Μ. Βορίδης στη Βουλή μαινόμενος: Αν είσαι λεβέντης σήκω όρθιος να πεις τι εννοείς - Το beef με τον Π. Πολάκη

Ανέβηκαν οι τόνοι στη συνεδρίαση της Ολομέλειας, με τον υπουργό Επικρατείας Μάκη Βορίδη να καταφέρεται εναντίον των υπαινιγμών που άφησε ο Σωκράτης Φάμελλος κατά της κυβέρνησης για πιθανή εμπλοκή της στον θάνατο του Βασίλη Καλογήρου, συσχετίζοντάς τον με τις έρευνες που διεξάγει η ανακρίτρια μητέρα του για το δυστύχημα στα Τέμπη. Στο στόχαστρο του κ. Βορίδη μπήκε και η Ραλλία Χρηστίδου η οποία σε ανάρτησή της στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ανέφερε: “Είναι τυχαία δολοφονία ή μήνυμα προς τη Δικαιοσύνη;

Υπάρχει όριο στην κατρακύλα σας;

"Αναρωτιέμαι πόσο πια μπορούν να γίνουν ανεκτά τα πράγματα αυτά, οι υπαινιγμοί και οι δήθεν υπόνοιες. Ακούστε έχουμε ένα θλιβερό περιστατικό με απώλεια ενός ανθρώπου και εκφράζουμε τα θερμά συλλυπητήρια στην οικογένεια του. Και έρχεται εδώ ο κ. Φάμελλος και αφήνει υπαινιγμούς κατά της κυβέρνησης. Υπάρχει και συνάδελφος μας η κα Χρηστίδου που λέει: 'τυχαία ή μήνυμα στην Δικαιοσύνη;' Τι υπονοείτε κ. Φάμελλε σαν να είστε οι χυδαιότεροι των χυδαιότερων τρολ του διαδικτύου; Υπάρχει όριο στην κατρακύλα σας; Έχετε δηλητηριάσει την κοινωνία με αβάσιμες θεωρίες, ανέφερε ο κ. Βορίδης.

Τον διέκοψε, όμως, ο Αλέξανδρος Καζαμίας, βουλευτής της Πλεύσης Ελευθερίας.

Α. Καζαμίας: Είστε σε δύσκολη θέση

Μ. Βορίδης: Εγώ είμαι σε δύσκολη θέση;

Α. Καζαμίας: Ναι

Μ. Βορίδης: Αφήστε τα νοητά «ναι» κύριε. Απέναντι στους χυδαίους υπαινιγμούς είμαι εγώ σε δύσκολη θέση; Αν είσαι λεβέντης σήκω όρθιος να πεις τι εννοείς. Δεν ντρέπεσαι λιγάκι. Έχουμε ανεχθεί εδώ μέσα τα πάντα.

Ολ. Γεροβασίλη (προεδρεύουσα): Όχι χαρακτηρισμούς...

Μ. Βορίδης: Δε θα κάνω χαρακτηρισμούς σε βουλευτές που λένε ότι η κυβέρνηση έχει δολοφονήσει έναν άνθρωπο; Και λίγα λέω. Αυτό είναι αντιπαράθεση; Να σηκωθείτε και να το πείτε. Πείτε από τι επήλθε ο θάνατος του. Τι υπονοείτε; Είστε σοβαροί να υπονοείτε τέτοια πράγματα; Καταλαβαίνετε που οδηγείτε αυτή την αντιπαράθεση;

Π. Πολάκης: Ποιος είσαι εσύ να μας μαλώνεις

Μ. Βορίδης: Μαλώνω την αθλιότητά και τη χυδαιότητα σου και σου λέω ότι δεν είναι ανεκτή. Έχετε ξεπεράσει κάθε όριο. Θα έρχεστε εδώ θα λέτε ότι η κυβέρνηση δολοφόνησε έναν αθώο άνθρωπο και εμείς θα καθόμαστε νηφάλια να σας ακούμε; Να σας ακούμε να λέτε ότι ο πρωθυπουργός και η κυβέρνηση παρήγγειλε τη δολοφονία ενός αθώου ανθρώπου και όταν θα σας πούμε ότι είστε χυδαίοι λασπολόγοι θα μας μαλώνετε και από πάνω; Ακούμε τον ΣΥΡΙΖΑ να μας μιλά και για κράτος δικαίου και ότι σέβονται τη δικαιοσύνη μόνο όμως όταν οι αποφάσεις της σας βολεύουν. Μιλά ο ΣΥΡΙΖΑ που έκανε τη σκευωρία Novartis. Που κατηγόρησαν 10 πολιτικούς αντιπάλους για να απαλλαγούν και οι 10. Μας τα λένε αυτοί που έχουν 2 κατηγορούμενους υπουργούς. Σήμερα πρέπει να τους ανεχτούνε να μας λένε ότι οργανώνουμε και δολοφονίες για έναν θάνατο αδόκητο και τραγικό και δεν έχουν υπομονή να περιμένουν την ιατροδικαστική έκθεση. Τέτοια είναι η λύσσα η ανυποληψία σας και εκεί οδηγείτε την πολιτική αντιπαράθεση.

Δεν υπάρχει όριο στη χυδαιότητα και στην κατρακύλα σας. Έχετε δηλητηριάσει την κοινωνία με μια άθλια και κατάπτυστη ρητορική πάνω σε αβάσιμες θεωρίες.



