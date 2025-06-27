Προανακριτική για Καραμανλή: Ο κατάλογος μαρτύρων που ζητούν ΠΑΣΟΚ και ΣΥΡΙΖΑ - Πρώτος στη λίστα ο Μητσοτάκης

Λίστες με 25 και 88 μάρτυρες αντίστοιχα για την προανακριτική επιτροπή για τον Κώστα Αχ. Καραμανλή προτείνουν ΠΑΣΟΚ- ΚΙΝΑΛ και ΣΥΡΙΖΑ, με το πρώτο όνομα να είναι και στα δύο κόμματα ο Κυριάκος Μητσοτάκης.

«Γινόμαστε ακόμη μία φορά μάρτυρες μιας προκαταρτικής διαδικασίας που δεν θα ασκήσει τις αρμοδιότητες που το Σύνταγμα και ο νόμος επιτάσσουν», αναφέρουν πηγές του ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ.

Και σημειώνουν: «Η παραβίαση του Συντάγματος και των νόμων έχει γίνει δεύτερη φύση της Κυβέρνησης. Το άρθρο 86 καθορίζει ρητά την ειδική διαδικασία για την απόδοση της ποινικής ευθύνης των Υπουργών. Ο Κανονισμός της Βουλής στα άρθρα 153 έως 157 περιγράφει την διαδικασία που πρέπει να ακολουθηθεί στην επιτροπή. Η κυβέρνηση καταστρατηγεί το Σύνταγμα, αφαιρεί από την προανακριτική επιτροπή την δέσμια αρμοδιότητα της και νοθεύει τον εκ του Συντάγματος χαρακτήρα της Επιτροπής που λειτουργεί ως θεσμικό αντίβαρο. Πρόκειται για επανάληψη του αντισυνταγματικού δεδικασμένου που εισήγαγε η υπόθεση Τριαντόπουλου και συνιστά την τελευταία πράξη της συγκάλυψης και της προστασίας του κ. Καραμανλή».

Η διερεύνηση της υπόθεσης από την επιτροπή είναι συνταγματική υποχρέωση δεν είναι ευχέρεια. Η επιτροπή δεν μπορεί να παραιτηθεί από το καθήκον της.

Ειδικά ως προς την υποχρέωση σύνταξης πορίσματος το άρθρο 156 παράγραφος 5 επιτάσσει από τα μέλη της Επιτροπής την σύνταξη αιτιολογημένου πορίσματος με βάση τα πραγματικά περιστατικά και τα αποδεικτικά μέσα, όπως αυτά προέκυψαν κατά την προκαταρκτική εξέταση. Στην προκείμενη περίπτωση δεν τηρείται καμία προϋπόθεση για την σύνταξη πορίσματος εξαιτίας των παράνομων διαδικασιών που ακολουθεί η πλειοψηφία.

Στη σελίδα 7-8 της πρότασης της ΝΔ για παραπομπή του Κ.Καραμανλή αναφέρεται ότι "Η ΝΔ μένοντας συνεπής στη θέση της να μη στέκεται εμπόδιο στην δικαιοσύνη και να οδηγούνται οι υποθέσεις που έρχονται ώριμες από τη δικαιοσύνη γρήγορα στον φυσικό τους δικαστή, καίτοι θεωρεί ότι τα στοιχεία για τυχόν ποινική ευθύνη εις βάρος του Κ. Καραμανλή δεν είναι ισχυρά, κρίνει ότι μπορούν να συνιστούν τις ενδείξεις που απαιτεί ο νόμος για την σύσταση ειδικής κοινοβουλευτικής επιτροπής για την διενέργεια προκαταρτικής εξέτασης". Στην σελίδα 21 της ίδιας πρότασης αναφέρεται ότι "προκύπτουν οριακά οι απαιτούμενες από το νόμο ενδείξεις για να ελεγχθεί ο κ. Καραμανλής"».

«Αφού λοιπόν, τα στοιχεία για την ενοχή του κ. Καραμανλή είναι ελλιπή, αφού οι ενδείξεις είναι οριακές και σύσσωμοι ομνύουν στην αθωότητα του κ. Καραμανλή, πώς είναι δυνατόν με αυτές τις παραδοχές να υπάρξει σύνταξη αιτιολογημένου πορίσματος, όπως επιτάσσει το Σύνταγμα και ο Κανονισμός της Βουλής, για την παραπομπή του στο Δικαστήριο; Δεν υπάρχουν οι προϋποθέσεις για την έκδοση αιτιολογημένου πορίσματος, καθώς δεν θα εξεταστούν μάρτυρες και δεν θα γίνει συλλογή του απαραίτητου υλικού. Η κατάθεση και ψήφιση της πρότασης, καθώς και η σύσταση της προανακριτικής επιτροπής είναι προσχηματικές», σημειώνουν οι πηγές του ΠΑΣΟΚ, που προτείνουν τον εξής κατάλογο μαρτύρων:

Κυριάκος Μητσοτάκης, Πρωθυπουργός Γεώργιος Καραγιάννης, πρώην Γενικός Γραμματέας Υποδομών και πρώην Υφυπουργός Μεταφορών και Υποδομών. Ιωάννης Ξιφαράς, πρώην Γενικός Γραμματέας Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών, αρμόδιος για μεταφορές. Νίκος Σταθόπουλος, πρώην Γενικός Γραμματέας Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών, αρμόδιος για μεταφορές. Φίλιππος Τσαλίδης, πρώην Διευθύνων Σύμβουλος της ΤΡΑΙΝΟΣΕ. Κώστας Σπηλιόπουλος, πρώην Διευθύνων Σύμβουλος και Πρόεδρος ΟΣΕ (29/10/2019-3/6/2020). Maurizio Capotorto, πρώην Διευθύνων Σύμβουλος ΤΡΑΙΝΟΣΕ. Σπύρος Πατέρας, πρώην Διευθύνων Σύμβουλος και Πρόεδρος του ΟΣΕ. Αθανάσιος Κοτταράς, Αναπληρωτής Διευθύνων Σύμβουλος ΟΣΕ (2020-2022) Χρήστος Βίνης, Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος ΕΡΓΟΣΕ, Χρόνης Ακριτίδης, πρώην Πρόεδρος ΕΡΓΟΣΕ (2019-2020) Ιωάννα Τσιαπαρίκου, Πρόεδρος ΡΑΣ. Κωνσταντίνος Γεωργόπουλος, Αντιπρόεδρος ΡΑΣ, Παρασκευή Γεωργίου, Τακτικό Μέλος Ολομέλειας ΡΑΣ Νικόλαος Τσονάκας, Αναπληρωματικό Μέλος Ολομέλειας ΡΑΣ. Αναστάσιος Μάνος, Αναπληρωματικό Μέλος Ολομέλειας ΡΑΣ. Ειρήνη Ράμφου, Αναπληρωματικό Μέλος Ολομέλειας ΡΑΣ. Ανδρέας Πολλάκις, πρώην Γενικός Διευθυντής Μεταφορών. Αικατερίνη Δεμερτζή, Προϊσταμένη της Διεύθυνσης Σιδηροδρομικών Μεταφορών της Γενικής Γραμματείας Μεταφορών. Γεώργιος Πατσιαβός, Αναπληρωτής Προϊστάμενος της Γενικής Διεύθυνσης Μεταφορών της Γενικής Γραμματείας Μεταφορών του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών. Χρήστος Κατσιούλης, υπάλληλος της ΕΡΓΟΣΕ και πρώην πρόεδρος της επιτροπής παρακολούθησης του συστήματος ETCS, Κώστας Γενιδούνιας, Πρόεδρος συνδικαλιστικού φορέα μηχανοδηγών. Αλέξανδρος Ιορδανίδης, Γραμματέας συνδικαλιστικού φορέα μηχανοδηγών. Κωνσταντίνος Παυλόπουλος, Εργαζόμενος ΟΣΕ. Χρήστος Παπαδημητρίου, πρώην Πρόεδρος ΕΟΔΑΣΑΑΜ

Παράλληλα, οι βουλευτές του ΠΑΣΟΚ που συμμετέχουν στην προανακριτική, Μ. Αποστολάκη, Ε. Λιακούλη, Γ. Μουλκιώτη, αναφέρουν:

«Σήμερα, για ακόμη μια φορά, γίναμε μάρτυρες ενός θεσμικού ευτελισμού που προσβάλλει όχι μόνο τη λειτουργία της Βουλής, αλλά και τη νοημοσύνη του ελληνικού λαού. Ως μέλη της Προανακριτικής Επιτροπής για τη διερεύνηση τυχόν ποινικών ευθυνών του πρώην Υπουργού Κώστα Καραμανλή, είμαστε υποχρεωμένοι να καταγγείλουμε τη θεατρική παράσταση που στήθηκε. Ενώ όλοι γνωρίζουν , εξαιτίας των δηλώσεων της ίδιας της Κυβέρνησης, ότι στην επόμενη συνεδρίαση θα προσκομιστεί υπόμνημα του κ Καραμανλή, το οποίο στην ουσία θα επιχειρήσει να σταματήσει κάθε ερευνητική διαδικασία, σήμερα στήθηκε σκηνικό αποπροσανατολισμού και μεθοδευμένης υποκρισίας. Συζητούσαμε επί ώρες για διαδικαστικά θέματα, αποφασίστηκε μάλιστα να μην χορηγηθεί αντίγραφο της δικογραφίας στα μέλη της επιτροπής- σε πλήρη αντίθεση με ό,τι συνέβη σε προηγούμενες Προανακριτικές Επιτροπές- , ζητήθηκε να προτείνουμε μάρτυρες, παρά το γεγονός ότι αυτή η επιτροπή δεν θα συνεχίσει τις εργασίες της!

Η χώρα πνίγεται στη δυσωδία των σκανδάλων, την ώρα που η Κυβέρνηση τρέχει με ιλιγγιώδη ταχύτητα στον κατήφορο της συγκάλυψης και της αποδόμησης των θεσμών.

Ο ελληνικός λαός παρακολουθεί αποσβολωμένος, βλέποντας τη Δημοκρατία να μετατρέπεται σε σκηνικό εξαπάτησης, πίσω από το οποίο επιχειρείται η συσκότιση και η ατιμωρησία.

Οσο κι αν προσπαθούν να ρίξουν αυλαία, εμείς δεν θα σταματήσουμε να φωτίζουμε την αλήθεια.

Και θα την απαιτήσουμε — μέχρι τέλους».

Η λίστα των 88 μαρτύρων που προτείνει ο ΣΥΡΙΖΑ

Κατά τη συνεδρίαση της προανακριτικής για τον Κ. Αχ. Καραμανλή, και ο εισηγητής του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ Θ. Ξανθόπουλος ζήτησε να διατεθεί στα μέλη το υλικό της δικογραφίας για να μπορέσουν να επιτελέσουν τον ρόλο τους ως οιονεί εισαγγελικοί λειτουργοί, κάτι που δεν έγινε δεκτό από την πλειοψηφία της Επιτροπής.

Στη συνέχεια, σύμφωνα με πηγές της Κουμουνδούρου, ο Θ. Ξανθόπουλος έκανε λόγο για «χρονικό μιας προειλημμένης απόφασης» από την πλειοψηφία της Προανακριτικής Επιτροπής, η οποία οδηγεί στην αυτοακύρωση και αυτοναίρεση της Επιτροπής, καθώς αυτή δεν θα προχωρήσει στη συλλογή αποδεικτικού υλικού, ως οφείλει, ούτε θα καλέσει μάρτυρες, ώστε να καταλήξει σε τεκμηριωμένο πόρισμα. Παρότι πρόκειται για μια υπόθεση - τομή για τη σύγχρονη ελληνική ιστορία, η διαδικασία την οποία επιλέγει η πλειοψηφία κλείνει εσπευσμένα τις εργασίες, δίνει λάθος σήμα στην κοινωνία και ακυρώνει την εντολή που έχει η Επιτροπή από την Ολομέλεια να διερευνήσει την αλήθεια, σύμφωνα με την Κουμουνδούρου.

«Ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ δεν μπορεί νομιμοποιήσει αυτού του είδους τις πρακτικές που ακολουθούν το «μοντέλο Τριαντόπουλου», πρακτικές που εκθέτουν συλλογικά και συνολικά τη ΝΔ και την κυβέρνηση Μητσοτάκη, η οποία για μια ακόμα φορά επέλεξε έναν καταφανώς αντιθεσμικό τρόπο μόνο και μόνο για να προστατεύσει το πολιτικό της κεφάλαιο», σύμφωνα με την Κουμουνδούρου.

Στο μεταξύ, η «ΝΙΚΗ» αποχώρησε από τη συνεδρίαση καταγγέλλοντας μεθόδευση της κυβέρνησης, επειδή η πλειοψηφία δε δέχτηκε να χορηγηθεί αντίγραφο δικογραφίας στα μέλη της.

Ο εισηγητής του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ ανέγνωσε και τον κατάλογο των 88 μαρτύρων τους οποίους προτείνει να καλέσει η Επιτροπή:

Μητσοτάκης Κυριάκος, Πρωθυπουργός Γεραπετρίτης Γεώργιος, Υπουργός Εξωτερικών Σκέρτσος Χρήστος- Γεώργιος (Άκης), Υπουργός Επικρατείας Πλεύρης Αθανάσιος (Θάνος), Βουλευτής Ν.Δ. Ράπτη Ζωή, Βουλευτής Ν.Δ. Ξιφαράς Γεώργιος, πρώην Γενικός Γραμματέας Υπ. Μεταφορών Παπαγεωργίου Βασίλειος, πρώην Γενικός Γραμματέας Πολιτικής Προστασίας Αγοραστός Κωνσταντίνος, πρώην Περιφερειάρχης Θεσσαλίας Φαλάρας Ευάγγελος, πρώην Συντονιστής Πυροσβεστικών Υπηρεσιών Θεσσαλίας και Στερεάς Ελλάδος Χαρακόπουλος Αγάπιος, πρώην Αστυνομικός Δ/ντης Ν. Λάρισας Πινακάς Βασίλειος, πρώην Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Λάρισας Καραλής Βασίλειος, Υπάλληλος Πολιτικής Προστασίας Περιφέρειας Θεσσαλίας Μοσχόπουλος Αντώνιος, Εκπρόσωπος ΟΣΕ ( μέλος Συντονιστικού) Κίτσιος Λάμπρος, πρώην Διοικητής Πυροσβεστικής Υπηρεσίας Λάρισας Πουρνάρας Γεώργιος, πρώην Αρχηγός Πυροσβεστικού Σώματος Γερουλιάς Διονύσιος, Αξιωματικός ΔΑΕΕ Μητσογιάννης Νικόλαος, πρώην Διοικητής της Περιφερειακής Πυροσβεστικής Διοίκησης Θεσσαλίας Αλικάκος Γεώργιος , πρώην Δ/ντης ΔΑΕΕ Βασιλάκος Απόστολος, Πραγματογνώμονας Μπατζόπουλος Σταύρος, Πραγματογνώμονας Αγραφιώτης Παρασκευάς, Αστυνομικός Πανδρεμμένος Αθανάσιος, Εργολάβος Πανδρεμμένος Κωνσταντίνος, Εργολάβος Πανδρεμμένος Μάριος, Εργολάβος Ισκούδης Κωνσταντίνος, Υπάλληλος τεχνικής εταιρείας Γεωργαντάς Δήμος, Αστυνομικός Βλαχογιάννης Βασίλειος, Αστυνομικός Μπαντής Αθανάσιος, Αστυνομικός Ντίκου Μαρίνα, Πυρονόμος Κυριτσάκας Αχιλλέας, Πυρονόμος Πανταζής Χρήστος, Πυρονόμος Κοσμέτος Μιχαήλ, Πυρονόμος Τζαμαλής Απόστολος Προϊστάμενος Εισαγγελίας Πρωτοδικών Λάρισας Σούρλα Μαρία Ανακρίτριας Λάρισας Γκουρμπάτσης Ανδριανός, πρώην Δ/ντης ΔΑΕΕ Μιχόπουλος Αχιλλέας, Χημικός Μηχανικός Γκλαβόπουλος Λάμπρος, τεχνικός σύμβουλος Νικολιδάκης Ελευθέριος, τεχνικός σύμβουλος Αλεξανδρής Ευάγγελος, νόμιμος εκπρόσωπος της ομάδας Anubis Coldcase K9 Team Χαλκιάς Ιωάννης-Κωνσταντίνος, Επίτιμος Πρόεδρος του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους Προφυλλίδης Βασίλειος, Καθηγητής της Συγκοινωνιακής Τεχνικής στο Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης Πυργίδης Χρήστος, Καθηγητής Σιδηροδρομικής στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Καρυστιανού Μαρία του Παναγιώτη, συγγενής θύματος Ασλανίδης Παύλος του Ιωάννη, συγγενής θύματος Κωνσταντινίδης Χρήστος του Ιωάννη, συγγενής θύματος Ηλιόπουλος Γεώργιος του Δημοσθένη Συγγενής θύματος Κωνσταντινίδης Χριστόφορος - Άγγελος του Χρήστου Χρυσούλα Χλωρού του Παναγιώτη Συγγενής θύματος Τσακίρη Αλεξάνδρα του Σωτηρίου (Τραυματίας) Τσαγκλή Ευδοκία του Σεργκέι,(Τραυματίας) Ηλιόπουλος – Βαβουλιώτης Δημοσθένης του Γεωργίου (Τραυματίας) Σούλα Κλεοπάτρα του Ιωάννη (Τραυματίας) Γενηδούνιας Κωνσταντίνος, Πρόεδρος συνδικαλιστικού φορέα μηχανοδηγών Ιορδανίδης Αλέξανδρος, Γραμματέας συνδικαλιστικού φορέα μηχανοδηγών Κατσιούλης Χρήστος – Πρόεδρος Επιτροπής ETCS Ζαβογιάννης Βασίλης – Πρόεδρος Επιχειρησιακού Σωματείου Εργαζομένων ΤΡΑΙΝΟΣΕ και Εκπρόσωπος Εργαζομένων στο ΔΣ από το 2013 /2017 Καλίτσης Παναγιώτης – Πρόεδρος Σωματείου Πτυχιούχων Μηχανικών ΟΣΕ Λεβέντης Θανάσης – Εκπρόσωπος Εργαζομένων στο ΔΣ του ΟΣΕ Μπαριανός Παντελής – Αντιπρόεδρος Σωματείου Εργαζομένων ΟΣΕ Πατέρας Σπύρος – CEO OΣΕ μέχρι /2023 Κοτταράς Θανάσης – Αν. Δ/νων Σύμβουλος ΟΣΕ απο 2020/2023 Σπηλιόπουλος Κώστας – CEO ΟΣΕ από 11/2019 εως 6/2020 και ΕΡΓΟΣΕ από 3/2013 εως 12/2014 Θεοχάρης Παναγιώτης – CEO ΟΣΕ 2017/2019 Θεοφανόπουλος Παναγιώτης - CEO ΟΣΕ 2009/2015 Τερεζάκης Παναγιώτης – CEO ΟΣΕ μετά τα Τέμπη , Ειδικός Συνεργάτης για θέματα τηλεδιοίκησης κτλ μέχρι τα Τέμπη, Διευθυντής Γραμμής ΟΣΕ την δεκαετία του 2000 Νικολάου Περικλής - CEO ΓΑΙΑ ΟΣΕ 2019/2023 Σχοίζας Θανάσης – CEO ΓΑΙΑ ΟΣΕ 2015/2019 Βίνης Χρήστος – CEO ΕΡΓΟΣΕ 2019/2023 Διονέλλης Χρήστος- CEO ΕΡΓΟΣΕ 2017/2019 Βούρδας Θάνος- CEO EΡΓΟΣΕ 2015/2017 Γενικός Γραμματάς ΥΜΕ αρμόδιος για μεταφορές 2017/2019 Σταθόπουλος Νίκος – Γενικός Γραμματέαας ΥΜΕ αρμόδιος για μεταφορές 2019/2020 Τσιαπαρίκου Ιωάννα – Πρόεδρος Ρ.Α.Σ. Μουτεβέλης Γιώργος – Γενικός Διευθυντής Ρ.Α.Σ. Τσαλίδης Φίλιππος – CEO TΡΑΙΝΟΣΕ 2016/2021 CapotortoMaurizzio – CEO Hellenic Train 2021 μέχρι σήμερα Bussoletti Luizi – Διευθυντής Ασφάλειας Hellenic Train Αναγνωστόπουλος Γιώργος – CEO ΕΕΣΣΤΥ και στέλεχος Hellenic Train μέχρι σήμερα Κολιοπούλου Στέλλα – Διευθύντρια Προσωπικού ΟΣΕ Στουρνάρας Ζαχαρίας – Διευθυντής ΔΙΣΥΣΗΚ ΟΣΕ Σαμπατακάκης Γρηγόρης – Γενικός Διευθυντής ΟΣΕ μέχρι Σεπτέμβριο 2019 Στυλιάρα Βίκυ – Προϊσταμένη Κέντρου Εκπαίδευσης ΟΣΕ (ΚΕΚ ΟΣΕ) Λαμπρόπουλος Τάσος – Διεύθυνση Κυκλοφορίας ΟΣΕ Μηχανικός Καστρινάκης Κώστας – Εργαζόμενος ΟΣΕ υπεύθυνος για GSMR Κολλάτος Γιάννης – Συνταξιούχος Σταθμάρχης Λάρισας δούλευε στη Διοίκηση Λάρισας Σουρμελής Κώστας – Συνταξιούχος Σιδηροδρομικός, Μέλος του Προεδρείου της Π.Ο.Σ. Δεμερτζή Αικατερίνη, Προϊσταμένη της Διεύθυνσης Σιδηροδρομικών Μεταφορών από 28/02/2019 -28/02/2023 Πατσιαβός Γεώργιος, Αναπληρωτής Προϊστάμενος της Γενικής Διεύθυνσης Μεταφορών, από 01/02/2022-28/02/2023 Πολάκις Ανδρέας, Γενικός Διευθυντής Μεταφορών

Στη συνέχεια, πηγές της Κουμουνδούρου σχολίασαν τα εξής:

«Το "μοντέλο Τριαντόπουλου" επαναλαμβάνεται: η Προανακριτική Επιτροπή που ούτως ή άλλως συστάθηκε για να ρίξει στα «μαλακά» τον Κ. Καραμανλή με ένα πλημμέλημα, και να εμποδίσει την ουσιαστική διερεύνηση ευθυνών για όλα τα εμπλεκόμενα πρόσωπα και όλα τα αδικήματα -και ειδικά για τον ίδιο τον πρωθυπουργό, όπως υποστήριζε εξ αρχής ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ- προχωρά με τις γνωστές, "fast track", αντιθεσμικές διαδικασίες.

Η κυβερνητική πλειοψηφία παραβιάζει εκ νέου κατάφωρα το Σύνταγμα (άρθρο 86), τον Νόμο περί Ευθύνης Υπουργών (ν. 3126/03), τον Κανονισμό της Βουλής (άρθρο 156) και θεμελιώδεις αρχές της Ποινικής Δικονομίας, μπαζώνοντας για άλλη μια φορά την αλήθεια για το έγκλημα των Τεμπών. Εκτυλίσσεται ακόμα ένα επεισόδιο συγκάλυψης των ευθυνών κυβερνητικών στελεχών.

Με ευθύνη της ΝΔ, η Επιτροπή εμποδίζεται να ασκήσει τα καθήκοντά της, για τη διερεύνηση της υπόθεσης με βάση πραγματικά περιστατικά, από τη στιγμή που η πλειοψηφία αρνείται τη κλήση μαρτύρων. Επίσης, αρνείται την προσκόμιση του υλικού της δικογραφίας στα μέλη της Επιτροπής, εμποδίζοντας τους βουλευτές να επιτελέσουν τον ρόλο τους.

Πρόκειται για οργανωμένη απόπειρα συγκάλυψης των ευθυνών για το έγκλημα των Τεμπών και εξόφθαλμη επιχείρηση να προστατευθεί προκλητικά ο πρώην υπουργός Μεταφορών και Υποδομών.

Μεθόδευση για την οποία φέρει ακέραια την ευθύνη ο ίδιος ο Πρωθυπουργός, Κ. Μητσοτάκης».

Στις 7 Ιουλίου η επόμενη συνεδρίαση με μόνη κλήτευση κατάθεσης του Κώστα Αχ. Καραμανλή

Σημειώνεται πως οι εργασίες της σημερινής συνεδρίασης της Προκαταρκτικής Επιτροπής ολοκληρώθηκαν και με απόφαση της πλειοψηφίας αποφασίσθηκε να ακολουθηθούν οι διαδικασίες της προηγούμενης προκαταρκτικής επιτροπής που αφορούσε τον πρώην υφυπουργό Χρ. Τριαντόπουλο.

Ορίσθηκε τη Δευτέρα 7 Ιουλίου να κληθεί στην Επιτροπή για να καταθέσει ο ελεγχόμενος πρώην υπουργός Υποδομών και Μεταφορών Κώστας Αχ. Καραμανλή, όπου μπορεί η κατάθεσή του να είναι είτε δια ζώσης είτε με υπόμνημα.

Η κοινοβουλευτική πλειοψηφία απέρριψε τα αιτήματα των κομμάτων της αντιπολίτευσης να μην ακολουθηθούν συνοπτικές διαδικασίες εργασιών και ζήτησαν ενδελεχή εξέταση μαρτύρων.

