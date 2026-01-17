Λογαριασμός
Menu
ΚΑΙΡΟΣ
ΣΚΑΪ TV ΣΚΑΪ 100.3 ΣΠΟΡ FM Women Only ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ
ΜΠΟΡΟΥΜΕ

Στο Κάιρο ο Γιώργος Γεραπετρίτης για την τριμερή Ελλάδας- Κύπρου- Αιγύπτου

Μετά την ολοκλήρωση της συνάντησης, περί ώρα 11:45 π.μ., οι Υπουργοί Εξωτερικών των τριών χωρών θα προβούν σε κοινές δηλώσεις προς τον Τύπο

Γεραπετρίτης

Ο Υπουργός Εξωτερικών, Γιώργος Γεραπετρίτης, θα συμμετάσχει την Κυριακή, 18 Ιανουαρίου, στην Τριμερή Συνάντηση Ελλάδας - Κύπρου - Αιγύπτου, η οποία θα πραγματοποιηθεί στο Κάιρο, σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση του υπουργείου Εξωτερικών.

Μετά το πέρας της συνάντησης, περί ώρα 11:45 π.μ., οι Υπουργοί Εξωτερικών θα προβούν σε κοινές δηλώσεις προς τον Τύπο.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

TAGS: Γιώργος Γεραπετρίτης Αίγυπτος Κύπρος
Αξίζει να διαβάσετε δημοφιλείς ειδήσεις στο skai.gr
12 0 Bookmark