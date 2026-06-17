Μ. Κ. Κεφαλογιάννης: «Η Έκθεση για την Τουρκία καταδικάζει τη “Γαλάζια Πατρίδα”»

«Η Έκθεση για την Τουρκία στέλνει τρία σαφή μηνύματα για την ειρήνη και την ασφάλεια στην Νοτιοανατολική Μεσόγειο», ανέφερε στην παρέμβασή του κατά τη συζήτηση της Έκθεσης Προόδου για την ενταξιακή πορεία της Τουρκίας στην Ολομέλεια του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στο Στρασβούργο, ο ευρωβουλευτής της ΝΔ και του ΕΛΚ, Μανώλης Κ. Κεφαλογιάννης, ως πρόεδρος της Μικτής Κοινοβουλευτικής Επιτροπής ΕΕ - Τουρκίας.

Και αμέσως συνέχισε:

«Πρώτον, το casus belli. Δεν μπορεί να υπάρχει απειλή πολέμου κατά κράτους-μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Είναι αντίθετο στο ευρωπαϊκό κεκτημένο. Παραβιάζει κατάφωρα τον Καταστατικό Χάρτη του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών (Άρθρο 2 παράγραφος 4).

Δεύτερον, η Ελλάδα έχει το αναφαίρετο δικαίωμα να επεκτείνει μονομερώς τα χωρικά της ύδατα στα 12 ναυτικά μίλια, όπως αυτό ορίζεται στο Άρθρο 3 του Διεθνούς Δικαίου της Θάλασσας.

Τρίτον, η Έκθεση καταδικάζει τη θεωρία της “Γαλάζιας Πατρίδας”. Καταδικάζει κάθε προσπάθεια νομοθέτησής της. Απορρίπτει κάθε ενέργεια που αμφισβητεί την κυριαρχία των κρατών-μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης», είπε.

«Το μήνυμα είναι σαφές. Αυτές είναι οι Αρχές της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αυτές τις Αρχές οφείλει να σεβαστεί η Τουρκία», κατέληξε ο κ. Κεφαλογιάννης.

Σύμφωνα με τη σχετική ανακοίνωση, «στο κείμενο της Έκθεσης έγιναν δεκτές οι τροπολογίες που πρότεινε ο Μανώλης Κεφαλογιάννης:

- Το δικαίωμα που έχει η Ελλάδα να επεκτείνει τα χωρικά της ύδατα έως τα 12 ναυτικά μίλια σύμφωνα με το Άρθρο 3 της Σύμβασης του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών για το Δίκαιο της Θάλασσας.

- Την καταδίκη της Τουρκίας για την υποτιθέμενη “Γαλάζια Πατρίδα” και την επικείμενη νομοθέτησής της, κάτι που αντιβαίνει πλήρως το Διεθνές Δίκαιο και το Δίκαιο της Θάλασσας. Καλεί, επίσης, την Τουρκία να μην προχωρήσει σε αυτό το νομοθέτημα.

- Την καταδίκη της Τουρκίας για τη διενέργεια ερευνών και εξορύξεων σε περιοχές που δεν ασκεί κυριαρχικά δικαιώματα σύμφωνα με το Διεθνές Δίκαιο και το Δίκαιο της Θάλασσας».

Πηγή: skai.gr

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