Για το πόρισμα του καθηγητή Δημήτρη Καρώνη για τα Τέμπη μίλησε, μεταξύ άλλων, ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης Κωστής Χατζηδάκης, ο οποίος φιλοξενήθηκε το πρωί της Τετάρτης (14/5) στην τηλεόραση του ΣΚΑΪ.

«Το πόρισμα επαναφέρει τα πράγματα στη σωστή τους διάσταση. Μην ξεχνάμε ότι η χώρα ολόκληρη είχε ασχοληθεί επί 1 χρόνο με διάφορες θεωρίες συνωμοσίας, οι οποίες είχαν μεταφέρει τη συζήτηση από το πραγματικό θέμα, που ήταν η σύγκρουση και οι ευθύνες για τη σύγκρουση, στο ζήτημα του ξυλολίου και των θεωριών συνωμοσίας», ανέφερε αρχικά.

«Εδώ είχαμε πρώτα από όλα ένα βίντεο του οποίου την αυθεντικότητα επιβεβαίωσε το αρμόδιο Τμήμα της Ελληνικής Αστυνομίας και το οποίο έδειχνε ότι η αμαξοστοιχία δεν μετέφερε όλα αυτά τα καύσιμα για τα οποία γινόταν συζήτηση. Και αφετέρου βγήκε το πόρισμα του δικαστικού πραγματογνώμονα καθηγητή του Πολυτεχνείου, το οποίο λέει ότι θα μπορούσαν να εκραγούν τα έλαια σιλικόνης».

Ο κ. Χατζηδάκης έκανε λόγο για «δικαίωση της κοινής λογικής», επισημαίνοντας ότι «οφείλουμε σε αυτήν τη χώρα να κάνουμε όσο το δυνατόν πιο ψύχραιμες συζητήσεις, πολύ περισσότερο όταν πρόκειται για μια ανθρώπινη τραγωδία». «Βεβαίως πρέπει να υπάρξει κάθαρση, όμως το θέμα δεν προσφέρεται για μικροκομματική εκμετάλλευση και εργαλειοποίηση, και μάλιστα χωρίς κανένα χαλινάρι».

«Περίμενα περισσότερη αυτοσυγκράτηση από το ΠΑΣΟΚ»

Παράλληλα, ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης εξαπέλυσε επίθεση στο ΠΑΣΟΚ, υπογραμμίζοντας ότι ήταν τα κόμματα της Αντιπολίτευσης που υιοθέτησαν και αγκάλιασαν τις θεωρίες συνωμοσίας με ακραίο τρόπο. «Το ΠΑΣΟΚ κατέθεσε δυο προτάσεις μομφής. Την πρώτη με αφορμή την περιβόητη μονταζιέρα που αποδείχθηκε στη συνέχεια ότι δεν υπήρχε, τη δεύτερη με αφορμή το πόρισμα του ΕΟΔΑΣΑΑΜ, το οποίο άφηνε ανοιχτό χωρίς να πάρει θέση για το αν υπήρχε φορτίο. Όλο αυτό οδήγησε σε καταγγελίες, σε κραυγές, σε κατάρες, σε ό,τι μπορείτε να φανταστείτε».

Επιμένοντας μάλιστα στο πόρισμα του ΕΟΔΑΣΑΑΜ, επεσήμανε ότι ακόμη κι αυτό διαστρεβλώθηκε. «Δεν έλεγε το πόρισμα ότι υπήρχε ξυλόλιο, αλλά ότι θα μπορούσε να υπάρχει και πρέπει να διερευνηθεί. Τα πανεπιστήμια του εξωτερικού, επίσης, πήραν απόλυτη απόσταση από όλα αυτά τα σενάρια».

«Επομένως, τώρα το θέμα κλείνει και τι βλέπουμε από την πλευρά της Αντιπολίτευσης; Μια αντίφαση. Βλέπω ταυτόχρονα να λένε ότι δήθεν ο καθηγητής του Πολυτεχνείου δεν λέει αυτά που όλοι διαβάσαμε και την ίδια στιγμή να του επιτίθενται. Μα εάν δεν τα λέει, γιατί του επιτίθενται. Βρίσκονται σε αμηχανία και αντί να πουν με κάποιον τρόπο μια συγγνώμη, καταφεύγουν σε αυτές τις νέες επιθέσεις. Περίμενα περισσότερη αυτοσυγκράτηση από το ΠΑΣΟΚ».

Ερωτηθείς για τις αντιδράσεις συγγενών των θυμάτων, μεταξύ των οποίων και της Μαρίας Καρυστιανού, ο κ. Χατζηδάκης σχολίασε:

«Ο καθένας δικαιούται να έχει την άποψή του. Εδώ όμως υπάρχει ένας εφέτης ανακριτής σε ανώτερο επίπεδο, ο οποίος ήδη αυτήν την ώρα έχει ασκήσει 43 διώξεις και έχει διαβιβάσει επίσης τη δικογραφία στη Βουλή. Υπάρχει πόρισμα της ΕΛΑΣ για το βίντεο, υπάρχει πόρισμα του δικαστικού πραγματογνώμονα καθηγητή του ΕΜΠ, υπάρχει άλλο πόρισμα άλλου καθηγητή σε σχέση με την εμπορική αμαξοστοιχία και το πιλοτήριο, το οποίο λέει επίσης ότι όλες οι θεωρίες συνωμοσίας που αναπτύχθηκαν ήταν απολύτως έωλες. Πώς θα κάνουμε αυτήν τη συζήτηση; Δεν εμπιστευόμαστε τον εφέτη ανακριτή, δεν εμπιστευόμαστε την Ελληνική Αστυνομία, δεν εμπιστευόμαστε το Πολυτεχνείο, δεν εμπιστευόμαστε τον άλλον καθηγητή. Και εμπιστευόμαστε έναν άνθρωπο, που μέχρι τώρα δεν έχει προσκομίσει καν πτυχία, ότι έχει κάποια εξειδίκευση με το θέμα. Μπορεί να γίνει συζήτηση έτσι;»

«Η περίπτωση Τριαντόπουλου χαράσσει τον δρόμο για την περίπτωση Καραμανλή»

Στη συνέχεια, η συζήτηση περιστράφηκε γύρω από την προανακριτική στη Βουλή για τον Κώστα Αχ. Καραμανλή και το κατά πόσο το πόρισμα του ΕΜΠ αλλάζει το πλαίσιο συζήτησης, με τον αντιπρόεδρο να σημειώνει ότι η κυβέρνηση έδειξε «ξεκάθαρα δείγματα γραφής και στην περίπτωση Τριαντόπουλου».

«Όταν ήρθε σχετική δικογραφία στη Βουλή, είπαμε αντί να κάνουμε ό,τι γίνεται συνήθως στην Ελλάδα, ας πάμε την υπόθεση Τριαντόπουλου στον φυσικό δικαστή. Και για αυτόν τον λόγο πήγαμε γρήγορα τις διαδικασίες. Αυτό χαράσσει κι έναν δρόμο και για την περίπτωση Καραμανλή. Βεβαίως η Βουλή θα κάνει αυτό που είναι αναγκαίο, στο τέλος όμως θα κάνει αυτό που ζητάει όλος ο ελληνικός λαός να πάει η υπόθεση στη Δικαιοσύνη

