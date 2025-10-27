Ερντογάν για Eurofighter: Νέο σύμβολο των στρατηγικών μας σχέσεων με τη Βρετανία

Ως ένα νέο σύμβολο των στρατηγικών σχέσεων Τουρκίας - Βρετανίας ως δύο στενοί σύμμαχοι χαρακτηρίζει ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν τη συμφωνία που συνυπέγραψε με τον Βρετανό πρωθυπουργό Κιρ Στάρμερ για την προμήθεια μαχητικών Eurofighter Τyphoon. Σε πανηγυρικούς τόνους, ο πρόεδρος της Τουρκίας ανήρτησε βίντεο αισθητικής σαπουνόπερας με μουσική υπόκρουση α λα Ένιο Μορικόνε, slow motion και τους γενίτσαρους της προεδρικής φρουράς, ενώ ακούγεται να μιλά για τη συμφωνία παρουσιάζοντάς τη ως εθνική επιτυχία.

Birleşik Krallık’la iş birliğimizin savunma sanayisinde müşterek projelere kapı aralayacağına inanıyorum. 🇹🇷🇬🇧 pic.twitter.com/kkLpEvNx1m October 27, 2025

Η συμφωνία ύψους 8 δισ. λιρών (περίπου 9 δισ. ευρώ) προβλέπει την προμήθεια 20 σύγχρονων μαχητικών Eurofighter.

«Στοχεύουμε στη δημιουργία νέων συνεργασιών στον τομέα της ενέργειας και της αμυντικής βιομηχανίας» τονίζει ο Τούρκος πρόεδρος.

Αναλυτικά η δήλωση του Ταγίπ Ερντογάν

«Χάρηκα πολύ που υποδέχτηκα στη χώρα μας τον Πρωθυπουργό του Ηνωμένου Βασιλείου, τον αγαπητό μου φίλο κ. Στάρμερ.

Οι σημερινές μας συνομιλίες επικεντρώθηκαν στις εμπορικές και αμυντικές μας σχέσεις. Είμαστε αποφασισμένοι να αυξήσουμε τον όγκο του εμπορίου μας στα 30 δισεκατομμύρια δολάρια και στη συνέχεια στα 40 δισεκατομμύρια δολάρια.

Είμαστε αποφασισμένοι να ενισχύσουμε περαιτέρω τις οικονομικές μας σχέσεις.

Birleşik Krallık Başbakanı, değerli dostum Sayın Starmer’ı ülkemizde ağırlamaktan büyük memnuniyet duydum. 🇹🇷🇬🇧



Bugünkü görüşmelerimizin odağını ticaret ve savunma ilişkilerimiz teşkil etti. Ticaret hacmimizi 30 milyar dolara, ardından 40 milyar dolara çıkarma kararlılığındayız.… pic.twitter.com/XncirH0Hcd — Recep Tayyip Erdoğan (@RTErdogan) October 27, 2025

Οι αρμόδιοι θεσμοί και οργανισμοί μας λαμβάνουν πολλά μέτρα, συμπεριλαμβανομένης της επικαιροποίησης της Συμφωνίας Ελεύθερου Εμπορίου μας.

Εξετάζουμε επίσης τις δυνατότητες για κοινές επενδύσεις σε τρίτες χώρες.

Στοχεύουμε στη δημιουργία νέων συνεργασιών στον τομέα της ενέργειας και της αμυντικής βιομηχανίας.

Επιπλέον, είμαστε ιδιαίτερα ικανοποιημένοι που πολλοί πολίτες του Ηνωμένου Βασιλείου θεωρούν την Τουρκία δεύτερο σπίτι τους.

Προκειμένου να αξιοποιήσουμε αυτό το δυναμικό με τον καλύτερο τρόπο, ξεκινήσαμε διαπραγματεύσεις για την υπογραφή Εγγράφου Πλαισίου Διμερούς Συνεργασίας.

Birleşik Krallık Başbakanı Sayın Keir Starmer’in ülkemizi ziyareti dolayısıyla Birleşik Krallık Hava Kuvvetlerine ait 3 adet Eurofighter uçağı da ülkemize geldi.



Eurofighter uçaklarını ülkemiz hava sahasına girişlerinde, Hava Kuvvetlerimize ait F-16’lar karşılayarak Ankara… pic.twitter.com/UNodKSy0Is — T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) October 27, 2025

Οι ρυθμίσεις εφαρμογής για την προμήθεια των μαχητικών αεροσκαφών Eurofighter Typhoon υπογράφηκαν κατά τη διάρκεια των συνομιλιών μεταξύ των αντιπροσωπειών. Εγώ και ο κ. Στάρμερ υπογράψαμε επίσης μια δήλωση συνεργασίας για το θέμα αυτό.

Θεωρώ αυτή τη συμφωνία ως ένα νέο σύμβολο των στρατηγικών μας σχέσεων ως δύο στενοί σύμμαχοι.

Σήμερα, είχαμε επίσης την ευκαιρία να αξιολογήσουμε εκ νέου τις εξελίξεις στη Γάζα μαζί με τον αγαπητό μου φίλο.

Θεωρούμε την απόφαση του Ηνωμένου Βασιλείου να αναγνωρίσει το Κράτος της Παλαιστίνης ως ένα τολμηρό βήμα προς τη λύση των δύο κρατών.

Λαμβάνοντας υπόψη τις επερχόμενες χειμερινές συνθήκες, η παράδοση της ανθρωπιστικής βοήθειας που χρειάζεται ο λαός της Γάζας είναι υψίστης σημασίας.

Η διατήρηση της εκεχειρίας που επιτεύχθηκε στη Γάζα και η αποτροπή παραβιάσεων αποτελούν ευθύνη όλων μας.

Πιστεύω ότι θα λάβουμε μέτρα από κοινού με το Ηνωμένο Βασίλειο για το ζήτημα αυτό».

Πηγή: skai.gr

