακτηριστικά, διευκρινίζοντας ότι η ελληνική πλευρά θα αντιδράσει όταν υπάρξει επίσημη ενημέρωση και πλήρης εικόνα για το περιεχόμενο της τουρκικής νομοθετικής πρωτοβουλίας. Σύμφωνα με την ίδια, η Αθήνα συγκεντρώνει όλα τα διαθέσιμα στοιχεία και πληροφορίες, αποφεύγοντας παράλληλα κινήσεις «που μπορεί να μας εκθέσουν», ενώ οι δίαυλοι επικοινωνίας μεταξύ Ελλάδας και Τουρκίας παραμένουν ανοιχτοί.

Σε ό,τι αφορά τέλος την υπόθεση του drone που εντοπίστηκε στη Λευκάδα, η κ. Ζωχιού σημείωσε ότι το επίσημο πόρισμα του ΓΕΕΘΑ δεν έχει ακόμη διαβιβαστεί στο υπουργείο Εξωτερικών. Υπενθύμισε ωστόσο ότι ο υπουργός Γιώργος Γεραπετρίτης έχει ήδη ενημερώσει τους ομολόγους του στην Ευρωπαϊκή Ένωση, καθώς και τον Ουκρανό υπουργό Εξωτερικών, για τους κινδύνους που συνδέονται με τη διαχείριση της κρίσης και του πολέμου στην ευρύτερη περιοχή της Μεσογείου.

Πηγή: skai.gr

