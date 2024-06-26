«Αν λάβουμε υπόψιν το μερίδιο αγοράς της ΔΕΗ, το οποίο είναι αυξημένο κατά 60% στα νοικοκυριά, τότε οι τιμές του ρεύματος είναι πιο κάτω τον Ιούνιο σε σχέση με τον Ιανουάριο», επεσήμανε ο υπουργός Περιβάλλοντος Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Θόδωρος Σκυλακάκης στον ΣΚΑΪ, εκτιμώντας ότι οι τιμές του Ιουλίου πρόκειται να κυμανθούν στα ίδια επίπεδα με τον Ιανουάριο.

Ο υπουργός χαρακτήρισε υπερβολικό τον ισχυρισμό για αυξήσεις 20-25% στα τιμολόγια, ενώ παράλληλα υπενθύμισε στους πολίτες ότι υπάρχουν χαμηλότερες τιμές στα μπλε και τα κίτρινα τιμολόγια, καθησυχάζοντάς τους πως δεν είναι μεγάλες οι αλλαγές σε περίπτωση που κάποιος σκεφτεί να προβεί σε αλλαγή παρόχου.

«Επηρεαζόμαστε πολύ από τις τιμές του φυσικού αερίου, οι οποίες πρέπει να σας πω ότι έπεσαν αισθητά όταν μειώθηκε η ζήτηση τον Απρίλιο. Όταν λοιπόν έχεις αυξημένη ζήτηση, σε αυτήν προστίθεται και η ζήτηση από το εξωτερικό, ακριβώς επειδή βρισκόμαστε σε δίκτυο ευρείας ενεργειακής διασύνδεσης. Αντίστοιχα, όταν έχουμε υψηλές θερμοκρασίες και αφρικανική σκόνη, αυτό μας διαλύει λόγω φωτοβολταϊκών», σημείωσε ο κ. Σκυλακάκης, ενώ κατέληξε:

«Δεν πιστεύω ότι θα έχουμε μονίμως υψηλότερες τιμές σε σχέση με τον Ιανουάριο, η μέση τιμή μέχρι το τέλος του χρόνου θα είναι περίπου εκεί».

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.