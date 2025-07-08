Λιβύη - Προσωρινή κυβέρνηση Τρίπολης: «Το θέμα της μετανάστευσης ξεπερνά τις δυνατότητές μας»

Ο πρωθυπουργός της Κυβέρνησης Εθνικής Ενότητας της Λιβύης, Αμπντούλ Χαμίντ Ντμπέιμπα, δεσμεύτηκε μετά τη συνάντηση στο μεταναστευτικό με τον Θάνο Πλεύρη και τους άλλους Ευρωπαίους αξιωματούχους ότι «θα ξεκινήσουμε μια μεγάλη εκστρατεία ασφαλείας με τη βοήθεια φιλικών χωρών για την καταπολέμηση της εμπορίας ανθρώπων».

«Η υπόθεση της μετανάστευσης ξεπερνά τις δυνατότητες της Λιβύης» υποστήριξε ωστόσο ο Ντμπέιμπα.

Prime Minister Abdul Hamid Dbeibah on illegal immigration:



- We will launch a major security campaign with the help of friendly countries to combat human trafficking.



- The migration file is beyond #Libya's capabilities. pic.twitter.com/kZk02AokPs — The Libya Observer (@Lyobserver) July 8, 2025

Κατά την πρώτη συνάντηση στην Τρίπολη με την Κυβέρνηση Εθνικής Ενότητας της Λιβύης, ο υπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου Θάνος Πλεύρης μαζί με την αντιπροσωπεία της ΕΕ και τον Επίτροπο Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων της ΕΕ, Μάγκνους Μπρούνερ, έστειλαν σαφές μήνυμα, ότι θα βοηθήσουν τη Λιβύη να κρατήσει τους παράνομους μετανάστες, να αποτρέψει τις αναχωρήσεις προς την ΕΕ και παράλληλα να επιστρέψουν οι παράνομοι μετανάστες πίσω στην πατρίδα τους.

«Σε αυτή την κατεύθυνση θα συνεργαστούμε. Η Κρήτη δέχεται τεράστια πίεση από την Ανατολική Ακτή κι αυτό θέλουμε να το αποτρέψουμε» επισήμανε ο υπουργός Μετανάστευσης.

Prime Minister Abdul Hamid Dbeibah and the interior ministers of #Libya, #Italy, #Malta, and #Greece, along with the EU Commissioner for Internal Affairs and Migration, meet in #Tripoli today to address illegal immigration and find lasting solutions to the crisis. pic.twitter.com/TYGfcXcfJi — The Libya Observer (@Lyobserver) July 8, 2025

Πηγή: skai.gr

