Βρετανός υπΕξ: Λάθος το «λουκέτο» στην υπηρεσία USAID

Ο κάποτε αυστηρός επικριτής του Τραμπ, Ντέιβιντ Λάμι, προειδοποιεί τις ΗΠΑ για την απόφαση. «Η Κίνα μπορεί να εκμεταλλευτεί το κενό αυτό», δηλώνει στον Guardian.Είχε χαρακτηριστεί από βρετανικό μέσο ενημέρωσης ως «μη διπλωματικός διπλωμάτης», ενώ πίσω στο 2018 είχε χαρακτηρίσει τον Ντόναλντ Τραμπ «εχθρό της δημοκρατίας». Ο λόγος για τον Βρετανό υπουργό Εξωτερικών Ντέιβιντ Λάμι, ο οποίος - με διπλωματικό αλλά ξεκάθαρο τρόπο αυτή τη φορά - θέλει να προειδοποιήσει την αμερικανική πλευρά για την απόφασή της να διακόψει τη χορήγηση αναπτυξιακής βοήθειας μέσω της USAID.



Σύμφωνα με αμερικανικά μέσα απώτερος σκοπός της απόφασης Τραμπ είναι η ανεξάρτητη κυβερνητική υπηρεσία, η οποία ιδρύθηκε στις αρχές του 1960, να υπαχθεί στο υπουργείο Εξωτερικών των ΗΠΑ, μειώνοντας έτσι το προσωπικό κατά σχεδόν 10.000 άτομα.



Σε αποκλειστική συνέντευξή του στον Guardian ο Βρετανός υπουργός Εξωτερικών προειδοποίησε την αμερικανική πλευρά, δίνοντας το παράδειγμα της βρετανικής απόφασης να υποβαθμίσει το υπουργείο Διεθνούς Ανάπτυξης (DfID) εντάσσοντάς το στο βρετανικό υπουργείο Εξωτερικών.

«Πλήγμα στην ήπια δύναμη της Βρετανίας»

Η αναφορά γίνεται για την απόφαση του Μπόρις Τζόνσον πίσω στο 2020 όπου μετέτρεψε το υπουργείο Εξωτερικών σε υπουργείο Εξωτερικών, Κοινοπολιτείας και Ανάπτυξης (Foreign, Commonwealth & Development Office), μετά την εν λόγω συγχώνευση. Ο Ντέιβιντ Λάμι τόνισε ότι η απόφαση του τότε Συντηρητικού πρωθυπουργού ήταν «σοβαρό πλήγμα για την ήπια δύναμη της Βρετανίας στις αναπτυσσόμενες χώρες και όχι μόνο».



Πρόσθεσε μάλιστα: «Αυτό που μπορώ να πω στους Αμερικανούς φίλους είναι ότι η γρήγορη απόφαση της Βρετανίας να κλείσει το υπουργείο, να παγώσει την χρηματοδότηση σχεδόν άμεσα ή με μικρή προειδοποίηση - προς αρκετούς παγκόσμιους συμμάχους- ήταν μεγάλο στρατηγικό λάθος».



Ο Βρετανός υπουργός Εξωτερικών, ο οποίος έκανε τις δηλώσεις ενώ βρισκόταν στην Ουκρανία, αναφέρθηκε στους Αμερικανούς χρησιμοποιώντας αρκετά τον χαρακτηρισμό «φίλοι μας», παροτρύνοντας την νέα αμερικανική κυβέρνηση να εξετάσει προσεκτικά τα λάθη της Βρετανίας, καθώς θα παίρνει τις δικές της αποφάσεις.

Ο κινεζικός δάκτυλος

Ο Ντέιβιντ Λάμι ανέφερε όμως και τους κινδύνους που προκύπτουν από την απουσία της αμερικανικής βοήθειας στο παγκόσμιο πολιτικό σκηνικό. Όπως τόνισε, «η ανάπτυξη παραμένει ένα πολύ ισχυρό όπλο έμμεσης επιρροής και στην απουσία αυτής είμαι πολύ ανήσυχος ότι η Κίνα ή άλλες χώρες ενδέχεται να εκμεταλλευθούν αυτό το κενό».



Σε αντίστοιχες προειδοποιήσεις έχουν προχωρήσει και επικεφαλής ασφαλείας παγκοσμίως αλλά και στην Ουάσιγκτον, που θεωρούν ότι η Κίνα αποτελεί την πιο άμεση απειλή, μετά την απόφαση Τραμπ να διαλύσει την Υπηρεσία Διεθνούς Ανάπτυξης USAID.

