Μπακογιάννης σε Δούκα: «Έλεος πια με το συνέδριο του ΠΑΣΟΚ. Επιστρέψτε στις εργοστασιακές ρυθμίσεις του δημάρχου Αθηναίων»

«Σας μεταφέρουμε τη φωνή των Αθηναίων με την ελπίδα ότι θα ακούσετε. Έλεος πια με το συνέδριο του ΠΑΣΟΚ. Αντιλαμβανόμαστε πως μονοπωλεί τον χρόνο σας, όμως κάποια στιγμή θα πρέπει να επιστρέψετε στις εργοστασιακές ρυθμίσεις του δημάρχου Αθηναίων», τόνισε χαρακτηριστικά ο επικεφαλής της παράταξης Αθήνα Ψηλά, Κώστας Μπακογιάννης, απευθυνόμενος στον Χάρη Δούκα.

«Οι Αθηναίες και οι Αθηναίοι μας λένε πως οι πόρτες είναι κλειστές, πως τα τηλέφωνα δεν απαντάνε και τα προβλήματα δεν φτάνουν σε αυτούς που πρέπει να τα λύσουν».

Η παράταξη Αθήνα Ψηλά με το Παρατηρητήριο Καθημερινότητας καταγράφει καθημερινά αυτά που η δημοτική αρχή αρνείται να ακούσει:

Μεταξύ άλλων, σοβαρά θέματα καθαριότητας σε Κάτω Πατήσια και Γκύζη, επικίνδυνες φθορές στα πεζοδρόμια σε Νέο Κόσμο και Κυψέλη, ανάπτυξη τραπεζοκαθισμάτων χωρίς κανόνες στο Παγκράτι, συνεχιζόμενα προβλήματα με τα ηλεκτρικά πατίνια, τα οποία υποτίθεται ότι ρυθμίζονται από τον περσινό Απρίλη, εκτεταμένη παράνομη στάθμευση στο κέντρο, χάος με τις ανεξέλεγκτες εργολαβίες σε όλη την Αθήνα.

