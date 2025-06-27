Ξεκάθαρη θέση πήρε ο Δημήτρης Μαρκόπουλος αναφερόμενος στην υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ, καλώντας τον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη να προχωρήσει σε ενέργειες «ηθικές και πολιτικές».

«Μας ξέφυγε η κατάσταση στον ΟΠΕΚΕΠΕ, με τον πολίτη πρέπει να λέμε τα πράγματα όπως είναι, ο ΟΠΕΚΕΠΕ αποτελεί μια κηλίδα για εμάς. Είναι καθαρό αυτό, είναι ταπεινωτικό για την ευρωπαϊκή υπόσταση της χώρας μας και το λέω αυτό γιατί έχουμε ένα μεγάλο ευρωπαϊκό πρόστιμο. Εγώ δεν θα πάω στα πόσα εκατομμύρια ευρώ ήταν επί ΣΥΡΙΖΑ. Εγώ μιλώ για τη δική μου την κυβέρνηση και αν θέλετε και στο επίπεδο των προσώπων, εγώ θα κοιτάξω τα του οίκου μου. Αξιόποινες πράξεις δεν ξέρουμε αν υπάρχουν, θα το δούμε στη δικογραφία, δεν ξέρω τι κρύβεται εκεί. Θα μιλήσω πολιτικά», δήλωσε αρχικά στον ΑΝΤ1.

Στη συνέχεια, εξέφρασε την ανησυχία του για τον «κομματισμό» που, όπως είπε, διαφαίνεται μέσα από σχετικούς διαλόγους, κάνοντας λόγο για μια «ρουσφετολογική αύρα» που προκαλεί αποστροφή στην κοινή γνώμη. Τόνισε ότι η κατάσταση αυτή πλήττει την ευρωπαϊκή εικόνα της χώρας και πρόσθεσε πως, παρότι ο πρωθυπουργός έχει ήδη λάβει μέτρα για τον ΟΠΕΚΕΠΕ, «πρέπει να αναλάβει κι άλλες πρωτοβουλίες ηθικές και πολιτικές».

Όταν ρωτήθηκε αν εννοεί ανασχηματισμό, απάντησε:

«Δεν είναι δουλειά μου αυτή, δεν είμαι πρωθυπουργός και δεν διεκδικώ κάτι τέτοιο σε καμία περίπτωση. Αυτό όμως που προσδιορίζω ως πολιτικός και βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας είναι ότι ο πρωθυπουργός με το κεφάλαιό του, με την ευρωπαϊκή του αλήθεια και με το γεγονός ότι πήρε μέτρα για τον ΟΠΕΚΕΠΕ, μετά από όλα αυτά θα πρέπει να πάρει πρωτοβουλίες, που ο ίδιος θα προσδιορίσει».

Αναφορικά με το πώς θα αντιδρούσε αν βρισκόταν στη θέση κάποιου εκ των εμπλεκόμενων στην υπόθεση, ο κ. Μαρκόπουλος σημείωσε:

«Εγώ επάγγελμα έχω και θα έχω μετά την πολιτική. Το 2019 παράτησα το επάγγελμά μου, στην ακμή της πορείας μου, με πολύ καλά εισοδήματα. Παράτησα την οικογένειά μου, γιατί όσοι ασχολούνται με την πολιτική γνωρίζουν πόσο χρόνο πρέπει να αφιερώσουμε, γιατί πίστεψα στην ευρωπαϊκή πορεία της χώρας μας. Εγώ αυτή την ευρωπαϊκή πορεία που στηρίζει ο Κυριάκος Μητσοτάκης, δεν θα τη βάλω για κανέναν σε καμία συζήτηση. Δώσαμε αγώνα για να είναι η χώρα μας στην Ευρώπη».

Επιμένοντας στο θέμα των πρωτοβουλιών που πρέπει να αναληφθούν, ξεκαθάρισε:

«Αυτά είναι πρωτοβουλίες του πρωθυπουργού. Πρέπει να αναλάβει ηθική και πολιτική πρωτοβουλία. Δεν μπορεί να δέχεται αυτό τον κομματισμό που αποπνέεται από χθες, είναι εξοργιστικός. Τη μια έχουμε την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ, την άλλη των τελωνείων. Εμείς δεν θέλουμε μια Ελλάδα βαλκανική, μίζερη. Εμείς εδώ δίνουμε έναν αγώνα, δεν μπορεί να υποσκάπτεται ο Κυριάκος Μητσοτάκης με αυτό τον τρόπο».

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.