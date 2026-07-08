Δωρεάν φιλοξενία σε βρεφονηπιακούς σταθμούς - Υποβολή αιτήσεων 

Του Βαγγέλη Δουράκη

«Ανοιχτή» παραμένει για λίγα 24ωρα ακόμη η πλατφόρμα υποβολής αιτήσεων δωρεάν φιλοξενίας βρεφών- νηπίων τη σχολική χρονιά 2026-2027, στους 28 Βρεφονηπιακούς Σταθμούς της ΔΥΠΑ. Στους εν λόγω σταθμούς, εφαρμόζεται ημερήσιο πρόγραμμα δημιουργικής απασχόλησης, ενώ παρέχεται η απαραίτητη ποιοτικά και ποσοτικά τροφή (πρωινό και μεσημεριανό), η οποία και παρασκευάζεται εντός των Βρεφονηπιακών.



Οι ιδιόκτητοι Βρεφονηπιακοί σταθμοί της ΔΥΠΑ λειτουργούν από 1 Σεπτεμβρίου έως 31 Ιουλίου, καθημερινά από Δευτέρα έως και Παρασκευή. Το ωράριο λειτουργίας τους είναι 06:45 έως και 16:00 και αφορά βρέφη-νήπια από 6 μηνών έως 4 ετών.

Ποια βρέφη και νήπια φιλοξενούνται

Τα όρια ηλικίας των παιδιών που θα φιλοξενηθούν για το σχολικό έτος 2026- 2027, διαμορφώνονται ως εξής:

α) για τα βρεφικά τμήματα από 6 μηνών έως 18 μηνών, ημερομηνία γέννησης από 01-03-2025 έως 28-02-2026

β) για τα βρεφικά τμήματα από 18 μηνών έως 2,5 ετών, ημερομηνία γέννησης από 01-03-2024 έως 02-02- 2025

γ) για τα νηπιακά τμήματα από 2,5 ετών έως την ηλικία εγγραφής τους στην υποχρεωτική εκπαίδευση (Νηπιαγωγείο), παιδιά από 1-01-2023 μέχρι και 28-02- 2024.

Οι Βρεφονηπιακοί Σταθμοί ΔΥΠΑ λειτουργούν στις παρακάτω περιοχές:

Ν. Αττικής: Αγίας Βαρβάρα, Άνω Λιόσια, Ελευσίνα, Κερατσίνι, Μενίδι, Μοσχάτο, Ολυμπιακό Χωριό, Περιστέρι, Ίλιον και Χαϊδάρι.

Περιφέρεια: Αγρίνιο, Άρτα, Δράμα, Ηγουμενίτσα, Ιωάννινα, Καβάλα, Καλαμάτα, Καρδίτσα, Καρπενήσι, Κομοτηνή, Μεσολόγγι, Νάουσα, Ξάνθη, Πάτρα, Πυλαία Θεσσαλονίκης, Σέρρες, Τρίκαλα και Λάρισα.

Η διαδικασία υποβολής των αιτήσεων

Η φιλοξενία των βρεφών-νηπίων είναι δωρεάν και οι αιτήσεις μπορούν να υποβάλλονται μέχρι και τη Δευτέρα 13 Ιουλίου και ώρα 23:49.

Η υποβολή των αιτήσεων γίνεται αποκλειστικά ηλεκτρονικά μέσω gov.gr, ΕΔΩ.



Η διαδρομή είναι: gov.gr → Εκπαίδευση → Εγγραφή σε βρεφικό και παιδικό σταθμό →Εγγραφή σε βρεφονηπιακό σταθμό της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης (ΔΥΠΑ).

Τα δικαιολογητικά που απαιτούνται, είναι:

Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης. Όταν αυτό δεν είναι εφικτό, ληξιαρχική πράξη γέννησης του παιδιού, ή/και ληξιαρχική πράξη συμφώνου συμβίωσης -όχι παλαιότερο των έξι (6) μηνών. Διευκρινίζεται ότι σε περιπτώσεις επανεγγραφής παιδιού και εφόσον δεν υπάρχουν μεταβολές στην οικογενειακή κατάσταση, υπάρχει η δυνατότητα αντικατάστασης του σχετικού δικαιολογητικού µε υπεύθυνη δήλωση περί µη μεταβολής της οικογενειακής κατάστασης.

Βεβαίωση υγείας του παιδιού (ΕΝΤΥΠΟ Δ.ΥΠ.Α. συμπληρωμένο και υπογεγραμμένο από Παιδίατρο, καθώς και αντίγραφο του βιβλιαρίου υγείας του με τα εμβόλια που προβλέπονται κάθε φορά ανάλογα με την ηλικία του παιδιού, όπως κάθε φορά προβλέπεται από το Εθνικό Πρόγραμμα Εμβολιασμών.

Εκκαθαριστικό σημείωμα έτους 2025 (εισοδήματα έτους 2024)

Ποιοι γονείς είναι δικαιούχοι

Δικαιούχοι του Προγράμματος είναι οι γονείς ή οι ασκούντες την επιμέλεια (ανάδοχοι, κηδεμόνες κ.ο.κ.) βρεφών – νηπίων, που είναι:

εργαζόμενοι με εξαρτημένη σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου κατά τη λήξη της προθεσμίας υποβολής αιτήσεων

ασφαλισμένοι στον e-EΦΚΑ λόγω εξαρτημένης σχέσης εργασίας με εισφορές υπέρ του κλάδου ανεργίας της ΔΥΠΑ, οποτεδήποτε στο διάστημα 12 πλήρων μηνών που προηγούνται της λήξης της προθεσμίας υποβολής αιτήσεων

άνεργοι εγγεγραμμένοι με βάση το ισχύον θεσμικό πλαίσιο στο Ψηφιακό Μητρώο αναζητούντων εργασία της ΔΥΠΑ, με συνεχόμενο χρονικό διάστημα ανεργίας κατά την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής αιτήσεων τουλάχιστον τριών (3) μηνών

δικαιούχοι του βοηθήματος ανεργίας αυτοτελώς/ανεξαρτήτως απασχολουμένων ασφαλισμένων (τ. ΟΑΕΕ, τ. ΕΤΑΠ – ΜΜΕ, τ. ΕΤΑΑ).

Οι γονείς, οι οποίοι πληρούν τις προϋποθέσεις ένταξης στο ανωτέρω πρόγραμμα καλούνται να υποβάλουν τη σχετική αίτηση, εμπρόθεσμα και να παρακολουθούν, την πορεία του προγράμματος στη σελίδα της (www.eetaa.gr), και να καταθέσουν το αντίστοιχο voucher, στον Βρεφονηπιακό Σταθμό της ΔΥΠΑ.



Πηγή: skai.gr

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