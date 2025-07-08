«Την εμπλοκή του Γιώργου Φλωρίδη στην καθυστέρηση διαβίβασης της ποινικής δικογραφίας της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας προς τη Βουλή για τον ΟΠΕΚΕΠΕ, αλλά και στους ανατριχιαστικούς διαλόγους που παραπέμπουν σε σχέδιο εξουδετέρωσης της Ευρωπαίας Εισαγγελέως κας Παπανδρέου, έφερε στη Βουλή, η Πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας Ζωή Κωνσταντοπούλου, με Επίκαιρη Ερώτησή της προς τον Υπουργό Δικαιοσύνης», όπως σημειώνει σε σημερινή της ανακοίνωση, η Πλεύση Ελευθερίας.

Σύμφωνα με το γραφείο Τύπου του κόμματος:

«Ο Γιώργος Φλωρίδης δεν προσήλθε να δώσει απαντήσεις για ευνόητους λόγους, με τη Ζωή [Κωνσταντοπούλου] να ξεκαθαρίζει προς τον αντικαταστάτη του υφυπουργό κ. Μπούγα ότι ήδη δρομολογείται μήνυση και αγωγή κατά του υπουργού Δικαιοσύνης για τις συκοφαντικές βρωμιές που εκστόμισε εναντίον της. Όπως τόνισε "αυτά είναι αδικήματα που δεν προστατεύονται από τον νόμο περί ευθύνης Υπουργών, πηγαίνετε κατευθείαν Δικαστήριο και δεν υπάρχει όλη αυτή η προστασία. Σοφά ποιών, ο κ. Μπούγας δεν επανέλαβε τις συκοφαντίες Φλωρίδη".

Η Πλεύση Ελευθερίας τονίζει ότι "το πρώτο σκέλος της Επίκαιρης Ερώτησης της Ζωής αφορούσε την διαπιστωμένη καθυστέρηση διαβίβασης της ποινικής δικογραφίας για το σκάνδαλο -κακούργημα του ΟΠΕΚΕΠΕ, με τη Ζωή να αποκαλύπτει ότι στην καθυστέρηση ενεπλάκη και η διορισμένη από την κυβέρνηση -πρώην, πλέον-Εισαγγελέας του Αρείου Πάγου Αδειλίνη και ο ίδιος ο υπουργός Φλωρίδης.

Υπήρξε μια καθυστέρηση μιας ολόκληρης εβδομάδας, στην οποία διευκόλυνε την Κυβέρνηση η κ. Αδειλίνη, κρατώντας τη δικογραφία 19, 20, 21, 22, 23, 24 του μήνα, δηλαδή έξι μέρες. Τη διαβίβασε δε στις 24 του μήνα, αλλά ο κ. Φλωρίδης, αντί να τη στείλει αμέσως στη Βουλή, την κράτησε 24 του μήνα και 25 όλη τη μέρα. Διαβιβάστηκε η δικογραφία αργά το απόγευμα εδώ, στη Βουλή και έκανε άλλες τρεις ώρες να ανακοινωθεί. Με δική μας επιμονή ανακοινώθηκε, αφού την ανακαλύψαμε κλειδωμένη στην Ειδική Γραμματεία, με αποτέλεσμα να είναι προσβάσιμη μόλις στις 26 του μήνα το απόγευμα" υπογράμμισε η κ. Κωνσταντοπούλου, εξηγώντας πως η καθυστέρηση έδωσε πολύτιμο χρόνο στην κυβέρνηση να προετοιμαστεί για τις αποκαλύψεις που θα ακολουθούσαν και οι οποίες έχουν λάβει πια μορφή χιονοστιβάδας.

Το δεύτερο σκέλος της επίκαιρης ερώτησης αφορούσε τους ανατριχιαστικούς διαλόγους εμπλεκομένων στο σκάνδαλο στελεχών της Νέας Δημοκρατίας, που μιλούν για εμπλοκή του Γ. Φλωρίδη, σε απόπειρες εξουδετέρωσης της Ευρωπαίας Εισαγγελέως».

«Όταν εμπλεκόμενοι σε τόσο σοβαρά αδικήματα ξέρουν και ποια είναι η εισαγγελέας που τους ερευνά και έχουν άμεση επαφή με την Κυβέρνηση, με το Μαξίμου, με τον Μάκη, με τον Γιωργάκη και δεν ξέρω κι εγώ με ποιον άλλον, με τον Κούλη, και με όποιο άλλο υποκοριστικό από αυτούς που τους αγκαλιάζουν με μεγάλο θράσος την ώρα που τα πίνουν στις ταβέρνες, τότε καμμία Εισαγγελέας δεν μπορεί να αισθάνεται ασφάλεια. Τι ήρθατε να μας απαντήσετε; Ότι δεν μπορεί να ισχύουν αυτά; Αυτά είναι ηχογραφημένες συνομιλίες υπόπτων και εμπλεκομένων σε οικονομικό σκάνδαλο ολκής και έχουν δοθεί σε ανύποπτο χρόνο» συμπλήρωσε η Ζωή Κωνσταντοπούλου.

Σύμφωνα πάντα με την Πλεύση Ελευθερίας:

«'Αλαλα τα χείλη του… Υφυπουργού Μπούγα, ο οποίος αρκέστηκε να "απαντήσει" ότι σχετικά με τη δικογραφία δεν υπήρξε καμία βραδύτητα των διοικητικών υπηρεσιών του υπουργείου και του υπουργού Δικαιοσύνης, ενώ ισχυρίσθηκε ότι βούληση της κυβέρνησης είναι η ενδυνάμωση του θεσμού της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας και ειδικότερα των Ευρωπαίων εντεταλμένων Εισαγγελέων στη χώρα μας».

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.