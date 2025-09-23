Χατζηθεοδοσίου στον ΣΚΑΪ: Είναι στις σκέψεις μου να κατέβω για περιφερειάρχης  

Ο πρόεδρος του Επαγγελματικού Επιμελητηρίου Αθηνών, Γιάννης Χατζηθεοδοσίου ανακοίνωσε στον αέρα του ΣΚΑΪ πως σκέφτεται να βάλει υποψηφιότητα στις επόμενες αυτοδιοικητικές εκλογές για τη θέση του περιφερειάρχη.

«Τώρα έχουμε πολλές δραστηριότητες, ανακοίνωση θα κάνω από τη νέα χρονιά αλλά μπορώ να σας επιβεβαιώσω πως είναι μέσα στις σκέψεις μου», ανέφερε χαρακτηριστικά στους «Αταίριαστους».

Και τόνισε πως: «Σε όλη την πορεία μου εγώ πολιτεύτηκα ως ανεξάρτητος υποψήφιος ευρύτερης αποδοχής. Και στο Επιμελητήριο, στις τρεις θητείες. Σας διαβεβαιώνω ότι όταν ανακοινώσω την υποψηφιότητά μου, θα είναι με τον ίδιο ακριβώς τρόπο».

