Με θέμα τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων σχετικά με την οργάνωση και πορεία των εργασιών της Προκαταρτικής Επιτροπής για τη διερεύνηση της ενδεχόμενης τέλεσης του πλημμελήματος της παράβασης καθήκοντος από τον πρώην υπουργό Υποδομών και Μεταφορών Κώστα Αχ. Καραμανλή σχετικά με τη σιδηροδρομική τραγωδία των Τεμπών, συνεδριάζει σήμερα κεκλεισμένων των θυρών η Επιτροπή.

Με εκ διαμέτρου αντίθετες εισηγήσεις προσέρχονται οι βουλευτές της πλειοψηφίας (ΝΔ) και της αντιπολίτευσης, σύμφωνα με τις θέσεις που έχουν δημοσιοποιήσει.

Η ΝΔ φέρεται να υποστηρίξει να ακολουθηθεί η διαδικασία που ακολουθήθηκε στην προηγούμενη Προκαταρκτική Επιτροπή που αφορούσε τον πρώην υφυπουργό παρά τω Πρωθυπουργώ Χρήστο Τριαντόπουλο, προκειμένου ο ελεγχόμενος να παραπεμφθεί άμεσα για έλεγχο από τον φυσικό του δικαστή, δηλαδή από το Δικαστικό Συμβούλιο που δια κληρώσεως απαρτίζεται από έμπειρους ανώτατους δικαστές.

Αντίθετα, τα κόμματα της αντιπολίτευσης προσέρχονται με τη θέση ότι η Προκαταρκτική Επιτροπή δεν θα πρέπει να ακολουθήσει διαδικασίες εξπρές, αλλά να επιτελέσει το συνταγματικό της ρόλο που είναι η ενδελεχής εξέταση της υπόθεσης με άνεση χρόνου και κλήτευση όλων των πολιτικών προσώπων και μη μαρτύρων που θα κληθούν από τις προτάσεις των κομμάτων.

Ανάμεσα στις προτάσεις που αναμένονται να κατατεθούν θα είναι και οι συνεδριάσεις της Προκαταρκτικής Επιτροπής να μην γίνουν κεκλεισμένων των θυρών, αλλά να υπάρχει δημοσιότητα μέσω του καναλιού της Βουλής, λόγω της σπουδαιότητας της υπόθεσης.

Πρόταση βέβαια που έχει διατυπωθεί και στο παρελθόν και σε άλλες Προκαταρκτικές Επιτροπές, αλλά δεν έχει γίνει δεκτό, καθώς οι εργασίες της Προκαταρκτικής Επιτροπής είναι διαδικασία προανακριτική που σύμφωνα με το Σύνταγμα, τον ΚτΒ και τους Κώδικες της Ποινικής Δικονομίας καλύπτεται από το απόρρητο.

Η Νίκη αποχώρησε από τη συνεδρίαση καταγγέλλοντας μεθόδευση της κυβέρνησης, επειδή η πλειοψηφία δε δέχτηκε να χορηγηθεί αντίγραφο δικογραφίας στα μέλη της.

Η συνεδρίαση είναι σε εξέλιξη.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

