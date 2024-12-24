«Στο πλαίσιο του ετήσιου προγραμματισμού, αυτό έχει καθιερωθεί από αυτή την κυβέρνηση, να υπάρχει ένας προγραμματισμός για κάθε χρονιά. Μπαίνουν οι προτεραιότητες, αυτά που πρέπει να γίνουν, αυτά ίσως που δεν έγιναν την προηγούμενη χρονιά, για διαφόρους λόγους, πολιτικούς και ούτω καθεξής. Επομένως, οι μπλε φάκελοι, όπως έχουν μείνει, αποτυπώνουν τις προτεραιότητες, ουσιαστικά στα θέματα που έχουν να κάνουν με την οικονομία, την κοινωνία, ειδικότερα θέματα που αφορούν κάθε υπουργείο, ειδικότερα θέματα που απασχολούν όλους μας, τη στέγη, τη διαχείριση του νερού» τόνισε ο υφυπουργός παρά τω πρωθυπουργώ Θανάσης Κοντογεώργης μιλώντας στην τηλεόραση του ΣΚΑΪ.

Όπως είπε ο κ. Κοντογεώργης η οικονομία και οι παράγοντες εκείνοι που επηρεάζουν το κόστος διαβίωσης, είναι στις προτεραιότητες της κυβέρνησης, αλλά και το στεγαστικό. «Χθες ανακοινώθηκε και ένα πρόγραμμα από τις ένοπλες δυνάμεις για τα στελέχη των ενόπλων δυνάμεων, που θα εξυπηρετήσει όμως και τους δημοσίους υπαλλήλου. Σε 15 μέρες βγαίνει και το "Σπίτι μου ΙΙ", ήδη 10.000 άνθρωποι έχουν μπει σε σπίτια. Άλλοι 20.000 θα μπουν το επόμενο διάστημα και βέβαια δώσουμε, όπως ξέρετε και κίνητρα, να ανοίξουμε και να ανακαινιστούν κάποια σπίτια ώστε να "πέσουν" στην αγορά. Αυτό θα βοηθήσει, θα δούμε αποτέλεσμα το επόμενο διάστημα» τόνισε ο υφυπουργός στον πρωθυπουργό.

Σύμφωνα με τον κ. Κοντογεώργη υπάρχουν και θέματα τα οποία δεν φαίνονται. «Με ρωτήσατε ποια θεωρούμε κορυφαία, τα οποία προφανώς δεν φαίνονται αμέσως στους πολίτες, δεν είναι ορατά, όμως έχουν μεγάλη αξία. Δηλαδή, για μένα αν με ρωτάτε το 2025 είναι έτος νερού. Έτος νερού γιατί χρειάζεται ένα συνολικό σχέδιο το οποίο δουλεύουμε για τη διαχείριση των υδάτων. Ήδη εχθές ο υπουργός, ο κ. Σκυλακάκης, παρουσίασε ένα πλαίσιο αναδιάρθρωσης για το πόσιμο νερό, δηλαδή ουσιαστικά για τις εταιρείες των Δήμων».

Σε ό,τι αφορά στα σενάρια περί ιδιωτικοποίησης ο κ. Κοντογεώργης είπε: «Ίσα-ίσα, αυτή η κυβέρνηση επανέφερε. την ΕΥΔΑΠ, υπό κρατικό έλεγχο. Είναι σοβαρό ζήτημα και γι' αυτό δουλεύουμε συστηματικά να μην έχουμε απώλειες, υπάρχει το θέμα της λειψυδρίας αλλά ταυτόχρονα να συνδέσουμε το νερό με την παραγωγή».

Ερωτώμενος για τη «βαθμολογία στους υπουργούς» είπε ότι την αξιολόγηση την κάνει ο πρωθυπουργός, και έχει δείξει ότι κάνει τις κατάλληλες κινήσεις για να υπάρχει ένα καλό κλίμα, τόνισε ότι αντίπαλος είναι τα προβλήματα, είπε ότι η κυβέρνηση είναι νησίδα σταθερότητας σε ένα ασταθές περιβάλλον, ενώ παραδέχθηκε ότι κάποια ζητήματα που αντιμετωπίζονται, θα μπορούσαν να πάνε καλύτερα «και γι' αυτό δουλεύουμε, και το ταμείο θα το κάνουμε το 2027».

Ο κ. Κοντογεώργης είπε ακόμη ότι τον Απρίλιο θα δοθούν αυξήσεις στον εισαγωγικό μισθό στο δημόσιο, και τόνισε ότι τα κίνητρα που δόθηκαν για τις απομακρυσμένες περιοχές άρχισαν να λειτουργούν.

Τέλος ερωτώμενος σχετικά με την απόδοση ιθαγένειας της τέως βασιλικής οικογένειας είπε ότι δεν έχουν σχέση με την πραγματικότητα όσα λέει η αντιπολίτευση για την απόδοση ιθαγένειας στην τέως βασιλική οικογένεια, το οποίο χαρακτήρισε ένα τυπικό και γραφειοκρατικό ζήτημα.

