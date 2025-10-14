Χατζηδάκης στον ΣΚΑΪ: Τι δήλωσε για Άγνωστο Στρατιώτη, ΟΠΕΚΕΠΕ, Γάζα

Η νομοθετική ρύθμιση για τη μεταφορά της αρμοδιότητας συντήρησης και ανάδειξης του Μνημείου του Αγνώστου Στρατιώτη στο υπουργείο Εθνικής Άμυνας θα κατατεθεί, και θα φέρει τις υπογραφές όλων των συναρμόδιων υπουργών, τόνισε στον ΣΚΑΪ ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης Κωστής Χατζηδάκης.

Σημείωσε ότι υπάρχουν ενδοκυβερνητικές συνεννοήσεις, «έγινε το απολύτως αυτονόητο και το αναγνωρίζουν όλοι».

Απαντώντας σε σχετική ερώτηση για την παρούσα εικόνα του μνημείου - με αφορμή την εθνική επέτειο - ο κ. Χατζηδάκης σημείωσε ότι η παρέλαση της 28ης Οκτωβρίου «θα γίνει όπως πρέπει».

Για τα 4 μη κρατικά πανεπιστήμια που έχουν αδειοδοτηθεί, τόνισε ότι εφόσον πήραν και από το ΣτΕ το πράσινο φως, είναι σε εξέλιξη η διαδικασία για την έγκριση των προγραμμάτων σπουδών και σύντομα θα ξεκινήσει η λειτουργία τους

Με αφορμή την παρέμβαση της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Καταπολέμησης της Απάτης (Olaf) στον ΟΠΕΚΕΠΕ - προκειμένου να ελέγξει τις πληρωμές του οργανισμού για τη δωδεκαετία 2014-2025 - ξεκαθάρισε ότι αν ξεκινήσουν οι πληρωμές χωρίς να ληφθούν υπόψη οι συγκεκριμένες προϋποθέσεις που έχει θέσει η Κομισιόν, θα ήταν τεράστιο λάθος, καθώς αυτό θα μπορούσε να οδηγήσει σε αναστολή πληρωμών.

Σημείωσε πάντως ότι γίνονται συσκέψεις καθημερινά, και θα καταβληθεί κάθε προσπάθεια να γίνουν έγκαιρα οι πληρωμές. Επανέλαβε πως θα αποδοθεί δικαιοσύνη, δε θα μείνει κανείς ατιμώρητος από αυτούς που πήραν παράνομες επιδοτήσεις

Πολυδιάστατη παρουσία

«Η Ελλάδα έχει πολυδιάστατη παρουσία στην περιοχή και αξιοπιστία σε όλες τις πλευρές» τόνισε επίσης για την ελληνική εξωτερική πολιτική ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης χαρακτηρίζοντας μεγάλο βήμα τη χθεσινή (Δευτέρα) υπογραφή της ειρηνευτικής συμφωνίας στη Μέση Ανατολή, στη Σύνοδο Κορυφής στο Σαρμ Ελ Σέιχ.

Υπογράμμισε ότι η χώρα μας - η οποία ήταν μια από τις 20 χώρες που συμμετείχε στην ιστορική σύνοδο - έχει στρατηγική συμμαχία με την Αίγυπτο, με τα Αραβικά Εμιράτα, στενές επαφές με τη Σαουδική Αραβία, στρατηγική συμφωνία με το Ισραήλ ενώ συνομιλεί με την Παλαιστινιακή Αρχή άρα δεν είναι κράτος που άπλα έχει κάνει την επιλογή να έχει επαφές με το Ισραήλ.



