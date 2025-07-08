Λογαριασμός
Προσωρινή κυβέρνηση Τρίπολης προς Πλεύρη και ΕΕ: «Το θέμα της μετανάστευσης ξεπερνά τις δυνατότητες της Λιβύης»

«Θα ξεκινήσουμε μια μεγάλη εκστρατεία ασφαλείας με τη βοήθεια φιλικών χωρών για την καταπολέμηση της εμπορίας ανθρώπων» δήλωσε ο Ντμπέιμπα

Λιβύη - Προσωρινή κυβέρνηση Τρίπολης: «Το θέμα της μετανάστευσης ξεπερνά τις δυνατότητές μας»

Ο πρωθυπουργός της Κυβέρνησης Εθνικής Ενότητας της ΛιβύηςΑμπντούλ Χαμίντ Ντμπέιμπα, δεσμεύτηκε μετά τη συνάντηση στο μεταναστευτικό με τον Θάνο Πλεύρη και τους άλλους Ευρωπαίους αξιωματούχους ότι «θα ξεκινήσουμε μια μεγάλη εκστρατεία ασφαλείας με τη βοήθεια φιλικών χωρών για την καταπολέμηση της εμπορίας ανθρώπων».

«Η υπόθεση της μετανάστευσης ξεπερνά τις δυνατότητες της Λιβύης» υποστήριξε ωστόσο ο Ντμπέιμπα. 

Κατά την πρώτη συνάντηση στην Τρίπολη με την Κυβέρνηση Εθνικής Ενότητας της Λιβύης, ο υπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου Θάνος Πλεύρης μαζί με την αντιπροσωπεία της ΕΕ και τον Επίτροπο Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων της ΕΕ, Μάγκνους Μπρούνερ, έστειλαν σαφές μήνυμα, ότι θα βοηθήσουν τη Λιβύη να κρατήσει τους παράνομους μετανάστες, να αποτρέψει τις αναχωρήσεις προς την ΕΕ και παράλληλα να επιστρέψουν οι παράνομοι μετανάστες πίσω στην πατρίδα τους.  

«Σε αυτή την κατεύθυνση θα συνεργαστούμε. Η Κρήτη δέχεται τεράστια πίεση από την Ανατολική Ακτή κι αυτό θέλουμε να το αποτρέψουμε» επισήμανε ο υπουργός Μετανάστευσης. 

