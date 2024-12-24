Αναρτήθηκε το νέο Εθνικό Στρατηγικό Σχέδιο Εξωστρέφειας

Στον ιστότοπο Agora του υπουργείου Εξωτερικών αναρτήθηκε σήμερα το Εθνικό Στρατηγικό Σχέδιο Εξωστρέφειας (ΕΣΣΕ) του 2025. Το ΕΣΣΕ, το οποίο ολοκληρώνεται φέτος νωρίτερα από κάθε άλλη φορά, είναι αποτέλεσμα διαβούλευσης μεταξύ δημοσίου τομέα και παραγωγικών φορέων. Αποτυπώνει το σύνολο των δράσεων Οικονομικής Διπλωματίας και Εξωστρέφειας, σε πολυμερές, περιφερειακό, ευρωπαϊκό και διμερές επίπεδο σε χώρες στόχους, μέσα από 649 δράσεις και συνιστά βασικό επιχειρησιακό εργαλείο για μια εξωστρεφή και ισχυρή ελληνική οικονομία.

Προλογίζοντας την έκδοση του 2025, ο υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης τόνισε τον ενεργητικό ρόλο που οφείλει να αναλάβει η Ελλάδα, προωθώντας τη διεθνή συνεργασία με ρεαλισμό και αυτοπεποίθηση, σε ένα περιβάλλον παγκόσμιων προκλήσεων. Αντλώντας δύναμη από την εξωστρεφή επιχειρηματικότητα και ναυτοσύνη, οδηγούμενη από τους κανόνες του διεθνούς δικαίου, μέσα από συγκεκριμένες κυβερνητικές επιλογές, η Ελλάδα έχει αναβαθμίσει την εικόνα της γεωστρατηγικά, γεωπολιτικά και στο οικονομικό πεδίο, όντας πυλώνας σταθερότητας και συνεχίζοντας στην εμβάθυνση των σχέσεων με στρατηγικούς, παραδοσιακούς εταίρους και τις συνεργασίες με τρίτες χώρες. Σε αυτό το κλίμα δραστηριοποιείται το υπουργείο Εξωτερικών, με τα Γραφεία Οικονομικών και Εμπορικών Υποθέσεων, τους εποπτευόμενους φορείς του Enterprise Greece και του Export Credit Greece και στόχο, μεταξύ άλλων, τη στήριξη της εξωστρεφούς επιχειρηματικότητας.

Τη σταδιακή μεταμόρφωση της Ελλάδας σε έναν ελκυστικό επενδυτικό προορισμό και έναν αξιόπιστο επιχειρηματικό συνεργάτη σε μια συγκυρία με έντονο διεθνή ανταγωνισμό και γεωπολιτικές ανακατατάξεις, υπογράμμισε και ο υφυπουργός Εξωτερικών, Κώστας Φραγκογιάννης. Η θέση της χώρας μας στη διεθνή σκηνή αναβαθμίζεται μέσα από την προώθηση διμερών και πολυμερών σχέσεων, την ανάπτυξη εμπορικών δικτύων και επαφών, την ενίσχυση των εξαγωγών κα την προσέλκυση επενδύσεων. Ο υφυπουργός σημείωσε την αξιοσημείωτη ανθεκτικότητα των επιδόσεων των ελληνικών εξαγωγών, που συνιστούν αποτέλεσμα μιας συλλογικής, συστηματικής και πολυεπίπεδης προσπάθειας. Στόχος είναι οι εξαγωγές σε προϊόντα και υπηρεσίες να ανέλθουν στο 60% του ΑΕΠ έως το 2027. Τη σταθερή προσήλωση στην προσέλκυση επενδύσεων αποτυπώνει το νέο ΕΣΣΕ, που διακρίνεται για το πλήθος και το εύρος δραστηριοποίησης και τη στρατηγική στόχευση σε ειδικές αγορές και χώρες.

Το γεγονός ότι οι ανοιχτές οικονομίες με παρουσία στις διεθνείς αγορές είναι αυτές που ιστορικά καταγράφουν υψηλές επιδόσεις και προσφέρουν προοπτικές ευημερίας στους πολίτες, επισήμανε ο Γενικός Γραμματέας Διεθνών Οικονομικών Σχέσεων και Εξωστρέφειας, Δημήτρης Σκάλκος. Μια τέτοια ανοιχτή οικονομία που βαδίζει σταθερά στην ενίσχυση της εξωστρέφειας διαθέτει και η Ελλάδα, με εξαγωγές που καταγράφουν θετικές επιδόσεις και έχουν αυξημένη προστιθέμενη αξία, ενώ αυξάνονται με ρυθμό πολλαπλάσιο αυτού της ευρωζώνης. Θετικές επιδόσεις καταγράφονται και ως προς την προσέλκυση άμεσων ξένων επενδύσεων. Στους ραγδαία μεταβαλλόμενους καιρούς που διανύουμε, με κρίσεις, γεωπολιτικές εντάσεις και τη διατάραξη των εφοδιαστικών αλυσίδων, αναδεικνύεται πιο απαραίτητα από ποτέ η άσκηση ενεργούς οικονομικής διπλωματίας που διασφαλίζει ανθεκτικότητα και ενισχύει τις δυνατότητες της ελληνικής οικονομίας.

