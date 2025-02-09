Θεοδωρικάκος από την Ηλεία: Τέλος Ιουνίου αναμένεται να δοθεί σε κυκλοφορία το 85% της Πατρών - Πύργου και το σύνολο ως το τέλος του έτους

Στην εκδήλωση κοπής της πρωτοχρονιάτικης πίτας του Επιμελητηρίου Ηλείας στο Συνεδριακό Κέντρο της Περιφερειακής Ενότητας Ηλείας στον Πύργο παραβρέθηκε το Σάββατο ο Υπουργός Ανάπτυξης, Τάκης Θεοδωρικάκος. Παρόντες ήταν όλοι οι βουλευτές του Νομού, οι δήμαρχοι της περιοχής, ο Περιφερειάρχης Δυτικής Ελλάδας, εκπρόσωποι της Εκκλησίας, ο πρόεδρος του ΕΒΕΑ, Γιάννης Μπρατάκος και εκατοντάδες πολίτες οι οποίοι δημιούργησαν μια ζεστή ατμόσφαιρα.

“Η Ηλεία έχει ισχυρό πρωτογενή τομέα και θέλουμε να συνεχιστεί, να ενισχυθεί, να εκσυγχρονιστεί και να αξιοποιηθεί από τη μεταποιητική βιομηχανία. Οι επιχειρηματίες της περιοχής πρέπει να αξιοποιήσουν τον αναπτυξιακό νόμο που θα ξεκινήσει τον Απρίλιο με σημαντικά χρηματικά ποσά προκειμένου να υπάρξουν επενδύσεις σ’ αυτό τον τομέα”, τόνισε ο Υπουργός Ανάπτυξης Τάκης Θεοδωρικάκος.

Ο κ. Θεοδωρικάκος ανέφερε ότι τέλος Ιουνίου αναμένεται να δοθεί σε κυκλοφορία το 85% της Πατρών - Πύργου και το σύνολο ως το τέλος του έτους, ένα οδικό έργο πολύ χρήσιμο για την Ηλεία, αλλά και για ολόκληρο τον οδικό άξονα της Ελλάδας. Επισήμανε ακόμα ότι “θα συνδράμουμε και στον τουριστικό τομέα την ερχόμενη διετία και επίσης θα αξιοποιήσουμε ένα ξεχωριστό καθεστώς του αναπτυξιακού νόμου που θα αφορά την εξωστρέφεια των επιχειρήσεων. Ελπίζω ότι και αυτό θα μπορέσει να αξιοποιηθεί από τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις του Νομού Ηλείας”.

Υπογράμμισε ότι “οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις για τις μικρότερες επενδύσεις θα μπορούν να χρησιμοποιήσουν το πρόγραμμα «DELFI» της Αναπτυξιακής Τράπεζας. Για μεγάλες επενδύσεις που θεωρώ ότι πρέπει να προσελκύσετε στην περιοχή, θα υπάρχει ένα εγγυοδοτικό ταμείο με την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων, με εγγυήσεις του ελληνικού κράτους 300 εκατ. ευρώ που προβλέπεται να δημιουργήσουν μόχλευση για επενδύσεις σ’ όλη την Ελλάδα ύψους 1,5 δισ. ευρώ, με πολύ καλύτερους όρους στα επιτόκια και στη χρονική διάρκεια του δανεισμού. Ο επιχειρηματικός κόσμος της Ηλείας μπορεί να αξιοποιήσει αυτές τις δυνατότητες”.

Ο κ. Θεοδωρικάκος υπενθύμισε ότι “η Ηλεία έχει ένα τεράστιο ιστορικό, πολιτιστικό απόθεμα παγκόσμιας εμβέλειας και αναφοράς. Γιατί εδώ γεννήθηκαν οι Ολυμπιακοί Αγώνες και οι υψηλότερες αξίες της ανθρωπότητας. Δεν υπάρχει τίποτα πιο σημαντικό και σπουδαίο από το γεγονός ότι κάθε τέσσερα χρόνια, δισεκατομμύρια άνθρωποι στρέφουν το βλέμμα τους στη γη της Ηλείας, στην Ολυμπία, στην πατρίδα μας. Αυτές είναι οι αξίες του ελληνισμού και είναι οικουμενικές αξίες που οδηγούν μπροστά ολόκληρη την ανθρωπότητα”.

Ο Υπουργός Ανάπτυξης τόνισε το δύσκολο διεθνές τοπίο σε ολόκληρο τον κόσμο, μέσα στο οποίο όμως η Ελλάδα κατάφερε να έχει ισχυρούς αναπτυξιακούς ρυθμούς τα τελευταία χρόνια της τάξης του 2%, να μειώσει την ανεργία από το 18% στο 9%, δημιουργώντας 500.000 νέες θέσεις εργασίας, να μειώσει φόρους και ασφαλιστικές εισφορές, να καταργήσει το τέλος επιτηδεύματος, να αυξήσει ήδη 28% τον κατώτατο μισθό. Αναφέρθηκε επίσης στην παραγωγική ανασυγκρότηση της ελληνικής οικονομίας, με έμφαση στη βιομηχανία και στις παραγωγικές επενδύσεις, αλλά και την προτεραιότητα που θα δοθεί στις παραμεθόριες περιοχές, ώστε να δοθούν ισχυρά κίνητρα στα νέα παιδιά να μείνουν στον τόπο τους, να υλοποιήσουν το σχέδιό τους και να δημιουργήσουν εκεί την οικογένειά τους. “Με τον αναπτυξιακό νόμο στοχεύουμε στην μείωση των περιφερειακών ανισοτήτων”, είπε.

