Ο Χ. Δούκας επισκέφτηκε τις οικογένειες από τη Σαντορίνη, που φιλοξενούνται στις κατασκηνώσεις του δήμου Αθηναίων

Στις κατασκηνώσεις του δήμου Αθηναίων στον 'Αγιο Ανδρέα βρέθηκε σήμερα το πρωί ο δήμαρχος Χάρης Δούκας και επισκέφτηκε τους κατοίκους της Σαντορίνης, που φιλοξενούνται από χτες εκεί, καθώς αναγκάστηκαν να εγκαταλείψουν τα σπίτια και το νησί τους, λόγω της έντονης σεισμικής δραστηριότητας.

Πρόκειται για περίπου 100 άτομα και ο κ. Δούκας συνομίλησε μαζί τους και με τα παιδιά τους, ευχήθηκε γρήγορα να σταματήσει το φαινόμενο για να μπορέσουν να γυρίσουν στα σπίτια τους και τόνισε πως ο δήμος θα βρίσκεται συνεχώς στο πλευρό τους για όσο διάστημα χρειαστεί. Οι φιλοξενούμενοι από τη μεριά τους ευχαρίστησαν τον δήμαρχο και αναφέρθηκαν στο πόσο σημαντικό είναι, που βρήκαν αυτή τη στέγη για την οικογένειά τους.

Μαζί με την αντιδήμαρχο Όλγα Δούρου, ο κ. Δούκας επιθεώρησε τους χώρους, συνομίλησε με τους υπεύθυνους της κατασκήνωσης και με το προσωπικό, ώστε να λυθεί όποιο πρόβλημα παρουσιαστεί και να έχουν αυτοί οι άνθρωποι την καλύτερη δυνατή φιλοξενία.

«Ξεκινήσαμε με τη Λέσχη Φιλίας στον 'Αγιο Παύλο, για να φιλοξενήσουμε εκεί τον κόσμο, όμως είδαμε ότι υπάρχει πολύ μεγάλη ανάγκη κι έτσι αποφασίσαμε να συνεχίσουμε με τις εδώ κατασκηνώσεις», δήλωσε ο δήμαρχος Αθηναίων στο ΑΠΕ-ΜΠΕ και συνέχισε: «Έχουμε ήδη 25 οικογένειες και πολλές αιτήσεις ακόμη, που θέλουν να έρθουν. Στεκόμαστε στο πλευρό όλων των ανθρώπων από τις Κυκλάδες, να δούμε πώς μπορούμε να βοηθήσουμε, γιατί θέλουμε να υπάρχει μια ποιότητα στις υπηρεσίες. Δίνουμε μεγάλο αγώνα γι' αυτό. Είμαστε εδώ και στηρίζουμε αυτούς τους ανθρώπους. Θέλω να ευχαριστήσω από καρδιάς το προσωπικό, τους υπεύθυνους των κατασκηνώσεων, που δίνουν τον καλύτερό τους εαυτό, την υπηρεσία καθαριότητας, που έχει έρθει ήδη αρκετές φορές για να κρατάει τον χώρο σε πολύ καλή κατάσταση και όλους τους ανθρώπους που προσφέρουν και τρόφιμα και είδη υγιεινής».

Σχετικά με τις επιπλέον αιτήσεις που υπάρχουν, ο κ. Δούκας είπε: «Θα δούμε από εδώ και πέρα πώς μπορούμε να προχωρήσουμε. Εμείς φυσικά ελπίζουμε το φαινόμενο να σταματήσει και οι άνθρωποι αυτοί να επιστρέψουν στα σπίτια τους. Αν συνεχιστεί το πρόβλημα και χρειαστεί να υποστηρίξουμε κι άλλους συνανθρώπους μας, θα πάρουμε κι άλλες πρωτοβουλίες, θα δούμε και για άλλους χώρους και για άλλες υποδομές, θα μιλήσουμε και με άλλους δήμους».

Μόνιμος κάτοικος Σαντορίνης ο , φιλοξενείται από χτες μαζί με τα παιδιά του στις κατασκηνώσεις του δήμου Αθηναίων. «Η κατάσταση είναι πολύ δύσκολη στη Σαντορίνη και πολλές οικογένειες έχουν φύγει με τα παιδιά τους. 'Αλλαξε όλος ο κόσμος μας εκεί πέρα, εγώ αναγκάστηκα μέσα σε μια νύχτα να πάρω τα παιδιά μου και να έρθουμε στην Αθήνα», λέει και προσθέτει: «Δεν υπήρχε οικονομική δυνατότητα για να μείνω κάπου, όπως και όλες οι οικογένειες που βρίσκονται εδώ και βρήκαμε λύση στον αριθμό 1595, που έχει βάλει ο δήμος Αθηναίων. Αυτό μας έλυσε το πρόβλημα, γιατί αυτή τη στιγμή θα ήμασταν κυριολεκτικά έξω τόσες οικογένειες. Δεν μπορούν όλοι να ανταποκριθούν και να πληρώσουν αυτές τις τιμές στην Αθήνα. Γι' αυτό και θέλουμε να ευχαριστήσουμε τον κ. δήμαρχο, γιατί είναι μεγάλο το έργο, δεν μπορείς να το εκφράσεις με λόγια, να βάλεις τόσες οικογένειες εδώ στα σπιτάκια».

Πρωτοβουλία Δούκα για κινητοποίηση και άλλων δήμων

Οι αιτήσεις για φιλοξενία είναι πολλές και ήδη ο δήμος Αθηναίων έχει λάβει αίτημα από άλλες 100 οικογένειες, όμως έχουν απομείνει μόνο 10 με 12 διαθέσιμα σπιτάκια στις δικές του κατασκηνώσεις. Γι' αυτό και ο Χάρης Δούκας αναζητά κι άλλες λύσεις. Μια από αυτές, είναι να πάρει την πρωτοβουλία και τις επόμενες ημέρες να απευθυνθεί και σε άλλους δήμους της Αττικής, που επίσης διατηρούν κατασκηνώσεις στην περιοχή της Ραφήνας, του 'Αγιου Ανδρέα και της Νέας Μάκρης.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

