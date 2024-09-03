Την απόκτηση του ευρωβουλευτή πλέον Νίκου Παππά ανακοίνωσε ο Ηλυσιακός.

Ο Έλληνας γκαρντ όπως φαίνεται θα βρίσκεται πλέον ανάμεσα σε Βρυξέλλες και Ιλίσια. Αγωνίστηκε για τελευταία φορά τη σεζόν 2022-2023, με τη φανέλα του Παναθηναϊκού, ανακοινώνοντας έπειτα πως αποσύρεται από τα παρκέ, με την πολιτική να αποτελεί προτεραιότητά του.

Πλέον, όμως ο εκλεγμένος ευρωβουλευτής φαίνεται πως θα πατήσει ξανά παρκέ, σμίγοντας με τον παλιό του συμπαίκτη στο «τριφύλλι», Αντώνη Φώτση.

Αναλυτικά η ανακοίνωση από τον διοικητικό ηγέτη της ομάδας Νίκο Ρουμελιώτη:



«Δεν ξέρω αν είναι "βόμβα μεγατόνων" ή όχι!! Εξάλλου εμείς στην οικογένεια του ΗΛΥΣΙΑΚΟΥ είμαστε υπέρ της ΕΙΡΗΝΗΣ!! Το μόνο που ξέρω όμως σίγουρα είναι πως όταν ακούω τον ΝΙΚΟ ΠΑΠΠΑ να μου λέει πάμε δυνατά και ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ αισθάνομαι ένα δέος, μια υπερηφάνεια αλλά και υπέρτατη τιμή που ηγούμαι αυτού του τόσου μεγάλου και ιστορικού σωματείου!!



Περισσότερα λόγια θα ήταν περιττά και πολύ φτωχά για να αποτυπώσουν το πραγματικό μέγεθος αυτής της τεράστιας μεταγραφής για τον σύλλογο μας και για ολόκληρη την πόλη μας!! Αν αναλογιστεί κανείς το βάρος "κάποιων" παικτών που μας τιμούν με την παρουσία τους τότε σίγουρα θα καταλάβει ότι ο ΗΛΥ μας είναι, αν όχι το πιο ιστορικό, ένα από τα πιο ιστορικά σωματεία στην ιστορία του ελληνικού αθλητισμού...!!»

Πηγή: skai.gr

