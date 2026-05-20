Λογαριασμός
Menu
ΚΑΙΡΟΣ
ΣΚΑΪ TV ΣΚΑΪ 100.3 ΣΠΟΡ FM Women Only ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ
ΜΠΟΡΟΥΜΕ

«Πυξίδα», «Ιθάκη» ή «Λάουρα»: Βίντεο με προβλέψεις νέων για το όνομα του νέου κόμματος Τσίπρα

Πολίτες κλήθηκαν να απαντήσουν ποιο πιστεύουν θα είναι το όνομα του νέου κόμματος πρώην πρωθυπουργού με τις απαντήσεις να είναι πολλές και διαφορετικές

Προσθέστε το SKAI.gr στο Google
Τσίπρας

Με νέο βίντεο που ανέβασε στα social media, ο Αλέξης Τσίπρας κάλεσε πολίτες να απαντήσουν ποιο πιστεύουν ότι θα είναι το όνομα του νέου πολιτικού φορέα του, ο οποίος αναμένεται να παρουσιαστεί επίσημα στις 26 Μαΐου.

Το βίντεο συγκέντρωσε πολλές και διαφορετικές απαντήσεις, με τους πολίτες να επιχειρούν να «μαντέψουν» την ονομασία του νέου κόμματος.

Μεταξύ των προτάσεων που καταγράφηκαν ήταν η «Κυβερνώσα Αριστερά», η «Πορεία», η «Ιθάκη», η «Νέα Προοδευτική Αριστερά», η «Νέα Πορεία», αλλά και η πιο απρόσμενη επιλογή «Λάουρα».

Παρά τη μεγάλη διασπορά στις απαντήσεις, το όνομα που φαίνεται να συγκέντρωσε τις περισσότερες αναφορές ήταν η «Πυξίδα», καθώς πολλοί το συνέδεσαν με την έννοια του προσανατολισμού και μιας νέας πολιτικής κατεύθυνσης.

Δείτε το βίντεο:

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

TAGS: Αλέξης Τσίπρας όνομα κόμμα
Σχετικά Άρθρα
Αξίζει να διαβάσετε δημοφιλείς ειδήσεις στο skai.gr
15 0 Bookmark