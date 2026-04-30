Η Ελλάδα ως παράγων σταθερότητας στην περιοχή, με γνώμονα το διεθνές δίκαιο και για λόγους ανθρωπιστικούς, ζήτησε από το Ισραήλ να αποσύρει τα σκάφη του από την περιοχή και προσέφερε τις καλές της υπηρεσίες αναλαμβάνοντας να υποδεχθεί στο εδάφός της τους επιβαίνοντες του στολίσκου για τη Γάζα και να μεριμνήσει για την ασφαλή επιστροφή τους στις χώρες τους, τονίζει το υπουργείο Εξωτερικών.

Οι προσαχθέντες του στολίσκου της Γάζας που αναχαίτισαν τη νύχτα οι ισραηλινές δυνάμεις θα αποβιβαστούν σε ελληνική ακτή από πλοίο του ισραηλινού ναυτικού ανακοίνωσε νωρίτερα μέσω X ο υπουργός Εξωτερικών του Ισραήλ Γκίντεον Σάαρ, ευχαριστώντας τη χώρα μας για τη συνδρομή της. Σύμφωνα με πληροφορίες του απεσταλμένου του ΣΚΑΪ Σταύρου Ιωαννίδη, οι ακτιβιστές θα μεταφερθούν στην Κρήτη, αδιευκρίνιστο πού ακριβώς.

Σημειώνεται ότι ο υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης είχε επικοινωνία με τον Τούρκο ομόλογό του Χακάν Φίνταν για το θέμα του στολίσκου.

Αναλυτικά η ανακοίνωση Υπουργείου Εξωτερικών σχετικά με τον στολίσκο «Global Sumud Flotilla»



«Με αφορμή την ισραηλινή επιχείρηση σε σκάφη του Global Sumud Flotilla σε διεθνή ύδατα, ανοιχτά της Κρήτης, καλούμε σε αυτοσυγκράτηση και καθολικό σεβασμό του Διεθνούς Δικαίου, περιλαμβανομένων του Διεθνούς Δικαίου της Θάλασσας και του Διεθνούς Ανθρωπιστικού Δικαίου.



»Η Ελλάδα ως παράγων σταθερότητας στην περιοχή, με γνώμονα το διεθνές δίκαιο και για λόγους ανθρωπιστικούς, ζήτησε από το Ισραήλ να αποσύρει τα σκάφη του από την περιοχή και προσέφερε τις καλές της υπηρεσίες αναλαμβάνοντας να υποδεχθεί στο εδάφός της τους επιβαίνοντες και να μεριμνήσει για την ασφαλή επιστροφή τους στις χώρες τους.



»Οι ελληνικές αρχές βρίσκονται σε συνεννόηση με τις αρχές του Ισραήλ σχετικά με το ζήτημα της ασφαλούς αποβίβασης στην Ελλάδα. Κλιμάκιο του Υπουργείου Εξωτερικών μεταβαίνει στο σημείο άφιξης για τον συντονισμό των ενεργειών όλων των συναρμόδιων ελληνικών αρχών και τη συνεργασία με τις ξένες προξενικές αρχές, οι οποίες ενημερώνονται προσηκόντως για τις δικές τους ενέργειες».



