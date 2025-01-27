ΥΠΕΞ για Ημέρα Μνήμης Ολοκαυτώματος: «Χρέος μας να εντείνουμε τη μάχη κατά του αντισημιτισμού»

Σαν σήμερα, στις 27 Ιανουαρίου του 1945, τα σοβιετικά στρατεύματα έφτασαν στο πρώην ναζιστικό στρατοπέδο συγκέντρωσης Άουσβιτς-Μπιρκενάου και απελευθέρωσαν 7.000 επιζώντες. Η ημέρα της απελευθέρωσης του στρατοπέδου κηρύχθηκε από τα Ηνωμένα Έθνη Ημέρα Μνήμης του Ολοκαυτώματος.

«Η 27η Ιανουαρίου 2025 σηματοδοτεί την 80η επέτειο της απελευθέρωσης του ναζιστικού στρατοπέδου Άουσβιτς-Μπίρκεναου από τον σοβιετικό στρατό και τιμάται η Παγκόσμια και Εθνική Ημέρα Μνήμης των Εβραίων Θυμάτων του Ολοκαυτώματος» αναφέρει το ελληνικό Υπουργείο Εξωτερικών σήμερα σε ανακοίνωσή του.

Ανακοίνωση Υπουργείου Εξωτερικών για την Παγκόσμια και Εθνική Ημέρα Μνήμης των Εβραίων Θυμάτων του Ολοκαυτώματος



🔗 https://t.co/t8JscdweL0 pic.twitter.com/cOWoLupa0v — Υπουργείο Εξωτερικών (@GreeceMFA) January 27, 2025

«Έξι εκατομμύρια Εβραίοι εξοντώθηκαν από τους Ναζί σε ολόκληρη την Ευρώπη και ανάμεσά τους 67.151 Έλληνες. Στα θύματα της ναζιστικής θηριωδίας αποτίουμε φόρο τιμής.

Σήμερα, με λιγοστούς πια μαζί μας από τους Επιζώντες, μεγαλώνει το χρέος όλων μας και το βάρος της ευθύνης να μεταλαμπαδεύσουμε τον σεβασμό, τη γνώση και τη Μνήμη του Ολοκαυτώματος στις νεότερες γενεές, ώστε να μην επαναληφθεί «ΠΟΤΕ ΞΑΝΑ» το ειδεχθέστερο έγκλημα, η μαζική κατά τον Β΄ Παγκόσμιο Πόλεμο, δολοφονία κατά της ίδιας της ανθρωπότητας.

Είναι χρέος μας να εντείνουμε τη συλλογική μάχη κατά του αντισημιτισμού, του ρατσισμού, της μισαλλοδοξίας και των διακρίσεων και να εργασθούμε από κοινού για την ειρηνική συνύπαρξη των ανθρώπων» καταλήγει η ανακοίνωση.

