«Πυρά» κατά του Στέφανου Κασσελάκη εξαπέλυσε ο Γιάννης Ραγκούσης που είναι ένας από τους 87 που υπέγραψαν την επιστολή με την οποία ζητούν την άμεση σύγκληση των οργάνων.

«Εάν ο κ. Κασσελάκης είχε γνωστοποιήσει πριν την εκλογή του ως πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, τα πραγματικά του πιστεύω και αν είχε δείξει τον πολιτικό του εαυτό, πιστεύω ότι δεν θα είχε εκλεγεί», τόνισε χαρακτηριστικά ο κ. Ραγκούσης μιλώντας το πρωί της Παρασκευής στον ΑΝΤ1 και τόνισε ότι αν «γίνονταν τώρα εκλογές θα πάρει τις μισές ψήφους από όσες είχε πάρει».

Ο κ. Ραγκούσης συνέχισε λέγοντας ότι «αν ανοίξει θέμα ηγεσίας, θα δούμε όλα τα δεδομένα… Αν πάμε σε εκλογές, θα πάρει τις μισές ψήφους από όσες είχε πάρει», είπε και στη συνέχεια, δήλωσε: «Αν συνεχίσει, θα μετατρέψει τον ΣΥΡΙΖΑ σε κόμμα υπαλλήλων και δουλικών».

Μάλιστα, ο κ. Ραγκούσης μίλησε και για τα χαμηλά νούμερα που πήρε το κόμμα στις ευρωεκλογές λέγοντας ότι «βασική ευθύνη έχει ο Στέφανος Κασσελάκης».

Υπενθυμίζεται ότι χθες 87 στελέχη και βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ έστειλαν κοινή επιστολή προς τον πρόεδρο του ΣΥΡΙΖΑ, Στέφανο Κασσελάκη, υπογραμμίζοντας πως «διαιρετικές τακτικές, απολύσεις και στοχοποιήσεις στελεχών, επειδή διατυπώνουν την άποψή τους, είναι μακριά από την κουλτούρα διαλόγου ενός δημοκρατικού κόμματος».

Σχολιάζοντας το εκλογικό αποτέλεσμα, τονίζουν πως «παρά την τεράστια πτώση των ποσοστών της Ν.Δ., ο ΣΥΡΙΖΑ – Προοδευτική Συμμαχία έχασε δυνάμεις και ο προοδευτικός χώρος συνολικά δεν ενισχύθηκε, αντιθέτως είχαμε αποχή ρεκόρ και άνοδο της ακροδεξιάς».

«Οφείλουμε να είμαστε υπερήφανοι για το γεγονός ότι το κόμμα μας δεν χρωστάει ούτε ένα ευρώ στις τράπεζες, υπηρετούσε πάντα στην πράξη τη διαφάνεια και ήταν ανεξάρτητο από οικονομικά συμφέροντα. Την ίδια ώρα, δεν γίνεται να παίρνονται τόσο κρίσιμες αποφάσεις για τον εξορθολογισμό στα μέσα ενημέρωσης του κόμματος, που αφορούν εργαζόμενους, αποφάσεις με ιστορικό χαρακτήρα για την Αριστερά, όπως η αναστολή του καθημερινού φύλλου της Αυγής, χωρίς να συζητηθούν καν σε κάποιο συλλογικό όργανο», σημειώνουν στην επιστολή τους.»

