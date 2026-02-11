Χατζηδάκης: Ελαιώνας όπως... Ελληνικό, το δικαιούται το γήπεδο ο Παναθηναϊκός

Σε συνέχεια των δηλώσεων που έκανε από την επίσκεψή του νωρίτερα στο υπό κατασκευή γήπεδο του Παναθηναϊκού στο Βοτανικό, ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης Κωστής Χατζηδάκης προχώρησε σε ανάρτηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης για το σύνολο των αναπλάσεων που θα πραγματοποιηθούν στην περιοχή του Ελαιώνα, οι οποίες θα θυμίζουν «το Ελληνικό σε μικρογραφία».

Ο κ. Χατζηδάκης τονίζει ότι το γήπεδο αποτελεί μέρος ενός μεγαλύτερου σχεδίου, το οποίο περιλαμβάνει μεταξύ άλλων τη μετεγκατάσταση των εταιριών logistics στη Φυλή και τη μεταφορά του σταθμού των ΚΤΕΛ.

Παράλληλα, τόνισε ότι στόχος παραμένει η ολοκλήρωση του γηπέδου μέχρι το καλοκαίρι του 2027, ένα γήπεδο το οποίο «δικαιούται» ο Παναθηναϊκός, ενώ αναφέρθηκε και για αντίστοιχο σχεδιασμό ο οποίος αφορά τη Θεσσαλονίκη.

Αναλυτικά η ανάρτηση:

